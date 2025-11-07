Indicateurs: BBands Stop v1

BBands Stop v1:

Modification de l'indicateur de tendance "Bollinger Bands ®".

Author: Nikolay Kositsin

 
Auteur : Nikolay Kositsin

Merci pour votre indicateur, j'ai eu du mal à le trouver pour MT5, est-il possible d'y ajouter une alarme ? En attendant, je vais essayer d'apprendre à coder et voir si je peux en créer une, toute aide sera très appréciée.
 

Juste pour vous dire que j'ai réussi à faire fonctionner l'Alerte sur votre indicateur, et je vous remercie de l'avoir partagé.

 

Bonjour M. Nikolay,

Pourriez-vous publier la version de l'histogramme des bandes ?

 

Bonjour,

Merci pour cet indicateur,

Les codeurs, veuillez nous aider à ajouter un bouton d'alerte à cet excellent indicateur.

Merci de votre aide.

 
Très bon. Je le trouve très utile pour mes transactions. Muhas Gracias ¡¡¡¡¡¡¡
 
Tout ea basé sur ce Bbands stop ? ????
