Delta è la differenza tra acquirenti e venditori all'interno di una barra (come esempio) se la differenza è positiva, ci sono stati più acquirenti, se negativa, ci sono stati più venditori. Controllate il servizio clusterdeltotock, ha anche paterne, tra l'altro le uniche paterne di mercato che fanno attenzione, perché sono quelle di scambio, non il vostro tutto.... hammer o takeover..... come esempio...
Se stai cercando un modello, tutti i dati che hai sono importanti per la purezza dell'esperimento e della ricerca, quindi non prendere in considerazione il volume e il delta è sbagliato in generale. Volume di tick o qualsiasi altro volume, questi sono solo dati. Non è corretto discutere la loro correttezza e accuratezza senza analisi. Perché sei così emotivo? Sto lavorando su questa idea da 15, 16 anni o qualcosa del genere, è un periodo di tempo molto breve per i risultati e le emozioni in questi compiti. Che si nutre è già buono))))
1) scegliete i vostri parametri ZZ, potete farlo in base al profitto massimo per esempio, tutto riguarda un obiettivo globale, ma gli obiettivi locali possono usare centinaia di parametri di ZZ diversi, avrebbe senso
2) I predittori sono diversi, se vuoi usare la memoria dovresti usarla.
3) Primo: possiamo fare dei predittori con obiettivi locali che raffinano il punto di entrata (l'obiettivo non è la direzione del WP, ma l'inversione/non inversione, ecc.)
Secondo: meglio ci avviciniamo all'obiettivo globale, più precise saranno le voci
Ho fatto uno screenshot delle previsioni di ZZ sul grafico da qualche parte, se lo trovo, lo incollo qui
Ho trovato#17408 Penso che se aumento la qualità al 95% sarà fantastico))
Ma farlo da solo è noioso, e le idee si stanno esaurendo, così mi è venuta l'idea - un dataset pubblico, ma ho realizzato che uno ((
4) È possibile, ma ricordatevi che state lavorando con un dataset locale, è solo una parte del puzzle che aiuta a mettere tutto insieme
5) Ho un semplice script che scarica sempre le quotazioni da mt4 a tcht alla fine di una candela, poi lo leggo da R e faccio quello che voglio )
Il mio risultato è il 97% di precisione. Ma a cosa serve? Uno dei predittori che ho è il vettore ZZ sulla barra corrente - penso che da solo darà il 70% di classificazione corretta....
Formazione per 2017-2019 è minuzie e campionamento indipendente 2020, strumento è Si colla.
Di regola, le start-up neutre per il mercato sono utilizzate dalle banche che guadagnano lo 0,1%, ma in termini monetari è sufficiente per coprire le loro spese di gestione e non solo. Non è raro che lo facciano con i soldi dei depositanti, perché la strategia è una sicura .... non credi?
Non ci sono prove. C'è un sacco di trading di frequenza nel pubblico che gli scambi sono lunghi millisecondi e ci sono rapporti di agenzie specializzate che tale trading occupa quasi la metà del mercato, ma non ci sono algoritmi, esperti o corsi da vedere.
Non ci sono prove. C'è un sacco di trading di frequenza nel pubblico che i commerci sono millisecondi e qualche tipo di rapporti di agenzie specializzate che tale commercio occupa quasi la metà del mercato, ma non ci sono algoritmi, esperti, corsi, ecc. Forse c'è qualcosa, ma se non si può raggiungere, allora non è di alcuna utilità per noi.
non ha ottenuto il nulla, akurasi sui nuovi dati? 2020 ?
Non lo so, io lavoro all'interno di M15 in posizione e non mi preoccupo. Sono abbastanza soddisfatto di me stesso.... Moex, solo una favola dopo 15 anni di forex. Sto solo guardando e pensando, questo è il posto dove dovrei andare, e voilà, va tutto liscio come l'olio. Ma forse è solo la mia fortuna... anche se... Vado a prendere un'altra birra... :-)
Getta un link al tuo monitoraggio. Mostrate come avete voilà e come questa esperienza non vi è sfuggita. È interessante vedere se l'hai scritto tu.
Getta un link al tuo monitoraggio. Mostrate come avete voilà e come questa esperienza non vi è sfuggita. Interessante da vedere visto che l'hai scritto tu.
Ho in mente qualcosa di simile:
...e fa una predizione sulla distruzione del modello. Probabilmente ci dovrebbero essere almeno due NS che lavorano. La SOM classifica i vettori simili (vettori di una finestra fluttuante "visibile" di una certa larghezza (nel tempo)). Lavorare con la classe più dominante, per esempio. Bene, e MLP, può già prevedere la fedeltà/falsità del nuovo modello, sulla base di statistiche (per esempio) di tali ripetizioni, tenendo conto di tutti i tipi di fattori.
Sulla cooperazione, poi, non mi dispiace. Piuttosto, stancati della mia inefficienza. Il mio processo di formulazione del codice e di debugging si estende a volte per molto tempo...
Quello che Alexey Martyanov ha detto molto tempo fa, penso che sarà rilevante per molto tempo a venire... https://www.youtube.com/watch?v=0BwEeOyUa9w&t=734s
Stai pensando correttamente, il modo di pensare è giusto, e il merito dovrebbe andare a Maytreyda!
Dovremmo prevedere il market maker, se funziona, otterremo qualcosa del genere.
Ma penso che gli strumenti che avete non siano molto buoni.