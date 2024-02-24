L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1010
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
ZZ come strumento di targeting IMHO è una cattiva idea, i suoi punti di svolta (ginocchia) sono in luoghi dove difficilmente si può prevedere, ci sono fluttuazioni, e nel mezzo sono o in tendenza o non in tendenza, né i babbei né i burattini probabilmente non sospettano che ZZ abbia dichiarato la tendenza a posteriori.
Penso che dovremmo giocare con la derivata prima (differenza finita) di diversi lisciatori come Djuric, ecc.
Quasi mille pagine su modelli che sarebbero stati interessanti 10-15 anni fa. Oggi ce ne sono centinaia in R a costo zero da imparare e utilizzare. I modelli difficili da usare, come le reti neurali profonde, sono estremamente rari. Tutto il resto viene padroneggiato molto rapidamente.
Ma l'obiettivo e i suoi predittori associati sono un problema che si risolve con l'esperienza, l'intuizione e il 90% di fortuna. Questo deve essere discusso.
Dal momento che un numero schiacciante di forumer non sa ancora come misurare la capacità predittiva dei predittori, ho anche offerto i miei servizi in questa materia con un adeguato run in rattle. Solo alcuni di loro si sono presentati.
Sono ovvi, determinati dalla quantità di profitto che pensate di ottenere. Per esempio, inversioni di almeno 100 pips nella speranza che la metà possa essere ribaltata. Questo valore non ha un ruolo speciale.
Cosa gioca: ciò che è considerato una tendenza.
Il fattore determinante è l'insieme dei predittori che saranno rilevanti per l'obiettivo. È la terza volta che scrivo su questo argomento, ma sembra che tu non legga i miei post.
Pensavo solo che tu avessi seguito il percorso che ho seguito io, ma a giudicare dalla tua risposta - le nostre strade divergono. Presumo che gli indicatori siano usati da persone e siano sintonizzati da persone, e dove c'è più denaro in totale, certe impostazioni degli indicatori funzioneranno meglio.
Attualmente sto usando la ZZ classica, che viene disegnata quando viene corretta da un certo numero di barre (secondo il canale di Donchian), la trovo più adatta della ZZ per punti. Mi piace anche ZZ usando il canale RSI.
Ma l'obiettivo e i suoi predittori associati è un problema che si risolve con l'esperienza, l'intuizione e il 90% di fortuna. Questo deve essere discusso.
Dal momento che un numero schiacciante di forumer non sa ancora come misurare il potere predittivo dei predittori, ho anche offerto i miei servizi in questa materia con un'adeguata corsa a sonagli. C'erano solo poche persone così.
Molto interessante, puoi approfondire la misurazione della capacità predittiva?
E prima di tutto, con cosa si misura?
Dalla serie "immagini divertenti": la foresta è profonda 15.
E fuori dalla scuola, ma così)
Beh, cosa c'è di interessante...?
Ci sono dei predittori, forse non ce n'erano. 1000 pagine scritte di getto e non potevano nemmeno mostrare tali nature morte.
Se qualcuno è interessato, sul tema del sovrallenamento, ecco un test con una foresta di tre profondi.
Dalla serie "immagini divertenti": la foresta è profonda 15.
E fuori dalla scuola, ma così)
Beh, cosa c'è di interessante...?
Ci sono dei predittori, forse non ce n'erano. 1000 pagine scritte di getto e non potevano nemmeno mostrare tali nature morte.
Se qualcuno è interessato, sul tema del sovrallenamento, ecco un test con una foresta di tre profondi.
Forse provare a mettere l'accento sul seguire una posizione aperta?
Dovremmo cercare di concentrarci sul mantenimento di una posizione aperta?
Ho provato molte cose, le foto mostrano il miglior risultato.
Ho provato un sacco di cose, le foto mostrano i migliori risultati.
Che tipo di predittori?
Che tipo di predittori?
Per lo più indicatori standard.
Dalla serie "immagini divertenti": la foresta è profonda 15.
E fuori dalla scuola, ma così)
Beh, cosa c'è di interessante...?
Ci sono dei predittori, forse non ce n'erano. 1000 pagine scritte di getto e non potevano nemmeno mostrare tali nature morte.
Se qualcuno è interessato, sul tema del sovrallenamento, ecco un test con una foresta di tre profondi.
Beh, questo è un modello davvero pessimo, si può certamente fare meglio, ma è ancora difficile affilare un 2, anche nei test, il che dice che nella vita reale sarà un disastro. Beh, almeno è la verità così com'è e non gli astuti"graal" degli indyuk che sono casuali.
Beh, questo è un cattivo modello, si potrebbe fare meglio, ma è ancora difficile da affilare un 2, anche nei test, il che dice che nella vita reale sarà un disastro. Beh, almeno questa è la verità così com'è, e non i "graal" furbi indyuke che sono waaaay troppo casuali.
È meglio che me lo mostri. Ho una formazione 2004-2014, dati fuori dalla formazione 2015 alla data attuale. Puoi farlo?