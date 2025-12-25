Indicateurs: CCI T3
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
Indicateurs : FX_Sniper_Ergodic_CCI
newdigital, 2013.12.19 07:55
Comment les traders Forex utilisent le CCI
- Depuis les plus bas de juillet, la paire GBPUSD a gagné 1671 pips dans une forte tendance haussière.
- Le Commodity Channel Index (CCI) mesure les écarts par rapport à la moyenne mobile tout en montrant les conditions de surachat et de survente
- Lorsque l'indice CCI passe au-dessus de la ligne -100, un signal d'achat est généré.
Ne vous laissez pas déconcerter par le nom à rallonge "Commodity Channel Index", car il ne s'agit pas d'une nouvelle émission diffusée 24 heures sur 24 sur le câble et consacrée aux poitrines de porc et aux graines de soja, bien que vous puissiez l'utiliser pour négocier l'un ou l'autre de ces produits. Le CCI est un indicateur populaire utilisé par les traders du Forex pour identifier les conditions de survente et de surachat, de la même manière que le RSI ou le Stochastics. Mais au lieu de 30 et 70 pour représenter les zones de survente et de surachat, le CCI utilise -100 et +100. Bien que Donald Lambert ait créé l'ICC en 1980 pour identifier les changements cycliques dans les matières premières, il est très efficace avec les devises. En mesurant le prix actuel par rapport au prix moyen d'une période donnée (14 par exemple), l'ICC est faible lorsque les prix sont inférieurs à leur moyenne et élevé lorsque les prix sont supérieurs à leur moyenne. Cela nous donne les zones de survente et de surachat.
Pourquoi est-ce important ? Eh bien, c'est simple. Lorsque nous avons une forte tendance à la hausse, le meilleur endroit pour acheter est le point de prix où les traders ne vendent plus ou lorsque la pression de la vente commence à s'atténuer. C'est ce qu'on appelle être "survendu". Comment savoir si un titre est survendu ? C'est aussi une excellente question ! Les traders du Forex disposent de plusieurs outils et méthodes qui leur permettent de savoir quand les prix ont chuté trop rapidement et quand les chasseurs de bonnes affaires peuvent intervenir pour faire monter les prix. La configuration des chandeliers, les oscillateurs et les niveaux de support/résistance sont les principaux outils. Avec le CCI, les traders Forex cherchent à acheter lorsque le CCI se croise au-dessus de -100.
À l'instar de l'investissement immobilier, sans les maux de tête et avec beaucoup plus de plaisir, les traders du Forex veulent acheter la "pire maison dans le meilleur quartier au prix le plus bas". Dans notre analogie, le meilleur quartier est une tendance forte ; la "pire maison" est la zone d'entrée de notre transaction. À l'instar de l'investisseur immobilier, nous souhaitons que la valeur de nos avoirs augmente avec le temps. Comme nous avons acheté à un prix relativement bas, notre risque est faible par rapport au gain potentiel. Contrairement aux investisseurs immobiliers, les traders du Forex peuvent oublier le remodelage, car le temps et la tendance contribuent à augmenter la valeur de la position.
Configuration de trading
La configuration de trading actuelle ci-dessous montre une tendance haussière sur le graphique journalier de la paire GBPUSD depuis août 2013. Le graphique illustre quatre signaux de vente réussis donnés par le CCI alors qu'il a franchi à la baisse la ligne -100 et s'est retourné à la hausse. Les traders de tendances Forex filtreraient les signaux de vente générés lorsque l'indice CCI a franchi à la baisse la ligne +100, car on gagne plus de pips en négociant avec la tendance qu'à son encontre. Dans une tendance haussière, les traders Forex prendront les signaux d'achat en utilisant le CCI et utiliseront les signaux de vente du CCI pour prendre des bénéfices. En attendant que le CCI passe au-dessus de -100 et que le prix confirme le mouvement, les traders entreront sur le marché en position longue, puis placeront un ordre stop de protection à environ 4-10 pips en dessous du dernier niveau bas de l'oscillation.
Le plan de trading
Actuellement, la paire GBPUSD vient de rebondir depuis la zone des 1,6220 et le CCI a généré un signal d'achat lorsqu'il a franchi la ligne des -100. Un stop pourrait être placé juste en dessous de ce plus bas pour un objectif de 1,6671. N'oubliez pas de toujours utiliser des stops et de ne pas risquer plus de 2% des fonds propres de votre compte sur un trade. Si le stop est atteint, nous cherchons un autre trade ! Le CCI est un moyen simple d'identifier visuellement les entrées potentielles.
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
CCI T3:
Indicateur CCI lissé par l'algorithme de Tilson
Author: Alexey Topounov