L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1009
Per quanto riguarda il campionamento.
L'intero intervallo di tempo può essere suddiviso da un sottile zigzag. Allora i segmenti da "una fossa" a "un picco" e viceversa saranno "unità elementari" del modello (movimento in alto, movimento in basso, piccolo movimento in alto, ecc.) L'analogia è con le lettere.
Di conseguenza, li analizziamo ulteriormente a coppie e a tre. Per esempio, "ecco l'immagine della spalla sinistra", "ecco l'immagine della testa che guarda in basso". L'analogia è con le sillabe.
Allora si tratta solo di guardare le sequenze di "sillabe" e controllare che appartengano a "parole".
Come si può intuire, la dimensione del campione non avrà più importanza, solo la semantica.
Spero di essere stato chiaro.
tutto è già stato inventato prima di noi... Google "Concrete Mathematics" di Donald Erwin Knuth e Oren Patasznik e a p. Potete leggere delle funzioni derivate che possono essere scritte come un insieme elementare {+1;+1;-1;+1;+1} ecc. Quindi potete codificare gli elementi delle interruzioni a zigzag come insiemi finiti {+1;-1}
poi analizzare sulla storia la ripetibilità su ogni set... poi si può analizzare numericamente il numero di modelli elementari trovati, poi... allora puoi provare a cercare una correlazione tra i modelli... allora... e allora ti convincerai che anche se trovi una connessione tra diversi modelli sulla storia - sarà solo un caso!
E il modello - il modello di mercato non avrà alcuna ripetibilità sulla storia in futuro
e così via ;)
tutto è già stato inventato prima di noi...
Non solo inventato, ma formalizzato e codificato - Onde di Elliott...
tutto è già stato inventato prima di noi... Google "Concrete Mathematics" di Donald Erwin Knuth e Oren Patasznik e a p. Potete leggere delle funzioni derivate che possono essere scritte come un insieme elementare {+1;+1;-1;+1;+1} ecc. Quindi potete codificare gli elementi delle interruzioni a zigzag come insiemi finiti {+1;-1}
poi analizzare sulla storia la ripetibilità su ogni set... poi si può analizzare numericamente il numero di modelli elementari trovati, poi... allora puoi provare a cercare una correlazione tra i modelli... allora... e allora ti convincerai che anche se trovi una connessione tra diversi modelli sulla storia - sarà solo un caso!
E il modello - il modello di mercato non avrà alcuna ripetibilità sulla storia in futuro
Quindi è così ;)
Sulla base di ZZ risulta semplicemente un eccellente insegnante per il trading di tendenza, ma nessuno è riuscito a trovare predittori per tale insegnante/insegnanti.
La ZZ è un grande maestro per il trading di tendenza, ma nessuno ha trovato predittori per tale maestro/insegnanti, sembra.
Ho già scritto in questo thread che si dovrebbe prima insegnare alla macchina su ciò che si può capire, e poi sulle quotazioni di mercato e ho dato uno script per modellare uno strumento sintetico, ho pensato che forse qualcuno avrebbe raccolto l'idea, ma no... Non credo che sia più facile usare un tester di strategia sull'ebreo...
Un flipping TS da un indicatore con un lotto fisso
ZZ è un ottimo insegnante per il trading di tendenza, ma nessuno sembra aver trovato i predittori per tale insegnante/insegnanti.
È esattamente quello su cui sto lavorando.
Avete una metodologia per accordare ZZ per uno strumento specifico? Che ZZ usi (punti/barre/altri)?
Un trade di inversione su un indicatore con un lotto fisso
Solo un graal - pronto a investire.
È esattamente quello su cui sto lavorando.
Avete una metodologia per regolare la ZZ per uno strumento specifico? Che ZZ usi (punti/barre/altro)?
Ha ammazzato un sacco di tempo, ma non è riuscito a trovare nessun predittore. Forse qualcuno sarà più fortunato di me.
Ha ammazzato un sacco di tempo, ma non è riuscito a trovare nessun predittore. Forse qualcuno sarà più fortunato di me.
Quindi non ti sei posto il problema di quali impostazioni dovrebbe avere la ZZ?
Quindi non hai sollevato la questione di quali dovrebbero essere le impostazioni per la ZZ?
Sono ovvi, determinati dalla quantità di profitto che pensate di ottenere. Per esempio, inversioni di almeno 100 pips nella speranza che la metà possa essere ribaltata. Questo valore non ha un ruolo speciale.
Cosa gioca: ciò che è considerato una tendenza.
Il fattore determinante è l'insieme dei predittori che saranno rilevanti per l'obiettivo. L'ho scritto per la terza volta, ma sembra che tu non legga i miei post.
Ha ammazzato un sacco di tempo, ma non sono riuscito a trovare nessun predittore (per ZZ). Forse qualcuno sarà più fortunato di me.
ZZ come un obiettivo IMHO è una cattiva idea, i suoi punti pivot (ginocchia) sono in luoghi dove difficilmente si può prevedere, ci sono fluttuazioni, e nel mezzo è qualsiasi cosa e una tendenza o non una tendenza, né ventose né burattini probabilmente non sospettava che ZZ dichiarato tendenza a posteriori.
Penso che dovremmo giocare con la prima derivata (differenza finale) di diversi indulatori di lisciatura come Djuric ecc.