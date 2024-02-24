L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1617
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Aiutami e scrivi come fare in modo che l'EA apra i trade solo su GBPJPY. E analizzare il grafico dove si trova. Grazie!
Sì, lo faranno. Presto. Ho accidentalmente scritto un libro quando ho iniziato a preparare la conferenza, ma la cosa principale è che voglio introdurvi alla teoria della riqualificazione. Voglio metterlo per il giudizio pubblico, per così dire :-)
Non riesco più a crederci, sei come il bambino che gridava "lupi, lupi..." e poi nessuno gli ha creduto((
L'ultima versione di Reshetov era la 14. Mi sono fatto coraggio e ho completato l'ottimizzatore alla versione 15 ed è così che ho deciso personalmente.
Yura, smetti di nasconderti, tutti capiscono tutto da molto tempo :)
Non ho creduto alla versione sulla morte o sull'andare dai guardiani fin dall'inizio.
Voglio fare il mio indicatore neuro per MT5. Domanda: l'indicatore supererà le procedure formali per essere incluso nella biblioteca degli indicatori se ha tali limitazioni?
1. l'utente deve permettere WebRequest nelle impostazioni MT.
2. Il backtest non funzionerà, ma all'avvio verrà caricato un piccolo storico - dal momento attuale di una candela 100 indietro.
Yura, smetti di nasconderti, tutti capiscono tutto da molto tempo :)
Non ho creduto alla versione della morte o del custode fin dall'inizio.
Yura, smetti di nasconderti, tutti capiscono tutto da molto tempo :)
Non ho creduto alla versione della morte o del custode fin dall'inizio.
I venditori hanno un vero nome e cognome, usano un passaporto.
Questo è quello che sto dicendo. È così che prendo i miei soldi dal forum MKUL5. Chi me lo farebbe fare con uno pseudonimo? Nel frattempo, la domanda è. Come non fidarsi di questa bestia?
Qui è il commercio mi è stato detto esattamente, così su una macchina semi-automatica con un programma. Trovatelo su MYFXBOOK Leo23 . È anche una rete neurale.