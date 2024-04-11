Auto TP Multicrrency

Cet EA est une petite aide, adaptée à tous ceux qui aiment trader sur smartphones ou tablettes. L’EA est placé sur un graphique et surveille tous les marchés (multidevises). Peu importe où vous êtes, tant que vous avez Internet, vous pouvez trader avec. Ouvrez une position, réglez le stop, et l’EA crée automatiquement un TP dans le ratio préalablement défini (1:1, 1:2, etc.) au stop. C’est une fonction très pratique qui vous aide à mieux gérer vos trades. Idéal pour le trading sur appareils mobiles. Que vous soyez dans le bus ou dans un café, tant que vous avez du temps, vous pouvez trader. D’autres mises à jour comme le stop suiveur suivront. Cela rendra votre trading plus flexible et mieux capable de réagir aux changements du marché.



