Indicateurs: Fx10

Indicateur de signal sémaphore qui forme ses valeurs sur la base des données de cinq indicateurs techniques : LWMA, SMA, RSI, Stochastique, MACD.

Author: Nikolay Kositsin

 
Bonjour, très bel indicateur, pouvez-vous le coder pour MQ4 s'il vous plaît ? ???
 
camisa:
Voir https://www.mql5.com/ru/code/7564
Je peux dire qu'il est très, très bon.

- Je l'ai exécuté dans le testeur sans stop-o-v et toutes sortes d'astuces.

Merci ! bon indicateur. on pourrait dire très, très bon.

- Je l'ai fait fonctionner dans le testeur sans escales et avec toutes sortes d'astuces.

Je l'ai légèrement modifié - le signal était un.

Dossiers :
7777.mq5  19 kb
 
Merci ! bon indicateur. on peut dire qu'il est très, très bon.

Je ne peux rien dire sur l'indicateur. Et sur le graphique, la croissance n'est que sur la partie 10%.
