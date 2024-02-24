L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1170
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Sarebbe bello avere anche un certificato di salute mentale nel tuo profilo.
Yuri, stai piangendo, cercando dei buchi nelle tue tasche?
Non preoccupatevi, vi darò il Graal a Capodanno. Te lo meriti.
Devo dire che sei uno dei ragazzi più forti di questo forum. Senza lusinghe.
Non preoccupatevi, vi darò il Graal a Capodanno.
Ma non fatelo. Ed è tutto inutile. Non avrete nulla per Capodanno 2019).
Ma non fatelo. Ed è tutto inutile. Non avrai nulla per il Capodanno 2019).
Lo farò.
E tu lo sai meglio di me.
Pensiamo allo stesso modo - solo che a me mancava la chiave. E mi sembra di averlo trovato.
Lo sarà.
E tu lo sai meglio di me.
Pensiamo allo stesso modo - solo che a me mancava la chiave. E credo di averla trovata.
Se intende gli eccessi-asimmetrie, è improbabile.
Se intendi asimmetrie, non credo.
Ecco di cosa si tratta. Più tardi vi dirò come fare. Voglio restituire il favore. Ma... Devo aspettare i risultati nella prossima settimana.
Può essere affrontato attraverso una specie di trasformazione per quanto riguarda lo schema di Bernoulli. Dimmi in quale area è meglio cercare: combinatoria, teorica, teoria dei giochi.
Non capisco cosa c'entri lo schema di Bernoulli.
Il teorema del limite di Lyapunov formula alcune condizioni sotto le quali la somma di due variabili casuali indipendenti avrà una distribuzione normale.
Cosa vuoi trovare esattamente?
In generale, raccomanderei ai papà e al resto dei veterani che inondano il forum di allegare lo stato ai loro messaggi.
In modo che tutti possano vedere il QI di questo bambino anziano.
Questo forum sarà pieno di divertimento e di battute tanto attese.
Previsioni (su in piano, giù in tendenza):
Non capisco cosa c'entri lo schema di Bernoulli.
Il teorema del limite di Lyapunov formula alcune condizioni sotto le quali la somma di due variabili casuali indipendenti avrà una distribuzione normale.
Cosa vuoi trovare esattamente?
Previsione (crescita nel piatto, un ribasso nella tendenza):
Questo sarebbe stato prima - non c'è dubbio.
Ora la tendenza è facilmente e delicatamente gettata nel water con l'aiuto dell'ambita chiave, che ho trovato letteralmente "in ginocchio".
Grazie, forse non sono stato chiaro, ma non importa.
:)))) Esatto, di cosa può parlare una bella signora con un uomo che piega 2 MF? Tasche vuote, tranne...
Su con la vita, signorina - tutto sarà pronto per il nuovo anno.