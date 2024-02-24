L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1766
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Anche dal codice si può guardare se qualcosa lì è uguale, poi sostituirlo, e vedere cosa viene sostituito. In ogni caso, è necessario capire l'algoritmo di compressione e i codici dei caratteri di compressione e analizzare il risultato della compressione per avere un senso. Quindi capiamo che alcune regolarità le trova l'archivista e questo è tutto. Mandami un link al codice open source dell'archiviatore, ci darò un'occhiata.
https://sourceforge.net/projects/sevenzip/files/7-Zip/19.00/https://ru.wikipedia.org/wiki/7-Zip
Nella cartella DOC 7zFormat.txt cercare. È necessario l'aiuto di MaximDmitrievsky, se non sei troppo pigro))))
Nella cartella DOC 7zFormat.txt da guardare. L'aiuto è necessario Maxim Dmitrievsky, se non sei troppo pigro))))
Vorrei decidere prima gli attributi, non mi sento a mio agio solo con il tempo e gli incrementi. Ho bisogno di sedermi per scrivere pensieri su almeno una dichiarazione del problema))) finora, solo alcuni pensieri...
Fai una decomposizione PCA dei prezzi in una finestra scorrevole di dimensione 10, per esempio, senza alcuna normalizzazione, poi fai un prefisso sui nuovi dati, se lo fai ti dirò cosa fare dopo, cosa otterrebbe netbed...
Vorrei che Maximka si fidasse di me ))))
Non riesco nemmeno a finire qualcosa, ora sto facendo cose tali che mi si rizzano i capelli in testa))).
Ho deciso di imitare con AMO le azioni dei partecipanti al mercato (immissione di ordini), ho creato qualcosa come un "libro di ordini", ho appena iniziato a volare, ma è molto interessante.
Forse dovresti usare uno degli algoritmi supportati - LZMA, LZMA2, PPMd, Bzip2, Deflate e Deflate64. O mi manca qualcosa?
Sì, è vero, ci sono algoritmi per tutto, non abbiamo bisogno di video e audio. I metodi dei dizionari sono così. Igor Pavlov dovrebbe scrivere)))
Sì, è vero, ci sono algoritmi per tutto, non abbiamo bisogno di video e audio. I metodi dei dizionari sono così. Igor Pavlov dovrebbe scrivere)).
Ok, ho capito cosa cercare. Cosa cercare, hex editor?
Fai una decomposizione PCA dei prezzi in una finestra scorrevole di dimensione 10, per esempio, senza alcuna normalizzazione, poi fai un prefetch sui nuovi dati, se lo fai ti dirò cosa fare dopo per ottenere un notbed...
Vorrei che Maximka si fidasse di me ))))
Non riesco nemmeno a finalizzare nulla, ora sto facendo cose tali che mi si rizzano i capelli in testa))).
Ho deciso di imitare con AMO le azioni dei partecipanti al mercato (immissione di ordini), creato qualcosa come un "libro di ordini", finora solo il primo volo, ma è molto interessante.
Non posso ancora farlo. Non ho ancora studiato R. Mi sono fermato su Python per ora. Sto ancora imparando. Lo farò più tardi. Vorrei aver capito la logica della fine. Come si calcola il volume degli ordini?
Ok, abbiamo capito cosa cercare. Cosa cercare, hex editor?
Una ricerca una tantum non va bene. Si potrebbe anche usare Mql. Ricerca delle stringhe, evidenziando la fine dell'inizio e il collegamento al tempo e guardando il grafico.
Non posso ancora. Non ho ancora guardato in R. Ho deciso di usare Python per ora. Sto imparando. Lo farò più tardi. Vorrei aver capito la logica della fine. È più facile iniziarne uno nuovo) Come si calcola il volume dell'ordine?
È una canzone complicata, in breve - un sacco di AMO (circa 100) prevedono il futuro rimbalzo e a quale prezzo. Il rimbalzo futuro è infatti l'ordine significativo che fermerà il prezzo e il prezzo di questi ordini significativi cerca di prevedere allo stesso tempo su molti TF e come risultato si ottiene qualcosa come un mucchio di prezzi di previsione
È una canzone complicata, in poche parole - un sacco di AMO (circa 100) stanno prevedendo il futuro rimbalzo e a quale prezzo. Il rimbalzo futuro è infatti un ordine significativo che fermerà il prezzo, i prezzi di questi ordini significativi stanno cercando di essere previsti da AMO simultaneamente a molti TF e come risultato si ottiene qualcosa come un libro di prezzi previsti
Non mi piacciono molto i 100 algoritmi. Non mi piace molto. Ma alla fine dovremmo guardare la probabilità di previsione del corso e analizzare da cosa dipende la probabilità. Allora sarà buono.