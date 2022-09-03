Night Crawler est une stratégie de trading de tendance moyenne mobile et offre un taux de gain de plus de 89 à 90% lorsqu'il est appliqué et négocié correctement. Cela fonctionne pour tous les délais et pour toutes les paires de devises négociées sur la plate-forme MQL4. Pour avoir un biais de tendance clair du marché, appliquez EMA 50 et EMA 21 à votre chat pour tirer le meilleur parti de cette stratégie pour votre vue de tendance globale. Le meilleur Timefarme à utiliser est H1 ou H4 RÈGLES D'ENTRÉE : Pour les transactions d'achat : 1. Attendez que l'EMA 21 passe au-dessus de 50 2. Lorsque la flèche (bleue) apparaît, achetez après la clôture de la bougie sans hésitation. 3. Placez le SL sous la flèche. 4. Dès que le prix se déplace de 20 pips en votre faveur, déplacez Sl vers le seuil de rentabilité. Pour les opérations de vente : 1. Attendez que l'EMA 21 passe en dessous de 50 2. Lorsque la flèche (rouge) apparaît, Vendez après la clôture de la bougie sans hésitation. 3. Placez le SL au-dessus de la flèche. 4. Dès que le prix se déplace de 20 pips en votre faveur, déplacez Sl vers le seuil de rentabilité. À votre succès.............. Kmadu



