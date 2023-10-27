Smart Support and Resistance Trading System

Innanzitutto, è importante sottolineare che questo sistema di trading è un indicatore non repainting, non redrawing e non lagging, il che lo rende ideale per il trading professionale.

Il "Sistema di Trading di Supporto e Resistenza Intelligente" è un indicatore avanzato progettato per trader nuovi ed esperti. Permette ai trader di ottenere precisione e fiducia sul mercato forex. Questo sistema completo combina più di 7 strategie, 10 indicatori e varie approcci di trading, tra cui strategie di day trading, strategie di swing trading, strategie di supporto e resistenza, strategie di modelli di candele, strategie VWAP, strategie di tendenza multi-timeframe e altro ancora. Fornisce segnali a freccia, punti di ingresso e uscita, avvisi di trading, analisi delle tendenze su periodi temporali più lunghi, monitoraggio dei trade in tempo reale e colorazione illuminante delle candele in base alle tendenze e al volume. Con il rilevamento automatico di supporti e resistenze, è un indicatore multifunzionale che aiuta i trader a prendere decisioni informate in diverse condizioni di mercato.





Il Sistema di Trading di Supporto e Resistenza Intelligente è un approccio robusto all'analisi tecnica che incorpora una serie di indicatori e strumenti premium e potenti. Al suo nucleo, questo sistema identifica i livelli chiave di supporto e resistenza, che fungono da zone critiche per potenziali inversioni o continuazioni di mercato. Il sistema integra senza soluzione di continuità un Pannello di Tendenza Multi-Timeframe, migliorando la capacità dei trader di valutare la direzione del trend dominante su diversi frame temporali. Inoltre, il Rilevatore di Pattern di Candele scandaglia i grafici dei prezzi per i pattern di candele essenziali, fornendo preziose informazioni su potenziali movimenti di mercato. Inoltre, l'inclusione del VWAP (Volume Weighted Average Price) aiuta i trader a valutare il sentiment di mercato e le tendenze intraday, ideale per il day trading.





Il Sistema di Trading di Supporto e Resistenza Intelligente offre anche il Trend Breakout Catcher, che identifica e conferma le rotture di trend, aiutando i trader a fare ingressi e uscite tempestivi. Questo sistema utilizza anche la Colorazione delle Candele in Base al Trend e al Volume, che migliora la visualizzazione colorando dinamicamente le candele in base alla forza del trend e alle caratteristiche del volume. Per fornire ai trader informazioni in tempo reale, il sistema include un Indicatore di Spread Live con avvisi, avvisando i trader sui cambiamenti delle condizioni di mercato. Un Smart Candle Timer assicura che i trader siano consapevoli degli orari di chiusura delle candele, aiutando nella presa di decisioni.





Infine, la funzione di Analisi dei Trade Live stampa le statistiche commerciali essenziali direttamente sul grafico, fornendo ai trader approfondimenti utili sulle loro performance di trading. Integrando questi indicatori e strumenti avanzati, il Sistema di Trading di Supporto e Resistenza Intelligente offre una soluzione completa per i trader che cercano di navigare efficacemente e con fiducia nei mercati.





Caratteristiche:





- Indicatori non repainting, non redrawing e non lagging

- Più di 7 strategie

- 10 Indicatori in uno

- Strategie di day trading e swing trading

- Strategie di trend following, di inversione e di scalping

- Strategie personalizzate

- Strategie di prop trading

- Punti di ingresso e uscita e frecce

- Avvisi tramite telefono ed email

- Analisi multi-timeframe

- Rilevamento automatico di supporto e resistenza

- Tutti i tipi di pattern di candele

- Zone di inversione

- Trailing stop

- Colorazione delle candele in base al volume, al trend e all'inversione

- Timer delle candele e indicatori del limite dello spread

- Analisi dei trade live







