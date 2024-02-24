L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1410

Maxim Dmitrievsky:

Poi striscia in un angolo e non mangiare più.

https://www.youtube.com/watch?v=PZ1qS19BzXY


 
Vasily Perepelkin:

https://www.youtube.com/watch?v=PZ1qS19BzXY


Uno screenshot di questo video da uno dei corsi di formazione aziendale - non un solo uomo nella stanza))) Perché è così? A quanto pare l'istinto delle signore va lì per trovare un maschio ricco. Ma non c'è fortuna, c'è solo un tizio sul palco e sta prendendo i loro soldi.



 
Elibrarius:

Uno screenshot da uno dei corsi di formazione aziendale - non un solo uomo nella stanza))) Di cosa si tratta?

Forse è una formazione su come trovare un buon marito? O sono venuti a vedere il loro idolo...

In generale, c'è un uomo vicino al palco, ma non è chiaro dal pubblico o dall'organizzatore.

vittima della scatola
 
Aleksey Vyazmikin:

Forse è una sessione di formazione su come trovare un buon marito? O forse sono venuti a vedere il loro idolo...

In generale c'èun uomo vicino al palco, ma non è chiaro dal pubblico, o dall'organizzatore.

Il tecnico del suono.

 
elibrario:

scandaglio.

Capisco. Oggettivamente, sì, le donne sono più emotive e quindi più facilmente suscettibili all'ipnosi e alla PNL.

Ma non capisco, questo dimostra che la psicologia, come scienza, è dannosa solo per le persone?

Pensate che questi allenamenti non aiutino veramente nessuno - ne dubito.

 
elibrario:

Uno screenshot di questo video da uno dei corsi di formazione aziendale - non un solo uomo nella stanza))) Perché? A quanto pare l'istinto delle signore è di andarci per trovare un maschio ricco. Ma non c'è fortuna, c'è solo un tizio sul palco e sta prendendo i loro soldi.

Il mercato è una folla, e la folla di uomini si comporta come una donna individuale, istintiva, intuitiva e testarda (come il nostro Maxim), se capisci le donne allora capisci il mercato = commercio per trarre profitto, o applicare questa abilità ad altri settori, la politica per esempio.

 
:))) Il filo è totalmente fuori posto... Lo stregone non è su di te.
Ci sono 2 cose che non porteranno mai al successo: differenziare i BP finanziari e farsi trasportare dalla formazione psicologica.
 
Maxim Dmitrievsky:
Ci sono due cose che non porteranno mai al successo: differenziare la BP e farsi coinvolgere nella formazione psicologica.

Quindi ARMA va bene, ma ARIMA è troppo)

Sono d'accordo, in generale cerco di accontentarmi di AR)

