Smart Support and Resistance Trading System

Tout d'abord, il convient de souligner que ce système de trading est un indicateur non repainting, non redrawing et non lagging, ce qui le rend idéal pour le trading professionnel.

Le "Système de Trading de Support et Résistance Intelligent" est un indicateur avancé conçu pour les traders novices et expérimentés. Il permet aux traders de bénéficier de précision et de confiance sur le marché du forex. Ce système complet combine plus de 7 stratégies, 10 indicateurs et diverses approches de trading, notamment des stratégies de day trading, de swing trading, de support et de résistance, de modèles de chandeliers, de stratégies VWAP, de tendance multi-timeframe, et plus encore. Il fournit des signaux de flèches, des points d'entrée et de sortie, des alertes de trading, une analyse des tendances sur des périodes de temps plus longues, une surveillance des trades en temps réel et une coloration perspicace des bougies en fonction des tendances et du volume. Avec la détection automatique des niveaux de support et de résistance, il s'agit d'un indicateur multifacette qui aide les traders à prendre des décisions éclairées dans des conditions de marché diverses.





Le Système de Trading de Support et Résistance Intelligent est une approche robuste de l'analyse technique qui intègre une suite d'indicateurs et d'outils premium et puissants. À sa base, ce système identifie les niveaux clés de support et de résistance, qui servent de zones critiques pour les retournements ou les continuations potentiels du marché. Le système intègre parfaitement un panneau de tendance multi-timeframe, améliorant ainsi la capacité des traders à évaluer la direction de tendance dominante sur différentes périodes de temps. De plus, le détecteur de modèles de chandeliers balaye les graphiques de prix à la recherche de modèles de chandeliers essentiels, fournissant ainsi des informations précieuses sur les mouvements potentiels du marché. De plus, l'inclusion du VWAP (Volume Weighted Average Price) aide les traders à évaluer le sentiment du marché et les tendances intraday, ce qui est idéal pour le day trading.





Le Système de Trading de Support et Résistance Intelligent offre également le Trend Breakout Catcher, qui identifie et confirme les cassures de tendance, aidant ainsi les traders à prendre des entrées et sorties opportunes. Ce système utilise également la coloration des bougies de tendance et de volume, ce qui améliore la visualisation en colorant dynamiquement les bougies en fonction de la force de la tendance et des caractéristiques du volume. Pour donner aux traders des informations en temps réel, le système comprend un indicateur de spread en direct avec des alertes, alertant ainsi les traders des changements des conditions du marché. Un Smart Candle Timer garantit que les traders sont conscients des horaires de clôture des bougies, ce qui aide à la prise de décisions.





Enfin, la fonctionnalité d'analyse des trades en direct imprime les statistiques commerciales essentielles directement sur le graphique, fournissant ainsi aux traders des informations exploitables sur leurs performances commerciales. En intégrant ces indicateurs et outils avancés, le Système de Trading de Support et Résistance Intelligent offre une solution complète aux traders cherchant à naviguer efficacement et avec confiance sur les marchés.





Caractéristiques :





- Indicateurs non repainting, non redrawing et non lagging

- Plus de 7 stratégies

- 10 Indicateurs en un seul

- Stratégies de day trading et de swing trading

- Stratégies de suivi de tendance, de retournement et de scalping

- Stratégies personnalisées

- Stratégies de société de trading propres

- Points d'entrée et de sortie et flèches

- Alertes par téléphone et par e-mail

- Analyse multi-timeframe

- Détection automatique du support et de la résistance

- Tous les types de modèles de chandeliers

- Zones de retournement

- Stop trailing

- Coloration des bougies en fonction du volume, de la tendance et du retournement

- Timer de bougie et indicateurs de limite de spread

- Analyse des trades en direct







