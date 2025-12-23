Discussione sull’articolo "Suggerimenti per una presentazione efficace del prodotto sul Market" - pagina 11

Si prega di rendere possibile la pubblicazione di 2 prodotti con lo stesso nome se uno è per MT4 e l'altro per MT5. Sono in sezioni diverse e l'estensione del file (.ex4, .ex5) lo determina in modo univoco. Anche le informazioni spazzatura nei nomi come "MT4", "per MT5", "V5" ... interferiscono solo.
 
Для каждого продукта в MetaTrader Маркете разрешается добавить до 12 скриншотов размером 640х480 пикселей.

Ritengo che questo articolo sia obsoleto e fuorviante. La scheda prodotto contiene già informazioni diverse. E per le dimensioni inadeguate degli screenshot la valutazione del prodotto viene probabilmente abbassata 😒


