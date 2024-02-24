L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1617

mtyvnel:
Aiutami e scrivi come fare in modo che l'EA apra i trade solo su GBPJPY. E analizzare il grafico dove si trova. Grazie!
Sostituire _Symbol con "GBPJPY".
 
Mihail Marchukajtes:
Sì, lo faranno. Presto. Ho accidentalmente scritto un libro quando ho iniziato a preparare la conferenza, ma la cosa principale è che voglio introdurvi alla teoria della riqualificazione. Voglio metterlo per il giudizio pubblico, per così dire :-)

Non riesco più a crederci, sei come il bambino che gridava "lupi, lupi..." e poi nessuno gli ha creduto((

 
Mihail Marchukajtes:
L'ultima versione di Reshetov era la 14. Mi sono fatto coraggio e ho completato l'ottimizzatore alla versione 15 ed è così che ho deciso personalmente.

Yura, smetti di nasconderti, tutti capiscono tutto da molto tempo :)

Non ho creduto alla versione sulla morte o sull'andare dai guardiani fin dall'inizio.

 

Voglio fare il mio indicatore neuro per MT5. Domanda: l'indicatore supererà le procedure formali per essere incluso nella biblioteca degli indicatori se ha tali limitazioni?

1. l'utente deve permettere WebRequest nelle impostazioni MT.

2. Il backtest non funzionerà, ma all'avvio verrà caricato un piccolo storico - dal momento attuale di una candela 100 indietro.

 
... O dovrebbe essere fatto come consulente? Un consigliere del genere entrerebbe in un catalogo?
 
Kesha Rutov:

Yura, smetti di nasconderti, tutti capiscono tutto da molto tempo :)

Non ho creduto alla versione della morte o del custode fin dall'inizio.

Sei davvero uno sciocco. Guarda il mio nome. Il mio nome è Mikhail e ho un cognome completamente diverso di minuto in minuto. Non dire cazzate....
 
Kesha Rutov:

Yura, smetti di nasconderti, tutti capiscono tutto da molto tempo :)

Non ho creduto alla versione della morte o del custode fin dall'inizio.

I venditori hanno il loro vero nome e cognome esposti, usano i loro passaporti.
 
Aliaksandr Hryshyn:
I venditori hanno un vero nome e cognome, usano un passaporto.

Questo è quello che sto dicendo. È così che prendo i miei soldi dal forum MKUL5. Chi me lo farebbe fare con uno pseudonimo? Nel frattempo, la domanda è. Come non fidarsi di questa bestia?


 
Ciao, sono un trader da circa 11 anni che fa trading manuale su Gunn, ma ho anche preso in mano la rete neurale. Ho risolto questo problema! Voglio solo aiutarvi, avete un approccio sbagliato agli affari. Giuro su Dio che questo non è uno scherzo, ecco l'autore di questo articolo, dove ho trovato la risposta a tutte le mie domande, ha solo avuto un errore nel codice con l'advisor e lo script, ho riscritto tutto e ho fatto trading per quasi un anno su tutte le coppie di valute e timeframes, provo non meno di 15 minuti. Il programma ti dà una previsione di prezzo, quanti pips il prezzo andrà e dove. https://www.mql5.com/ru/articles/830 ... Tutto funziona, devi solo riscrivere il codice, ha un errore lì. Non vendo nulla e non pubblicizzo nulla, vengo solo a leggere le vostre e-mail ogni giorno, voglio aiutare in ogni modo possibile.
Qui è il commercio mi è stato detto esattamente, così su una macchina semi-automatica con un programma. Trovatelo su MYFXBOOK Leo23 . È anche una rete neurale.


