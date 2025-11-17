Indicateurs: Bézier

Une alternative aux moyennes mobiles, mais avec un décalage plus faible et un facteur de sensibilité réglable.

Author: Nikolay Kositsin

 
Dois-je obtenir la version MQL4 ?

Déjà indiqué dans la description ci-dessus : "Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans Code Base at mql4.com 28.02.2008."

Lien : https://www.mql5.com/fr/code/7640

 
On dirait que c'est la JMA.
 
On dirait JMA.
Plutôt T3. JMA a un petit retard.
