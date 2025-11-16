Indicateurs: Fx10
Bonjour, très bel indicateur, pouvez-vous le coder pour MQ4 s'il vous plaît ? ???
camisa:Voir https://www.mql5.com/ru/code/7564
Auteur : Nikolay Kositsin
Je peux dire qu'il est très, très bon.
- Je l'ai exécuté dans le testeur sans stop-o-v et toutes sortes d'astuces.
SanAlex:Je ne peux rien dire sur l'indicateur. Et sur le graphique, la croissance n'est que sur la partie 10%.
Merci ! bon indicateur. on peut dire qu'il est très, très bon.
Indicateur de signal sémaphore qui forme ses valeurs sur la base des données de cinq indicateurs techniques : LWMA, SMA, RSI, Stochastique, MACD.
