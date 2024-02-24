L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1411
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Quindi ARMA va bene, ma ARIMA è troppo)
Sono d'accordo, in generale cerco di accontentarmi di AR)
L'ARIMA è buono per prevedere il TR
Capisco. Oggettivamente, sì, le donne sono più emotive e quindi più facilmente suscettibili all'ipnosi e alla PNL.
Ma non capisco, questo dimostra che la psicologia, come scienza, è dannosa solo per le persone?
Pensate che questi allenamenti non aiutino veramente nessuno - ne dubito.
Tuttavia, tutto questo video di un'ora può essere riassunto in una nota saggezza popolare: "l'acqua non scorre sotto una pietra che rotola".
per prevedere tale arima BP è adatto
Qui possiamo limitarci a TS-row.
Sono utili per i giovani con poca esperienza.
Tuttavia, tutto questo video di un'ora può essere riassunto nella nota saggezza popolare: "l'acqua non scorre sotto una pietra bugiarda".
È popolare tra noi perché non vogliamo lavorare sulla nostra crescita personale con uno specialista individuale, ma ce n'è bisogno. La psicologia è associata alla psichiatria, che è ancora percepita molto negativamente, anche a causa dell'eccesso di potere del campo e della trascuratezza dei pazienti. Cioè, le paure della gente sono giustificate per quanto riguarda la psichiatria, ed è per questo che ogni sorta di personalità dubbie fanno soldi a spese del loro carisma. Dobbiamo creare un ambiente favorevole allo sviluppo della psicoterapia individuale privata, e cominciare a pagare questi servizi con un polo HMO a prezzi normali.
È popolare tra noi perché non vogliamo lavorare sulla nostra crescita personale con uno specialista individuale, ma ce n'è bisogno. La psicologia è associata alla psichiatria, che è ancora percepita molto negativamente, anche a causa dell'eccesso di potere del campo e della trascuratezza dei pazienti. Cioè, le paure della gente sono giustificate per quanto riguarda la psichiatria, ed è per questo che ogni sorta di personalità dubbie fanno soldi a spese del loro carisma. È necessario creare condizioni favorevoli allo sviluppo della psicoterapia privata individuale, e iniziare con il pagamento di questi servizi a prezzi normali.
Con la comprensione della psicologia inizia la strada per il successo nel mercato, solo una persona che capisce se stesso può aspettarsi di fare un profitto, se questa comprensione manca, il mercato di scambio può pesantemente multato per questa svista, vale a dire il 99% che stanno perdendo tutto (indicatori, MO, ottimizzazione, ecc) solo per evitare di guardare "dentro se stessi." al loro "io" interiore, come reagisce a certe fluttuazioni di mercato e rischio. La subcoscienza conosce sempre la verità, sa dove sta andando la folla, ma le paure e l'avidità distorcono completamente la reazione, e senza un'introspezione dettagliata è impossibile distinguere tra la vera voce e l'emozione.
Con la comprensione della psicologia inizia la strada per il successo nel mercato, solo una persona che capisce se stesso può contare su un profitto, se questa comprensione non c'è, il mercato di scambio può fortemente penalizzato per un tale errore, vale a dire il 99% che perdono, fare tutto (indicatori, MO, ottimizzazione, ecc) solo che non sarebbe guardare "dentro". al suo interno "io", a come reagisce a quelle o altre fluttuazioni del mercato e rischio. La subcoscienza conosce sempre la verità, sa dove sta andando la folla, ma le paure e l'avidità distorcono completamente la reazione e senza un'introspezione dettagliata è impossibile distinguere dove la voce è vera e dove sono le emozioni.
A volte l'obiettivo di una persona può essere una prugna - un obiettivo inconscio, per esempio, quando è stanco del commercio.
Non conosco i commercianti nella vita reale, quindi è difficile per me giudicare senza osservare una persona dall'esterno.
Questo è tutto gente, il pitone avrebbe dovuto essere studiato fin dalla culla. Super vacanza.
La maggior parte dei presenti ha potuto studiare il bleso solo nei pannolini.
La maggior parte delle persone qui ha potuto imparare il bleso solo nei pannolini.
Ce l'ho dai tempi dei pannolini: Basic - Corvette, Focal - BC 0010, Pascal sul BEV, 486 - Turbo Pascal 7, Pentium 1 - C ++ , .....Delphi...qualunque cosa ora, sono tutti uguali
la piattaforma di destinazione e la conoscenza dei framework è importante ora, nessuno ha bisogno di Python nudo