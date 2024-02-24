L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1225
Grazie mille.
Ma prima di tutto, prima di iniziare a fare qualsiasi cosa in questo campo, scaricate e assicuratevi di leggere il libro "The Supreme Algorithm" di Pedro Domingos, che è molto divertente e facile (per i geek, è come un "gibberish"). Descrive i principi del machine learning, cosa può fare e perché. Secondo me, questo è il posto migliore per iniziare. Poiché tutto è semplice e comprensibile. E la tua testa è in ordine:)
Bene, grazie. Mi piacerebbe anche vedere un modello (trend-flat) di Innocent...
wow, che tipo di modello misterioso è quello?)
Vizard_: Stai raggiungendo nuove conoscenze, ben fatto, e Kesha è o timido o solo avido, non li piace qui Kesha, tenerlo semplice ...
Ecco il mio modello di tendenza piatta
Io passo semplicemente con un robot dalla barra zero e analizzo la somma dei movimenti su BUY o SELL. Se il movimento potenziale in qualsiasi direzione non supera la soglia del 75%, calcolo il tipo di flat - forte (70-75%) espresso (60-70%) debole (50-60%).
La linea stessa non è un zig-zag. Non viene ridisegnato; rimane sempre così com'è. L'essenza è che posso identificare correttamente gli appartamenti e le tendenze e sarà vero per qualsiasi TF, indipendentemente da quale TF è stata effettuata l'analisi.
Funziona meglio per me e non lo sto usando per il trading, ma per il calcolo del trall adattivo.Questo è il modello che attaccherò a una rete neurale come strumento di analisi delle informazioni.
Quindi qual è il punto? Vedo che non è uno zigzag perché salta le cime e forse non è un overdrawing perché è in ritardo. Se lo scopo dello screenshot non è quello di dimostrare il disegno sbilenco, era sufficiente mostrare i punti in cui segnalava realmente l'inizio del piatto o del trend, ma non mostrare lo slittamento del grafico.
Non lo uso per il trading.
Non si tratta di uso, ma di lavorabilità, e se non c'è neanche quella, al diavolo.
Vedete quel piccolo rettangolo laggiù è esattamente quello che ho descritto qui.
Dal momento che probabilmente non capisci molto di "manutenibilità", posso solo simpatizzare con te.
Se pensate che un algoritmo apparirà e che funzionerà. universale per tutto e ovunque vi sbagliate di grosso.
E come potete vedere... o forse no... ciò che è scritto nel rettangolo rosso è pienamente coerente con la situazione del mercato).