Indicateurs: BBands Stop v1
Automated-Trading:Merci pour votre indicateur, j'ai eu du mal à le trouver pour MT5, est-il possible d'y ajouter une alarme ? En attendant, je vais essayer d'apprendre à coder et voir si je peux en créer une, toute aide sera très appréciée.
Auteur : Nikolay Kositsin
Juste pour vous dire que j'ai réussi à faire fonctionner l'Alerte sur votre indicateur, et je vous remercie de l'avoir partagé.
Bonjour M. Nikolay,
Pourriez-vous publier la version de l'histogramme des bandes ?
Bonjour,
Merci pour cet indicateur,
Les codeurs, veuillez nous aider à ajouter un bouton d'alerte à cet excellent indicateur.
Merci de votre aide.
Très bon. Je le trouve très utile pour mes transactions. Muhas Gracias ¡¡¡¡¡¡¡
Tout ea basé sur ce Bbands stop ? ????
BBands Stop v1:
Modification de l'indicateur de tendance "Bollinger Bands ®".
Author: Nikolay Kositsin