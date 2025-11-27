Bibliothèque: Module de signaux de trading basé sur l'indicateur Go
Malevich se repose. Il n'y a pas d'image plus effrayante, car il n'y a rien pour effrayer les investisseurs.
Ouah ! J'ai rencontré beaucoup de choses, mais c'est la première fois que j'ai une diarrhée cérébrale ! Je m'explique. Voici le résultat pour 2011, avec les paramètres par défaut et sans les fioritures de l'optimisation. Qu'est-ce que cela signifie ? Que si un investisseur moyen, qui a pour la plupart échoué en 2011, avait stupidement placé cet expert sur l'or, à la fin de l'année il aurait eu un bien meilleur résultat que celui qu'il a obtenu dans la plupart des fonds d'investissement du monde. Tout est donc relatif dans ce monde et je suppose que dans toute entreprise, le meilleur moyen de faire fuir les autres est d'avoir des individus au comportement de rhinocéros.
J'ai essayé de compiler, mais l'erreur est la suivante
'CMoving_Average' - déclaration sans type go.mq5 109 11
'MA' - identifiant non déclaré go.mq5 113 22
Module de signaux de trading basé sur l'indicateur Go:
Module de signaux de trading pour l'assistant MQL5. Le signal d'ouverture des positions est l'apparition d'une flèche colorée de l'indicateur Go.
Author: Nikolay Kositsin