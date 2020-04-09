Grid Master EA mt

GRID MASTER EA - è un sistema avanzato di trading multi-coppia di copertura della griglia!

EA si adatta automaticamente alle condizioni di mercato.

A differenza di molti altri EA della griglia, Grid Master ha un comportamento molto sicuro.

Utilizza Set_files dalla sezione "Commenti" per utilizzare/testare l'EA.

- I punti di entrata e di uscita vengono automaticamente regolati da EA in base alla volatilità del mercato.
- Expert Advisor può gestire ordini di acquisto e vendita su ogni coppia contemporaneamente.
- EA è in grado di funzionare su 3 coppie contemporaneamente: i Set_files corrispondenti ti aspettano nella sezione "Commenti".
- Il robot crea automaticamente una griglia dinamica in base alla volatilità.
- Nessun requisito di spread ristretto: EA può essere utilizzato su qualsiasi account.
- Il sistema non spreca denaro per le commissioni come molti scalper, utilizza semplicemente un account standard per tale scopo.
- Calcolo automatico del 1° ordine nella griglia in base al valore del saldo dell'account per impostazione predefinita.
- Intervallo di tempo: M5. - Coppie di trading: NZDCAD, AUDNZD, AUDCAD.
- Orario di funzionamento: EA è operativo 24 ore su 24, 5 giorni su 7.
- Il saldo minimo richiesto per eseguire EA è di 20 USD per l'utilizzo di 2 coppie o 100 USD per l'utilizzo di 3 coppie (quando si utilizzano conti сent).
- Il saldo consigliato per eseguire EA è di 2 k per l'utilizzo di 2 coppie o 10 k per l'utilizzo di 3 coppie (quando si utilizzano conti standard).

Come installare:
(Se si prevede di utilizzare solo 2 coppie, selezionare NZDCAD, AUDNZD).
- Se si prevede di utilizzare 3 coppie - Aprire i 3 grafici seguenti:
NZDCAD, AUDNZD, AUDCAD.
- Selezionare il timeframe M5 su ciascun grafico.
- Allegare Expert Adviser a ciascun grafico.
- Applicare il "Set_file" corrispondente a EA (ottenere tutti i Set_file dalla sezione "Commenti" di questa pagina Web).
- Lascia che il PC funzioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (OPPURE usa VPS invece del PC) per lasciare che EA faccia il suo lavoro.

IMPORTANTE:
- I parametri MAGIC per Acquisto/Vendita devono sempre essere diversi.
- I MAGIC non devono essere simili su coppie diverse - usa i Set_file consigliati.
È un prodotto originale offerto solo su questo sito Web MQL5.
