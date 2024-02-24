L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1040
Potresti approfondire gli script?
Non ho problemi a combinare i componenti di un programma R in uno solo.
Una chiamata a R nella sezione OnInit, e una chiamata a OnTick per un segnale che produce una dozzina di funzioni scritte in R. All'interno di queste funzioni ci sono chiamate a funzioni di pacchetti R, comprese quelle computazionalmente complesse, cioè che chiamano funzioni scritte in C++ o Fortran, non so esattamente. Tutta questa diversità non è visibile dall'EA, i cambiamenti nei testi R non cambiano nulla nell'EA....
Qual è il mio problema? E come si risolverebbe questo problema, che non vedo, in Python?
Non sono sicuro di quale sia la vera domanda.
Un articolo sui linguaggi di scripting per informazioni generali -https://ru.wikipedia.org/wiki/Сценарный_язык L'articolo è un po' datato, ma dà qualche idea.
R non è altro che un linguaggio di scripting altamente specializzato per il suo ambiente di sviluppo, destinato a manipolare i propri pacchetti specializzati per l'ambiente R.
Mm-hm....
A quanto pare, essendo finalmente diventati muti, i membri di questo thread hanno deciso di prendersi una pausa...
Proprio così!
Tuttavia, mi permetto ancora una domanda:
A Kolmogorov, per prevedere il prossimo valore di NE, sono necessarie due condizioni:
1. L'aspettativa di NE deve essere =0.
Due cose soddisfano questo criterio:
a) i ritorni (prime differenze, incrementi) del prezzo
b) somma degli incrementi nella finestra scorrevole
OK. I ritorni sono stati messi a soqquadro - nessun pesce. La somma degli incrementi non c'è ancora - giusto?
2. ACF nella finestra scorrevole dovrebbe essere:
una funzione periodica. Giusto?
Qualcuno ha provato a tracciare la distribuzione di frequenza di questa funzione? Cosa dovrebbe essere perché il denaro fluisca senza limiti nelle nostre tasche?
Stanchi di lottare con il forex e di cercare di arrivare in cima a Forbes, abbiamo deciso allegramente che il mutismo non è il peggiore stile di esistenza :))
:)) Sono d'accordo, Max. Ma, in verità, a volte rivisito un passato felice... I sogni sul Graal sono indistruttibili... È il momento di scrivere una poesia :)))
Per quanto riguarda l'ACF - continuo ad attenermi all'opinione che i rendimenti devono essere invertiti dopo un certo punto, e il punto migliore da cercare è dove c'è una chiara periodicità in termini di ACF su entrambi i pezzi. Poi prevedere qualcosa in base ai ritorni invertiti del passato. Ma finora, ovviamente, non l'ho fatto io :)Gli errori, tra l'altro, saranno anche abbastanza significativi, ma la prognosi non sarà così casuale come con tutte queste autoregressioni e garche. + Bisogna modificare il modello in modo specifico per le diverse situazioni.
Un piccolo incoraggiamento - ACF nei flussi Erlang assume un aspetto periodico quando l'ordine del flusso è aumentato.
Solo(!) nei flussi Erlang e nient'altro. Lavorare con OHLC sulle barre M1, M5 ecc. non dà un tale effetto.
Ma, visto il livello più basso dei partecipanti di questo forum, l'assoluta stupidità nei loro occhi - questo problema sarà risolto ancora per molto tempo... IMHO.
Aspettiamo, come al solito, Koldun e Aleshenka. Arriveranno al momento giusto. Io ci credo.
Non c'è dubbio. Ma nonostante questo, il risultato sarà zero sul deposito.
Solo(!) nei flussi Erlang e in nessun altro modo. Lavorare con OHLC sulle barre M1, M5, ecc. non dà questo effetto.
Perdonami, Alexander, ma stai parlando di un tale casino che nemmeno io lo sopporto).
Questo è esattamente il caso descritto nella letteratura - guai a me) IMHO.
Perdonami, Alexander, ma stai dicendo una tale sciocchezza che persino io non potrei sopportarla).
No, beh, potrei sbagliarmi, Dimitri - semplicemente non sono in grado di confrontare tutto. Ho appena visto la periodicità di ACF sulla coppia EURJPY in Erlang del 30° ordine e sono stato felice... Non l'ho mai visto prima...
Per quanto riguarda l'ACF - continuo ad attenermi all'opinione che i rendimenti dovrebbero essere invertiti dopo un certo punto, e cerco il punto migliore dove c'è una chiara periodicità nell'acf su entrambi i pezzi. Poi prevedere qualcosa in base ai ritorni invertiti del passato. Ma finora, ovviamente non l'ho fatto io :)Non hai la più pallida idea di ACF. A proposito, anche tu avrai errori piuttosto grandi, ma la prognosi non sarà così casuale come con tutte queste autoregressioni e spazzatura. + Devi fare un modello specifico per diverse situazioni
Un'idea brillante che dimostra solo che non hai la più pallida idea di ACF.
andare avanti...