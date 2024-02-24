L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1366
Gli scritti di Sigmund Freud sono un argomento troppo provocatorio per essere discusso con i non specialisti, poiché richiedono un livello di comprensione, conoscenza ed esperienza che permette di operare con calma con le sue opinioni e non trasferirle inconsciamente su se stessi scendendo nell'aggressività. Questo non è chiaramente il luogo per tali discussioni).
A proposito, il mio messaggio principale sulla psicologia era che è impossibile creare un'IA completa senza capirla, perché due scienze - programmazione e psicologia - si intersecano su di essa.
Ripetere semplicemente la "meccanica" dei neuroprocessi con i loro 100 trilioni di connessioni neuronali non sembra realistico.
In generale, il successo di Sigmund Freud sta nella scoperta dell'inconscio (la sua descrizione e la raccolta di fatti sulla sua manifestazione) e lo sviluppo del modello della struttura della coscienza, che ha fornito uno strumento per la ricerca e ha permesso di avvicinarsi alla comprensione del mondo interno umano.
A proposito di IA, gli umani creano molto a loro immagine e somiglianza, gli stessi metodi di apprendimento con rinforzo - l'idea è puramente presa dalla psicologia. Non posso immaginare la somiglianza con la mente umana senza che passi la via dello sviluppo umano, specialmente l'infanzia, come un periodo di accumulo di energia vitale, che è un fondamento per una psiche sana. Penso che sia possibile fare un computer su nuovi principi, ma non sarà la coscienza umana. In generale i metodi moderni di psicologia (applicati attualmente) sono molto ossessionati dalle statistiche, anche i metodi di apprendimento automatico hanno cominciato ad applicarsi nella speranza di rivelare i modelli, ma dietro questi metodi si perde l'unicità di ogni personalità.
Beh, per essere pienamente funzionale, l'IA ha bisogno di essere integrata in un ambiente umano, e deve essere insegnata a capire il comportamento umano. Quindi, dobbiamo ricreare le basi dell'umano al suo interno. Altrimenti, "cadrà fuori" dalla società e non diventerà un'IA a tutti gli effetti. Semplicemente non sarà in grado di capire bene le persone. Come risultato, otterremo un'imitazione software delle domande - risposte umane, invece dell'intelligenza, che già è.
Il problema dell'intelligenza è che non le importa cosa vuoi che faccia, perché ha un'opinione in merito.
Quindi bisogna far nascere qualcosa che si auto-apprende e diventa ciò che vuole. Ha bisogno di una potente rete di neuroni, più potente di un cervello umano, l'accesso a Internet e alcuni tentacoli per muoversi. È una questione dei prossimi decenni.
Vi rendete conto che questo è il prossimo stadio dell'evoluzione... i sacchi di ossa cadranno nell'oblio come materiale di scarto... o rimarranno come sfondo per esseri più avanzati.
E sarà uno scontro imminente. Come tutta l'evoluzione. E solo Konon il barbaro salverà l'umanità.
1. Un tempo ero un fan delle idee di Freud. Ha influenzato molto la mia comprensione della psicologia. Ancora oggi lo rispetto.
2. In generale, sono d'accordo.
Maxim, in realtà, finora la definizione di IA non ha nulla a che fare con nessuna veste. Gioca a Go, guida una macchina, risponde al telefono e ringrazia Dio.
È quello che sto dicendo, potrebbe essere qualsiasi cosa.
Ma finché siamo protetti da Konon il Barbaro c'è una pace psicologica, ma comunque un po' preoccupante.
Naturalmente, Freud non solo ha scoperto l'inconscio, ma ha anche descritto la sua influenza sulla coscienza. Più precisamente, ha identificato vari modi e forme di influenzare l'inconscio attraverso meccanismi nascosti, così come il suo significato e contenuto. Il contenuto, dal mio punto di vista attuale, si è rivelato un po' sbilenco, ma fondamentale. La coscienza stessa non è stata esplorata a fondo. Certamente il suo ruolo in psicologia è "scientifico-educativo".
A proposito, anche sua figlia, Anna Freud, ha dato un contributo significativo alla psicologia pubblicando libri sulla psicoanalisi infantile. Un lavoro molto interessante.
Beh, probabilmente basta con la psicologia.
....
Riguardo all'IA, gli umani creano un sacco di cose a loro immagine, gli stessi metodi di apprendimento con rinforzo - un'idea puramente presa dalla psicologia. Non posso immaginare la somiglianza con la mente umana senza passare per la via dello sviluppo umano, specialmente l'infanzia, come un periodo di accumulo di energia vitale, che è un fondamento per una psiche sana. Penso che sia possibile fare un computer su nuovi principi, ma non sarà la coscienza umana. In generale, i metodi moderni di psicologia (applicati al momento) sono molto ossessionati dalla statistica, anche i metodi di apprendimento automatico sono applicati nella speranza di rilevare regolarità, ma dietro questi metodi si perde l'unicità di ogni personalità.
Mi sono fatto un'idea molto buona di cosa potrebbe essere l'intelligenza artificiale quando ho letto il romanzo Fiasco di Stanislaw Lem. Probabilmente è così che gli umani lo faranno un giorno. Vi consiglio di leggerlo.
ZS. L'IA non sarà una copia della mente umana, forse è impossibile. La mente inconscia (e la piena coscienza) probabilmente non può essere riprodotta, il che significa che il suo software supporterà meccanismi di memoria, pensiero e linguaggio simili a quelli umani. L'attività mentale sarà ridotta come non necessaria, lasciando un motore logico puramente razionale, privo di emozioni, sentimenti e rudimenti di individualità. Un'ulteriore complicazione dell'IA porterà alla diminuzione dei suoi indicatori di efficienza, perché per il bene del carattere umano prenderà le sue risorse, che potrebbero non essere giustificate dal punto di vista pratico. Quindi, sì, molto probabilmente lo sviluppo dell'IA si fermerà allo stadio di base di conoscenza morta con sistema di domanda-risposta.
Non capisci affatto cosa sia l'intelligenza artificiale, il tuo è "core-engine" e altre cose banali, un po' di design e ogni sorta di merda esterna, nemmeno le strategie di trading.
Quindi, sì, è probabile che lo sviluppo dell' IA si fermi alla fase della base di conoscenza morta con il sistema domanda-risposta. ((
Questo è esattamente ciò che sta già accadendo. Per esempio un'implementazione della foresta in MT - ricorderà completamente tutti gli esempi di allenamento.
Certo, Freud non solo ha scoperto l'inconscio, ma ha anche descritto la sua influenza sulla coscienza. Più precisamente, ha identificato vari modi e forme di influenzare l'inconscio attraverso meccanismi nascosti, così come il suo significato e contenuto. Il contenuto, dal mio punto di vista attuale, si è rivelato un po' sbilenco, ma fondamentale. La coscienza stessa non è stata esplorata a fondo. Certamente il suo ruolo in psicologia è "scientifico-educativo".
Per inciso, anche sua figlia, Anna Freud, ha dato un contributo significativo alla psicologia pubblicando libri sulla psicoanalisi infantile. Un lavoro molto interessante.
Beh, probabilmente basta con la psicologia.
