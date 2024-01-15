LVL Break Out
- Experts
- LVL Invest
- Version: 1.2
- Activations: 10
La stratégie repose sur une analyse du marché pendant un intervalle de temps et une fois cela effectué, l’expert advisor ouvre une position dans le sens indiqué par cette analyse si la tendance se confirme.
Le trading n’est pas une solution magique donc avant d’utiliser cet expert sur un compte en réel, effectuez vos tests sur un compte de démonstration.
Lorsque vous utiliserez ce robot en réel, n’hésitez pas à me partager le lien de votre compte, je serais ravi de suivre vos résultats.
. Symboles recommandés:
-
USDJPY (M1)
. Explication des paramètres:
-
Timeframe
-
Timeframe: la fenêtre de temps utilisée par l’Expert Advisor
-
Risk Management
-
Allocation Type: le type de calcul de la taille des positions
-
Size: la taille des positions en fonction du type
-
Stop Loss
-
Use stop loss when opening order: true pour fixer un stop loss lors de l’ouverture d’une position, false sinon
-
Use trailing stop loss: true pour utiliser un trailing stop loss, false sinon
-
Minimum points profit to use trailing stop: profits en points de la position ouverte avant de placer un trailing stop
-
Trailing stop in points: l’écart entre le prix actuel et le trailing stop lors du placement
-
Take Profit
-
Use take profit: true pour fixer un take profit lors de l’ouverture d’une position, false sinon
-
Take profit type: le type de take profit à utiliser
-
Take profit value: la valeur du take profit en fonction du type
-
Settings
-
Close all positions and switch off the EA: true pour fermer les positions ouvertes et mettre l’EA en veille
-
Magic number: le numéro magic des positions
-
Time Settings
-
Time range start hour: l’heure de début d’analyse des marchés
-
Time range start minute: la minute de début d’analyse des marchés
-
Time range minutes: la durée en minute de l’analyse des marchés
-
Delete Orders Hours: l’heure de fin pour ouvrir une position
-
Delete Orders Minute: la minute de fin pour ouvrir une position
-
Close all positions every day: “true” si les positions doivent être fermées chaque jour, “false” sinon
-
Close positions hour: l’heure de clôture des positions ouvertes
-
Close positions minute: la minute de clôture des positions ouvertes
-
Trading Days
-
Monday: true pour ouvrir une position le lundi, false sinon
-
Tuesday: true pour ouvrir une position le mardi, false sinon
-
Wednesday: true pour ouvrir une position le mercredi, false sinon
-
Thursday: true pour ouvrir une position le jeudi, false sinon
-
Friday: true pour ouvrir une position le vendredi, false sinon
-
Saturday: true pour ouvrir une position le samedi, false sinon
-
Sunday: true pour ouvrir une position le dimanche, false sinon
-
Frequency Settings
-
Maximum number of orders per day: le nombre maximum de positions quotidiennes
-
Maximum number of buy positions per day: le nombre maximum de positions “achat” quotidiennes
-
Maximum number of sell positions per day: le nombre maximum de positions “vente” quotidiennes