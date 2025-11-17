Indicateurs: Bézier
Dois-je me procurer la version MQL4 ?
sheriffonline:
Dois-je obtenir la version MQL4 ?
Dois-je obtenir la version MQL4 ?
Déjà indiqué dans la description ci-dessus : "Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans Code Base at mql4.com 28.02.2008."
On dirait que c'est la JMA.
Pulsestock:Plutôt T3. JMA a un petit retard.
On dirait JMA.
On dirait JMA.
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Bézier:
Une alternative aux moyennes mobiles, mais avec un décalage plus faible et un facteur de sensibilité réglable.
Author: Nikolay Kositsin