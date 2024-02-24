L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1369
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Quindi non c'è niente da dire, perché nessuno lo vorrà. Sei interessato? Sì, ma è improbabile che qualcuno lo metta in pratica, diranno blablabla HaHa. E tu sei l'unico rimasto qui, Maxim, a spaventare tutti con la tua presenza da sapientone. Questa è una delle caratteristiche fondamentali del campo dell'apprendimento automatico. Ce ne sono solo tre. Tre postulati di cui volevo parlare nel mio video, che sicuramente arriverà un giorno. Lì ti dico perché il consiglio che dai è interessante, ma nessuno lo userà. Raramente lo ascolteranno. È il problema del MO che il ricercatore non riesce a fare bene.
Quindi...
Il mio consiglio viene usato perfettamente, poi si dimenticano che è mio e cominciano a pensare di averlo inventato... è normale, è così che funziona il cervello
Ascoltano perché leggo libri e fornisco informazioni imparziali con link a fonti primarie, non solo assurde stronzate.Ultimamente sto studiando solo in inglese, dato che quasi nessuno qui lo parla, quindi ho smesso di buttare informazioni super interessanti da varie fonti
E tu sei l'unico rimasto qui, Maxim, a spaventare tutti con la tua sola e unica presenza di saccente.
Alcuni sono andati nell'aldilà (Reshetov, Alyosha), Dr-Tr bitcoins tutti prosciugati e odiato il mercato, Koldun è stato vietato per un photojob con un cavallo, Maxim solo uno che rimane, che cerca, ma finora risultati modesti, ma chi ha fantastico? Quasi tutti siamo destinati a fallire, tutti puntiamo all'impossibile e ce ne pentiamo amaramente.
Ma questo è il graal:
Quasi tutti siamo destinati a fallire, tutti puntiamo all'impossibile e ce ne pentiremo amaramente.
Credo che la maggior parte di noi sia destinata a un posto nella discarica. Saranno i forti a prendere le ossa dei deboli. Gli intelligenti vinceranno quell'osso a carte da quelli forti.
Alcuni sono morti (Reshetov, Alyosha), Dr-Tr ha scaricato tutti i suoi bitcoin e odia il mercato, Koldun è stato bandito per le foto con i cavalli, Maxim è l'unico rimasto che ci prova, ma finora i risultati sono modesti, e chi ha risultati fantastici? Quasi tutti siamo destinati a fallire, tutti puntiamo all'impossibile e ce ne pentiamo amaramente.
Ora, questo è il graal:
È un test di luminosità del monitor - sul mio computer di lavoro lo schermo è nero e ho pensato che fosse uno scherzo, ma poi sul mio netbook ho visto l'immagine...
Ma è interessante sapere come vengono selezionati i modelli? Quali criteri vengono utilizzati per decidere che un modello è migliore dell'altro? Ho un metodo incondizionato ed è abbastanza interessante. Per lo meno, setaccia i cattivi. Ma tra i buoni non trovo né l'uno né l'altro.
Se lo fai a mano, il primo passo sono i rapporti finanziari.
Seconda fase, stabilità della classificazione nel tempo e metrica del modello.
La terza fase è la struttura del modello.
Quarta fase - migliorare la struttura dei modelli selezionati/estrarre informazioni potenzialmente utili.
Quinto stadio: formare un nuovo modello.
La festa non può andare avanti tutta la notte, ed esattamente a mezzanotte la carrozza si è trasformata in una zucca. (
Triste. Un errore di calcolo o di interpretazione del risultato?
La festa non può andare avanti tutta la notte, e a mezzanotte esatta la carrozza si è trasformata in una zucca. (
Il risultato della previsione ingenua dei valori di chiusura di EUR/USD M1 mv(11) per 6 punti avanti. NS hai onestamente imparato la previsione ingenua, è un peccato che non sia sufficiente per il trading.
Il risultato della previsione ingenua dei valori EUR/USD muv(11) chiude M1 6 punti avanti. NS hai onestamente imparato a fare previsioni ingenue, peccato che non sia sufficiente per il trading.
Ultimamente studio solo in inglese, dato che quasi nessuno qui lo parla, quindi mi sono fermato a gettare informazioni super interessanti da diverse fonti
Io uso full page translator in chrome, è più o meno comprensibile).
Quindi lancia i link. Qualcuno o l'altro sarà utile.
C'è qualcun altro che usa python oltre a Yuri? il connettore per mt5 è super semplice e facile? senza nessuna DLL e altre sciocchezze
Stavo pensando di scrivere un articolo