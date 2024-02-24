L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 144
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Ho pensato a modi alternativi di alimentazione dei prezzi in rete, ho notato che quasi tutti i trader di successo commerciano livelli, quelli tengono conto non solo della serie di valori di prezzo recenti ma anche di quella fetta del grafico che è stata in passato agli stessi prezzi
Se ci pensi appaiono molti problemi, mi chiedo chi ha fatto qualcosa di simile, mi piacerebbe discuterne...
Ho messo questo approccio in attesa per ora, ma lo trovo promettente...
Ho spostato la mia attenzione su cose più semplici, ho pensato che potrei provare a considerare i prezzi passati in qualche altro modo, anche se non completamente, e comprimere le informazioni sui prezzi, sto parlando di profilo di prezzo (o profilo di volume), si può davvero pensare a diverse centinaia di barre in un istogramma, quelli che consideriamo molti prezzi passati e comprimerli allo stesso tempo... Sono un programmatore principiante e non posso ancora realizzare il profilo, ecco perché ho preso un modo semplice, ho preso solo la distribuzione e l'ho costruita sulla sezione dei prezzi, cosa non è un profilo di mercato? ;)
C'è una sorta di speranza che la rete capisca questa distribuzione (profilo) meglio del prezzo grezzo, perché questo profilo può dire che tiene conto di tutti gli scambi avvenuti calcolando il numero di volte che il grafico colpisce un prezzo, e gli scambi sono teoricamente a livello... Dobbiamo controllare ... È fatta :) grazie aD.trader per il suo aiuto nell'analisi della distribuzione
Ho preso una fetta di 200 valori di prezzo nella finestra scorrevole, l'ho scalata, centrata, poi l'ho distribuita e data in pasto al RF
uscite
H$ rompe
Conti H$
e gli ultimi 5 valori del taglio da cui ho fatto la distribuzione, così l'algoritmo può orientarsi verso l'ultimo valore rispetto ai valori di H$breaks e H$counts perché tutti i prezzi sono già stati ripartiti
Grafico a 5 minuti, obiettivo come sempre, inversioni
Il risultato non è così buono... a volte la rete non sa cosa fare...
A volte entra meravigliosamente, la qualità delle voci è super
E ciò che è interessante è che non c'è nessuna vendita forte dei nuovi dati
Non ho regolato nulla, ho semplicemente addestrato il modello e ho controllato il risultato
Se ti interessa puoi provare a fare un po' di allenamento con i tuoi obiettivi, forse riuscirai a mettere insieme qualcosa di utile...
Grazie per il suggerimento ;)
Ci sono molti problemi in questo approccio che sono irrisolvibili o risolvibili ma non danno un buon apprendimento.
Bene, ho appena sostituito il profilo di mercato con una distribuzione, ecco perché la distribuzione normale e le sue proprietà non sono prese in considerazione qui, o non capisco il commento? :)
Non capito.
960, 970, ... -- Se avessi segnato i prezzi da -2 a 2 non sarebbe stato molto chiaro.
960, 970, ... -- Se avessi mostrato i prezzi nell'esempio sull'immagine come -2 a 2 non sarebbe stato completamente chiaro.
OK, ma se non c'è un riferimento all'ultimo prezzo, non è chiaro alla macchina dove si trova la media. Se tutti i prezzi vengono sottratti dall'ultimo prezzo, la media sarà zero e la posizione di questa media è fissa rispetto al prezzo.
Evidenziato in grassetto blu nel mio post
C'è un legame:)
Evidenziato in grassetto blu nel mio post
Molto bene. Un'idea interessante in generale!
Come si può risolvere questo problema? Non alimento una fetta della distribuzione, ma una serie di diverse fette in una volta sola?
Ho il modello RF che sulla foto con i parametri ntree = 20 , mtry = 5 .
Se imposto ntree =100 allora il modello non fa un solo accordo con i nuovi dati, quindi si riaddestra
=============================================
Devo trovare come risolvere il problema di far vedere alla rete i grafici passati agli stessi prezzi
QUESTO è ciò che la rete vede ora
l'area blu è ciò che viene visto dalla rete, le barre blu rappresentano la distribuzione dei prezzi in quest'area e anche se la rete vede molte, 200 candele, non vede la cosa principale , quei grafici che erano prima agli stessi prezzi
Mi sembra che questa sia l'informazione chiave
E la rete non ne sa nulla
Dobbiamo ancora capire come risolvere il problema della rete che vede i grafici che erano in passato agli stessi prezzi