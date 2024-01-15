LVL Break Out

La stratégie repose sur une analyse du marché pendant un intervalle de temps et une fois cela effectué, l’expert advisor ouvre une position dans le sens indiqué par cette analyse si la tendance se confirme.


Le trading n’est pas une solution magique donc avant d’utiliser cet expert sur un compte en réel, effectuez vos tests sur un compte de démonstration.


Lorsque vous utiliserez ce robot en réel, n’hésitez pas à me partager le lien de votre compte, je serais ravi de suivre vos résultats.


. Live signals



. Symboles recommandés:

  • USDJPY (M1)


. Explication des paramètres:

  • Timeframe

    • Timeframe: la fenêtre de temps utilisée par l’Expert Advisor

  • Risk Management

    • Allocation Type: le type de calcul de la taille des positions

    • Size: la taille des positions en fonction du type

  • Stop Loss

    • Use stop loss when opening order: true pour fixer un stop loss lors de l’ouverture d’une position, false sinon 

    • Use trailing stop loss: true pour utiliser un trailing stop loss, false sinon

    • Minimum points profit to use trailing stop: profits en points de la position ouverte avant de placer un trailing stop

    • Trailing stop in points: l’écart entre le prix actuel et le trailing stop lors du placement

  • Take Profit

    • Use take profit: true pour fixer un take profit lors de l’ouverture d’une position, false sinon

    • Take profit type: le type de take profit à utiliser

    • Take profit value: la valeur du take profit en fonction du type

  • Settings

    • Close all positions and switch off the EA: true pour fermer les positions ouvertes et mettre l’EA en veille

    • Magic number: le numéro magic des positions

  • Time Settings

    • Time range start hour: l’heure de début d’analyse des marchés

    • Time range start minute: la minute de début d’analyse des marchés

    • Time range minutes: la durée en minute de l’analyse des marchés

    • Delete Orders Hours: l’heure de fin pour ouvrir une position

    • Delete Orders Minute: la minute de fin pour ouvrir une position

    • Close all positions every day: “true” si les positions doivent être fermées chaque jour, “false” sinon

    • Close positions hour: l’heure de clôture des positions ouvertes

    • Close positions minute: la minute de clôture des positions ouvertes

  • Trading Days

    • Monday: true pour ouvrir une position le lundi, false sinon

    • Tuesday: true pour ouvrir une position le mardi, false sinon

    • Wednesday: true pour ouvrir une position le mercredi, false sinon

    • Thursday: true pour ouvrir une position le jeudi, false sinon

    • Friday: true pour ouvrir une position le vendredi, false sinon

    • Saturday: true pour ouvrir une position le samedi, false sinon

    • Sunday: true pour ouvrir une position le dimanche, false sinon

  • Frequency Settings

    • Maximum number of orders per day: le nombre maximum de positions quotidiennes

    • Maximum number of buy positions per day: le nombre maximum de positions “achat” quotidiennes

    • Maximum number of sell positions per day: le nombre maximum de positions “vente” quotidiennes
Produits recommandés
The Bitcoin EA
Anton Kondratev
Experts
Bitcoin EA   C'est   un       Système entièrement automatique   avec paramètres d'optimisation ouverts et   mécanisme de récupération en temps réel. Only 4 Copies of 10 Left  for 345 $  Next Price 990 $  Guide EA Bitcoin Signaux Remboursement de la commission Mises à jour Mon blog Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network. Default Settings for One chart    BTCUSD   M15 Chaque position a toujours un       SL fixe       et       Méc
Yen Master EA
Yibeltal Beyabel Eneyew
Experts
Yen Master is a powerful and profitable Expert Advisor that uses a combination of techniques to identify the optimum entry and exit points for trades. It has been backtested using high accuracy data and optimized for low risk trading. Here are some of the features and results of Yen Master: High performance:  Yen Master has a very high return on investment. The Expert Advisor can grow a small account of $200 to $248,000, or a larger account of $10,000 to $3,732,000 , in just 4 years. The EA c
ADX Cross Sell
Jorge Rodriguez Redondo
Experts
ADX Cross Sell - Precisión con lógica direccional y gestión dinámica avanzada   Versión actual: 6.63 ️ Autor: Jorge Rodríguez “Kium” ️ Compatible con: MetaTrader 5 ️ Tipo: Expert Advisor (EA) automático Estrategia: Tendencial con validación de momentum y filtros temporales Protección: Gestión dinámica de riesgos (SL/TP/BE)   Descripción general ADX Cross Buy es un Expert Advisor de tipo tendencial que busca oportunidades de compra sólidas mediante el cruce del indicador   ADX
Ichimoku Master ECC11
Dimitrios Dimas
Experts
Discover the Power of the Ichimoku ECC 11 Strategy on Meta Trader 5! Prop Firm Ready! Welcome to the world of Ichimoku ECC 11, an unparalleled Expert Advisor (EA) designed for the discerning trader. Built on the robust Meta Trader 5 platform, the Ichimoku ECC 11 harnesses the power of the revered Ichimoku Kinko Hyo indicator to deliver exceptional trading performance on the 15-minute chart. The Essence of Ichimoku ECC 11 The Ichimoku ECC 11 strategy is meticulously crafted to capitalize on str
TradeGhost
Stefano Padovano
Experts
Vi Presento TradeGhost ! e' un Ea molto potente con una strategia che preferisco tenere nascosta! comunque spiego il funzionamento in breve! Questo ea grazie al controllo di vari fattori  crea un trade Fantasma che ovviamente non viene aperto ! ma viene registrato in modo da capire se quel trade era stato perdente o vincente. ( posso aggiungere che questo è un p'o' il Segreto del trading messo in questo ea, NoN fa scalping però quando apre hai una sorte di tranquillità che se anche fa il DD il p
Moving Averages Expert EA
Matong Maphango
Experts
Moving Averages Expert EA is a type of automated trading strategy that utilizes two different moving averages to generate buy and sell signals. The moving averages are based on historical price data, and they are used to identify trends and determine the direction of the market. This EA by default generates buy signals when the fast moving average crosses above the slow moving average , indicating that the market is trending upwards. Conversely, sell signals are generated when the fast moving av
Golden Sniper EA
Ray Pracious Chidhungwana
Experts
Golden Sniper EA – Precision Gold Trading with Institutional Logic Golden Sniper EA is a powerful Expert Advisor designed to trade XAUUSD (Gold) with precision using institutional trading concepts like Liquidity Sweeps , Market Structure Shifts (MSS) , and Fair Value Gaps (FVG) . This EA acts like a sniper — waiting patiently for the perfect trade setup during high-volatility sessions such as Asian and New York opens , and then striking with confidence. It combines intelligent market analysis wi
MACD Trading MT5
Matthieu Jean Baptiste Wambergue
Experts
Automate your MACD strategy! This EA alerts and/or places orders according to MACD strategies with additional filters. It means that you can use it by 2 different ways: Receive alerts based on your MACD strategy with filters on multiple symbols simultaneously in a single chart window; Choose the fully automated mode and let EA place orders based on your MACD strategy, filter choice and money management. This EA works with all broker symbols and contains multi-symbol modes (market monitoring, ma
Pure Directional SMA EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
Pure Directional SMA EA – Your Strategy, Your Way! Important Note: This EA provides a raw, powerful strategy designed for flexibility. Optimization is key! Adjust the settings to align with your trading style and market conditions, giving you complete control to shape the EA to your preferences. Discover the Power of Pure Directional SMA EA This Expert Advisor is built on the robust foundation of Simple Moving Averages (SMA), offering a customizable trend-following strategy that adapts to your
The Last Fractals MT5
Marta Gonzalez
Experts
The Last Fractals , is a trading system that uses fractals to determine market corrections. The Last Fractals,   is a system that detects an entry point and initiates an operational algorithm. This algorithm is different if the input is correct or wrong. From the inputs you can control the initial loting of the algorithm, if the trade goes against you the lotage is maintained, but if it goes in your favor the lotage is increased to improve your profit. You can download the demo and test it y
EMA Scalper 5
Prafull Manohar Nikam
Experts
V ery simple EA uses the famous trend scalping i.e. EMA Crossover scalping to open trades with martingale lot system. It includes 03 EMA i.e. Exponential Moving Averages to decide which direction to trade. It also checks distance of a fast moving average from the trend moving average. After all these conditions get fulfilled it opens a position. Single position at a time with hard stop loss and take profit. Features: 1. Martingale 2. Uses trend indicators 3. Automatic Trading 4. Hard Stop Loss
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Experts
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
SAWA Netting Grid EA
Alejandro Funes
Experts
This algorithm is based on the grid strategy and performs dynamic position management to make it work on netting accounts. Unlike other robots, this grid system bases its entries on profit over time of the asset instead of using pips. This parameter is the one that corresponds to "Average Distance".  You can trade all 28 major currencies simultaneously.  Parameters: +------------------------------------------------------------------+ :-:-:-:-:-:-:-:EXPERT SETTINGS:-:-:-:-:-:-:-: +---------------
GannMACDX
Mateus Barboza De Paula
Experts
GANNMACD est un Expert Advisor (EA) conçu pour MetaTrader 5 (MT5), combinant deux stratégies d'analyse technique : le MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) et les Niveaux de Gann. Il utilise ces outils pour identifier les conditions d'achat et de vente et exécute automatiquement des ordres en fonction de paramètres personnalisables. Fonctionnalités principales : MACD : L'indicateur MACD est utilisé pour générer des signaux d'achat et de vente. Le script compare la ligne principale d
Sir Stoch and Commodities
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Un Expert Advisor opérant en période de fort contraste, utilisant l'indicateur stochastique et l'indicateur d'indice des matières premières, et utilisant les points de surachat ou de survente, ou l'indicateur ADX, pour clôturer les transactions. Il dispose également d'un stop-loss agissant sur un pourcentage de différence de prix, avec une mise à l'échelle progressive des lots à mesure que le solde augmente, tout en surveillant l'appel de marge du compte.
Tensline
Vladimir Karputov
Experts
Simple, Efficient, Profitable — an Expert Advisor that works for you This EA is designed for traders who value simplicity and control . With minimal settings, it’s incredibly easy to configure and launch — no complex optimization required. Holds only one market position at a time — no clutter, no overlap. Flexible strategy selection — choose the one that best fits your trading style. Backtesting results reveal : Certain currency pairs perform exceptionally well on rebate services , g
Golden Eagle Pro EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Golden Eagle Pro EA Description succincte Golden Eagle Pro EA  est un puissant conseiller automatique pour la plateforme MetaTrader 5, utilisant une combinaison de plusieurs indicateurs et une analyse multi-timeframe (MA sur D1, ATR sur M30, Fractals sur M5). Le conseiller comprend des paramètres flexibles de gestion des risques (lot fixe, pourcentage du solde, choix du niveau de risque), ainsi que des fonctionnalités avancées de trailing stop et de transfert de position en break-even. Le progr
ADM Trade X MT5
Yu Xin Pu
Experts
ADM Trade X MT5 is an EA based onAverage Directional Movement Index. Average Directional Movement Index parameters such as Period, BuyShift1, BuyShift2, SellShift1, and SellShift2 can be adjusted. ADM Trade X MT5 applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through ADM Trade X MT5. Good luck. === Inquiries === E-Mail:support@btntechfx.com
Nova WPR Trader
Anita Monus
Experts
LIMITED OCTOBER DISCOUNT EVENT All Nova EAs now   $80   (was   $150 ) — save nearly   50% Or   rent for $30 / month Nova WPR Trader is a precision reversal Expert Advisor powered by the Williams %R indicator — re-engineered to identify momentum exhaustion and deliver clean, calculated entries at market turning points. Whether the market is overextended or caught in a range, this EA is designed to time reversals with structure, not guesswork. Rather than reacting to every overbought or overs
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - conçu pour ouvrir des transactions ! Il s'agit d'un robot de trading qui utilise des algorithmes spéciaux innovants et avancés pour calculer ses valeurs, votre assistant dans le monde des marchés financiers. Utilisez notre ensemble d'indicateurs de la série SolarTrade Suite pour mieux choisir le moment de lancer ce robot. Découvrez nos autres produits de la série SolarTrade Suite en bas de la description. Vous souhaitez naviguer en
Connors TPS
MATTHEW STAN WILLS
5 (1)
Experts
Français – Larry Connors TPS - Système de Trading Automatisé Larry Connors TPS - Système de Trading Automatisé Version 2.0 – Par Matthew Wills Cet Expert Advisor (EA) automatise le système de trading Temps, Position et Échelle (TPS) de Larry Connors, décrit dans son livre : “High Probability ETF Trading” Lien Amazon Présentation de la Stratégie Le système TPS de Larry Connors exploite les replis du marché en augmentant progressivement les positions pour optimiser les rendements a
Alpha B3 Renko Trader
Renato Takahashi
Experts
O Alpha B3 Renko Trader  é um robô especialista para negociação no Bovespa B3  (miniíndice e minidólar) que une a análise de candlesticks do gráfico Renko (calculado internamente, sem imagens gráficas) com a estratégia Alpha B3 . O robô permite configurar, para os sinais de entrada, o tamanho do brick do gráfico Renko, bem como um número de candlesticks para análise. Além disso, você deve configurar os stops fixos, em pontos. O robô permite também a configuração de funções, tais como número de c
Afribold Trend Master
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
Afribold Trend Master Introducing the AfriBold Trend Master  Expert Advisor   The AfriBold Trend Master  expert advisor stands at the pinnacle of automated trading systems, designed to deliver unparalleled performance in today's dynamic financial markets. Developed by a team of experienced traders and algorithmic experts, this EA harnesses advanced technical analysis to pinpoint trading opportunities with precision. State-of-the-Art Algorithm Incorporates cutting-edge algorithms to identify a
Black Wolf MT5
Mike Pascal Plavonil
4 (1)
Experts
EA Black Wolf initiate a cycle of buy or sell depending of the trend of a built-in indicator, thus the EA works according to the "Trend Follow" strategy, which means following the trend. Recommend pairs EURUSD,GBP USD, EURAUD,AUDJPY,GBPAUD,CADJPY Time Frame  M15  Recommend deposit  1000 usd or 1000 cents  Recommend settings   Default SETTINGS Lot type - lot type calculation (can be Constant, based on risk or Constant size per 1000) Lot size - lot size Trade Buy - allow the adviser to buy Trade
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Experts
PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  Recommendations: Timeframe:   H1   (Any Timeframe) Supported currency pairs:   EURUSD , EURCHF,   USDCAD, AUDCAD, EURAUD and many more... MT4 Version :   Here! Live
Crude Oil Futures
Thomas Bradley Butler
Experts
OPTIMISER EA AVANT LE TEST ET L'UTILISATION. Les contrats à terme sur le pétrole brut ont été construits avec des données réelles du marché à terme sur des périodes d'une heure de janvier 2022 à décembre 2022. Testez ces dates pour des tests rétrospectifs et des analyses. Optimisez si nécessaire. Négociez à partir du marché à terme réel ou si vous négociez un dérivé du pétrole, testez les paramètres pour voir comment ils correspondent aux données et au courtier que vous utilisez. Les contrats
Alligator Trade X MT5
Yu Xin Pu
Experts
Alligator Trade X MT5 is an EA based on Alligator. Alligator parameters such as Jawsperiod1, Jawsshift1, Teethsperiod1, Teethsshift1,   Lipssperiod1, Lipssshift1, BuyShift1, BuyCandlestickShift1, BuyShift2, BuyCandlestickShift2, BuyShift3, BuyCandlestickShift3, SellShift1, SellCandlestickShift1, SellShift2, SellCandlestickShift2,  SellShift3 and SellCandlestickShift3 can be adjusted. Alligator Trade X MT5 applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal
VR Black Box MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
Experts
Le robot de trading VR Black Box est basé sur la stratégie de suivi de tendance populaire et éprouvée. Au cours de plusieurs années, il a été amélioré sur les comptes de trading en direct grâce à des mises à jour régulières et à l'introduction de nouvelles idées. Grâce à cela, VR Black Box est devenu un robot de trading puissant et unique qui peut impressionner aussi bien les traders débutants que expérimentés. Afin de se familiariser avec le robot et d'évaluer son efficacité, il suffit de l'ins
LT Adx EA
Sie Samuel Roland Youl
Experts
Unlock the power of ADX trading strategies with our versatile and user-friendly expert advisor. Our All-in-One ADX Expert Advisor is your key to successful trading with multiple ADX strategies and different ADX indicator support. Whether you're a novice trader or an experienced pro, this EA is designed to elevate your trading experience. Key Features: 1. Multi-Strategy Trading: Our expert advisor supports multiple ADX trading strategies, providing you with flexibility to adapt to various mark
T Trader
Steve Zoeger
Experts
T Trader Expert #advisor works very well on all Pairs and all Frames. Is fully automated and based on the tick to filter as many as possible winning trades. =============================================================================================== This Robot is fully automated and has been created for everyone. The Robot works also on cent accounts. =============================================================================================== => On the lower Frames there are too many sma
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.88 (33)
Experts
Symbole XAUUSD Unité de temps H1-M15 (n’importe laquelle) Type Intelligence artificielle Prise en charge des ordres uniques OUI Dépôt minimum 500   USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec TOUS les courtiers OUI (compatible avec les courtiers à 2 ou 3 décimales. Toute devise de compte. Tout nom de symbole. Tout fuseau horaire GMT.) Exécution sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’intelligence artificielle appliquée au trading, abonnez‑vous à ma chaîne. J’
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (326)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (16)
Experts
Quantum King EA — Une puissance intelligente, optimisée pour chaque trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix de lancement spécial Signal en direct :       CLIQUEZ ICI Chaîne Quantum King :       Cliquez ici ***Achetez Quantum King MT5 et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Demandez en privé pour plus de détails ! Gérez   votre trading avec précision et discipline. Quantu
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
5 (20)
Experts
Aura Ultimate — Le sommet du trading de réseaux neuronaux et le chemin vers la liberté financière. Aura Ultimate représente la prochaine étape de la gamme Aura : une synthèse d'architecture d'IA de pointe, d'intelligence adaptative au marché et de précision maîtrisée des risques. S'appuyant sur l'ADN éprouvé d'Aura Black Edition et d'Aura Neuron, elle va plus loin en fusionnant leurs atouts au sein d'un écosystème multi-stratégies unifié, tout en introduisant une toute nouvelle logique prédict
Remstone
Remstone
5 (7)
Experts
Remstone n'est pas un Expert Advisor ordinaire.   Il allie des années de recherche et de gestion d'actifs. Live:   Remstone Club   ICMarkets   LMAX   Tickmill The price increases by $1,000 every profitable year.   2026 price: $3,000 Depuis 2018   , ma dernière société, Armonia Capital, a fourni le signal ARF à Darwinex, un gestionnaire d'actifs réglementé par la FCA, levant 750 000 $. Maîtrisez 4 classes d'actifs avec un seul EA ! Aucune promesse, aucune illusion. Mais une vaste expérience du t
The ORB Master
Profalgo Limited
4.73 (11)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOTION DE LANCEMENT : NOMBRE TRÈS LIMITÉ D'EXEMPLAIRES DISPONIBLES AU PRIX ACTUEL ! Prix ​​final : 990$ À partir de 349 $ : Choisissez 1 EA gratuitement ! (pour un maximum de 2 numéros de compte) Offre combinée ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   LIVE RESULTS EXAMEN INDÉPENDANT Bienvenue chez « The ORB Master »  :   votre avantage en matière d'ouverture de range breakouts Libérez la puissance de la stratégie Opening Range Breakout
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (25)
Experts
AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (7)
Experts
Chaîne de trading Forex EA sur MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour suivre mes dernières actualités. Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Plus que 3 EXEMPLAIRES SUR 10 À 399 $ ! Le prix passera ensuite à 499 $. - REAL SIGNAL Faible risque : https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Risque élevé : https://www.mql5.com/en/signals/2310008 Les instructions d'installation complètes pour le bon fonctionnement d'EA AI Gold Sniper sont mises à jour à l'adresse   commentaire
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4.08 (26)
Experts
Pour la première fois sur cette plateforme | Un EA qui comprend le marché Pour la première fois sur cette plateforme, un Expert Advisor (EA) utilise toute la puissance de Deep Seek. Combiné à la stratégie Dynamic Reversal Zoning, cela donne naissance à un système qui ne se contente pas de détecter les mouvements du marché — il les comprend réellement. Signal en direct __________ Configuration Unité de temps : H1 Effet de levier : min. 1:30 Dépôt : min. 200 $ Symbole : XAUUSD Broker : tous le
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (482)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   ou  Quantum King  gratuitement !*** Demand
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (2)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La version la plus avancée de notre EA à ce jour, entièrement reconstruite avec prise de décision basée sur l’IA , vote multi-IA et logique de trading dynamique . Désormais, il n’est plus limité uniquement à XAUUSD (Or) en M1, mais prend également en charge BTCUSD et ETHUSD , avec des entrées haute fréquence, une gestion intelligente du risque et une adaptabilité totale. Cet EA combine des IA gratuites connectées via OpenRouter avec des filtres avancés pour un tradin
One Man Army
Ihor Otkydach
5 (4)
Experts
Plus que 2 exemplaires disponibles à 599 $ Prochain prix : 699 $ Sans exagération et sans risque inutile. Avec un drawdown minimal : One Man Army est un système de trading multidevises conçu à la fois pour le trading personnel et pour les sociétés de trading Prop. Il suit une stratégie de scalping basée sur les corrections et retournements du marché à court et moyen terme, en opérant au moyen d’ordres à cours limité différés (limit orders). Ce robot de trading ne devine pas la direction du marc
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (24)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (4)
Experts
Stratégie de trading hybride pour XAUUSD – Combinaison de sentiment des actualités & déséquilibre du carnet d'ordres La stratégie présentée combine deux approches de trading rarement utilisées mais très efficaces dans un système hybride conçu exclusivement pour le XAUUSD (or) en graphique 30 minutes . Alors que la plupart des experts advisors traditionnels reposent sur des indicateurs fixes ou des structures techniques simples, ce système repose sur un modèle intelligent d'accès au marché, intég
Zenith FX EA MT5
Maxim Kurochkin
4.67 (3)
Experts
Zenith FX – Système Avancé d’Intelligence Artificielle Mécanique Présentation Générale Zenith FX représente la nouvelle génération d’architecture algorithmique, conçue pour offrir une précision de niveau institutionnel sur XAUUSD (Or) et USDJPY (Dollar/Yen Japonais) . Basé sur la structure analytique introduite dans Axon Shift et Vector Prime, le système intègre un cadre neuronal renforcé, capable de s’adapter en temps réel à la volatilité du marché, aux changements de liquidité et aux corrélat
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.58 (36)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.76 (34)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.44 (84)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (123)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (4)
Experts
Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des cl
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (26)
Experts
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ]   Comptes recommandés : Standard à fort effet de levier, ECN, Raw ; Cent ; Propfirm (FTMO etc.) Le développeur de cet EA a prouvé son professionnalisme grâce à la qualité de ses autres robots. Avec Volume Hedger EA  Grâce à la fonctionnalité de définition de stratégie d’entrée avec un indicateur personnalisé, vous n’aurez plus besoin d’acheter plusieurs EA ! Cet EA est un algorithme de trading avancé combinant stra
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prix : 606$ -> 808$ Signal :   ENEA Kılavuz :  Manual ENEA mt5 – Changement de régime + GPT5 avec Modèles de Markov Cachés (HMM) ENEA mt5 est un algorithme de trading entièrement automatisé et de pointe qui combine la puissance de l’intelligence artificielle sous la forme de ChatGPT-5 avec l’analyse statistique précise d’un Modèle de Markov Caché (HMM). Il surveille le marché en temps réel, identifiant même les états de marché complexes et difficiles à détecter (régimes), et ajuste dynamiquem
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Experts
Bonjour à tous, permettez-moi de me présenter : Je suis   Quantum StarMan,   le membre électrisant et le plus frais de la famille   Quantum EA   . Je suis un EA multidevises entièrement automatisé, capable de gérer jusqu'à 5 paires dynamiques :   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD et USDCAD   . Avec une précision extrême et un sens des responsabilités sans faille, je ferai passer votre trading au niveau supérieur. Et le plus important : je ne m'appuie pas sur des stratégies Martingale. J'utilise pl
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.69 (16)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.83 (122)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.31 (68)
Experts
SmartChoise EA – Système de Trading Alimenté par Réseau de Neurones pour XAU/USD (Or) sur la Période M1 Le manuel utilisateur est disponible via le lien sur ma page de profil — il contient des explications détaillées sur tous les réglages et options. Sur la chaîne Telegram, vous pouvez également trouver plusieurs comptes utilisant SmartChoise avec différents soldes, niveaux de risque et configurations. C’est un excellent moyen de voir la performance réelle de l’EA auprès de plusieurs courtiers e
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (25)
Experts
EA New Player — Un Expert Advisor en Trading Nouvelle Génération Il ne se contente pas de trader, il révolutionne le marché. EA New Player est un Expert Advisor de portefeuille innovant pour MT5, basé sur sept stratégies d'analyse technique éprouvées. Il n'utilise pas l'intelligence artificielle, mais surpasse de nombreuses solutions de réseaux neuronaux grâce à son architecture sophistiquée, sa logique transparente et son système de filtrage des signaux flexible. PROMOTION 1+1 : Achetez un Exp
Golden Mirage mt5
Michela Russo
5 (5)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
5 (8)
Experts
Chaque fois que le signal en direct augmente de 10 %, le prix sera augmenté pour préserver l'exclusivité de Zenox et protéger la stratégie. Le prix final sera de 2 999 $. Signal en Direct Compte IC Markets, voyez par vous-même la performance en direct comme preuve ! Zenox est un robot de swing trading multipaires à la pointe de la technologie, basé sur l'IA. Il suit les tendances et diversifie les risques sur seize paires de devises. Des années de développement intensif ont permis de créer un a
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Plus de l'auteur
LVL Bollinger Bands
LVL Invest
5 (4)
Experts
Utilisez cet expert opérationnel dont la stratégie repose essentiellement sur les bandes de Bollinger ainsi qu’une touche personnelle. D’autres experts gratuits sont disponibles dans mon espace personnel ainsi que des signaux, n’hésitez pas à visiter et à mettre un commentaire, cela me fera plaisir et me donnera envie de proposer du contenu. Les experts actuellement disponibles: LVL Creator LVL Creator Pro LVL RSI mt5 Si vous souhaitez obtenir un fichier de configuration pour vous améliorer v
FREE
LVL RSI mt5
LVL Invest
Experts
Utilisez cet expert opérationnel dont la stratégie repose essentiellement sur l’indicateur RSI (Relative Strength Index)  ainsi qu’une touche personnelle. D’autres experts gratuits sont disponibles dans mon espace personnel ainsi que des signaux, n’hésitez pas à visiter et à mettre un commentaire, cela me fera plaisir et me donnera envie de proposer du contenu. Les experts actuellement disponibles: LVL Creator LVL Creator Pro LVL Bollinger Bands Lorsque vous utiliserez ce robot en réel, n’hési
FREE
LVL Ichimoku Kumo BO
LVL Invest
Experts
Risk Management Utilisez cet expert opérationnel dont la stratégie repose essentiellement sur l’indicateur Ichimoku Kumo Break Out ainsi qu’une touche personnelle. D’autres experts gratuits sont disponibles dans mon espace personnel ainsi que des signaux, n’hésitez pas à le visiter et à mettre un commentaire, cela me fera plaisir et me donnera envie de proposer du contenu. Les experts actuellement disponibles: LVL Creator LVL Creator Pro LVL Bollinger Bands LVL RSI mt5 . Live signals Le trad
FREE
LVL Creator
LVL Invest
Experts
Construisez votre stratégie de trading en utilisant la combinaison d’indicateurs que vous souhaitez parmis ceux proposés (chaque indicateur pouvant être utilisé jusqu’à 2 fois) en addition de quelques touches personnelles: Average True Range Bollinger Bands Ichimoku Kumo Breakout Ichimoku Tenkan Sen Kijun Sen Cross (TKC) MACD MFI Mobile Average RSI SAR Stochastic Double Mobile Average Triple Mobile Average D’autres experts gratuits sont disponibles dans mon espace personnel ainsi que des signa
LVL Creator Pro
LVL Invest
Experts
Construisez votre stratégie de trading en utilisant la combinaison d’indicateurs que vous souhaitez parmis ceux proposés (chaque indicateur pouvant être utilisé jusqu’à 2 fois) en addition de quelques touches personnelles: Average True Range Bollinger Bands Ichimoku Kumo Breakout Ichimoku Tenkan Sen Kijun Sen Cross (TKC) MACD MFI Mobile Average RSI SAR Stochastic Double Mobile Average Triple Mobile Average D’autres experts gratuits sont disponibles dans mon espace personnel ainsi que des signa
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis