Indicateurs: Niveaux iGDR_Fractal_Levels

Niveaux iGDR_Fractal_Levels:

L'indicateur iGDR_Fractal_Levels montre les niveaux des fractales, mais pas tous, seulement leurs valeurs moyennes pour une certaine période de temps.

Author: Nikolay Kositsin

 
Pourquoi n'y a-t-il qu'une limite de 200 bars ?
 
Bon indicateur... Bon travail...
 
Auteur : Nikolay Kositsin

L'indicateur ne fonctionne pas
 
Malheureusement, oui. Cela ne fonctionne pas. 4 erreurs de compilation, et des erreurs stupides en plus. Mais l'indicateur est intéressant.
 

erreur lors de la compilation

comment la corriger ?

 
ne peut pas être compilé à cause d'erreurs
 
Benkele Goitsemodimo # ne peut pas compiler à cause d'erreurs

Corrigé.

Dossiers :
igdr_fractal_levels_9fixedy.mq5  38 kb
 

//Indicateur intéressant, code corrigé

      //+------------------------------------------------------------------+
//|Niveaux iGDR_Fractal_Levels.mq5 |
//| Copyright © 2008-2009, GreenDog, Russie.
//|krot@inbox.ru |
//+------------------------------------------------------------------+
//---- indicateur paternité
#property copyright "Copyright © 2008-2009, GreenDog.
//---- lien vers le site de l'auteur
#property link      "krot@inbox.ru"
//---- numéro de version de l'indicateur
#property version   "1.00"
//---- dessiner l'indicateur dans la fenêtre principale
#property indicator_chart_window 
#property indicator_buffers  1
#property indicator_plots    1
//+----------------------------------------------+
//|| Déclaration d'une énumération |
//+----------------------------------------------+
enum FRACTAL_MODE
  {
   MODE_HIGH_LOW=0, // par extrema
   MODE_LOW,        // par sommet
   MODE_HIGH        // par des auges
  };
//+----------------------------------------------+
//|| Déclaration d'une énumération |
//+----------------------------------------------+
enum FRACTAL_TYPE
  {
   TYPE1=0, // strict
   TYPE2    // non stricte
  };
//+----------------------------------------------+
//|| Paramètres d'entrée de l'indicateur
//+----------------------------------------------+
input uint frNum_=2;                      // Nombre de barres de la fractale, 2 = fractale à 5 barres, 3 = fractale à 7 barres, etc.
input FRACTAL_TYPE frType= TYPE2;         // Type de définition de la fractale 0=strict, 1=non-strict
input FRACTAL_MODE frMode =MODE_HIGH_LOW; // Mode 
input double dlt_=0.24;                   // Erreur par rapport à la hauteur moyenne de la barre
input uint sBars_=200;                    // Nombre de barres (max. 200)
//----
input color  BG1_Color = PaleGreen;  // Couleur d'arrière-plan des premiers niveaux
input color  TL1Color  = Green;      // Couleur des lignes du premier niveau
input color  BG2_Color = Yellow;     // Couleur d'arrière-plan des deuxièmes niveaux
input color  TL2Color  = DarkOrange; // Couleur des lignes du deuxième niveau
input color  BG3_Color = Pink;       // Couleur d'arrière-plan des troisièmes niveaux
input color  TL3Color  = Red;        // Couleur des lignes de troisième niveau
//+----------------------------------------------+
uint lastBars=0;
uint frNum,sBars;
datetime lastTime=0;
color BGColor[3],TLColor[3];
double aData[240][2],aRes[3][2];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Fonction d'initialisation de l'indicateur personnalisé
//+------------------------------------------------------------------+ 
void OnInit()
  {
//---- initialisation des constantes
   frNum=frNum_;
   if(frNum_<2) frNum=2;
   sBars=sBars_;
   if(sBars_>200) sBars=200;
   if(sBars_<10) sBars=10;
   BGColor[0]=BG1_Color;
   BGColor[1]=BG2_Color;
   BGColor[2]=BG3_Color;
   TLColor[0]=TL1Color;
   TLColor[1]=TL2Color;
   TLColor[2]=TL3Color;
//----
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Création d'une étiquette de texte|
//+------------------------------------------------------------------+
void CreateTextLabel(long     chart_id,   // identifiant du graphique
                     string   name,       // nom de l'objet
                     int      nwin,       // indice de la fenêtre
                     datetime time1,      // temps de 1 niveau de prix
                     double   price1,     // 1 niveau de prix
                     color    Color,      // couleur de la ligne
                     string   text,       // texte
                     string   font,       // police 
                     int      fontsize)   // taille de la police
  {
//----
   ObjectCreate(chart_id,name,OBJ_TEXT,nwin,time1,price1);
   ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_COLOR,Color);
   ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_BACK,true);
   ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_SELECTED,true);
   ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_SELECTABLE,true);
   ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_ZORDER,true);
   ObjectSetString(chart_id,name,OBJPROP_FONT,font);
   ObjectSetString(chart_id,name,OBJPROP_TEXT,text);
   ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_FONTSIZE,fontsize);
//----
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|| Réinitialisation de l'étiquette de texte|
//+------------------------------------------------------------------+
void SetTextLabel(long     chart_id,    // identifiant du graphique
                  string   name,        // nom de l'objet
                  int      nwin,        // indice de la fenêtre
                  datetime time1,       // temps de 1 niveau de prix
                  double   price1,      // 1 niveau de prix
                  color    Color,       // couleur de la ligne
                  int      style,       // style de ligne
                  int      width,       // épaisseur de la ligne
                  string   text,        // texte
                  string   font,        // police
                  int      fontsize)    // taille de la police
  {
//----
   if(ObjectFind(chart_id,name)==-1)
     {
      CreateTextLabel(chart_id,name,nwin,time1,price1,Color,text,font,fontsize);
     }
   else
     {
      ObjectSetString(chart_id,name,OBJPROP_TEXT,text);
      ObjectMove(chart_id,name,0,time1,price1);
      ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_COLOR,Color);
     }
//----
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Création d'un canal|
//+------------------------------------------------------------------+
void CreateChannel(long     chart_id,      // identifiant du graphique
                   string   name,          // nom de l'objet
                   int      nwin,          // indice de la fenêtre
                   datetime time1,         // temps de 1 niveau de prix
                   double   price1,        // 1 niveau de prix
                   datetime time2,         // moment du niveau de prix 2
                   double   price2,        // 2 niveau des prix
                   datetime time3,         // moment du niveau de prix 3
                   double   price3,        // 3 niveau des prix
                   color    Color,         // couleur de la ligne
                   int      style,         // style de ligne
                   int      width,         // épaisseur de la ligne
                   string   text)          // texte
  {
//----
   ObjectCreate(chart_id,name,OBJ_CHANNEL,nwin,time1,price1,time2,price2);
   ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_COLOR,Color);
   ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_STYLE,style);
   ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_WIDTH,width);
   ObjectSetString(chart_id,name,OBJPROP_TEXT,text);
   ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_FILL,true);
   ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_BACK,true);
   ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,true);
   ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_RAY,true);
   ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_SELECTED,true);
   ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_SELECTABLE,true);
   ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_ZORDER,true);
//----
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|| Réinstallation de la chaîne|
//+------------------------------------------------------------------+
void SetChannel(long     chart_id,    // identifiant du graphique
                string   name,        // nom de l'objet
                int      nwin,        // indice de la fenêtre
                datetime time1,       // temps de 1 niveau de prix
                double   price1,      // 1 niveau de prix
                datetime time2,       // moment du niveau de prix 2
                double   price2,      // 2 niveau des prix
                datetime time3,       // moment du niveau de prix 3
                double   price3,      // 3 niveau des prix
                color    Color,       // couleur de la ligne
                int      style,       // style de ligne
                int      width,       // épaisseur de la ligne
                string   text)        // texte
  {
//----
   if(ObjectFind(chart_id,name)==-1)
     {
      CreateChannel(chart_id,name,nwin,time1,price1,time2,price2,time3,price3,Color,style,width,text);
     }
   else
     {
      ObjectSetString(chart_id,name,OBJPROP_TEXT,text);
      ObjectMove(chart_id,name,0,time1,price1);
      ObjectMove(chart_id,name,1,time2,price2);
      ObjectMove(chart_id,name,2,time3,price3);
      ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_COLOR,Color);
     }
//----
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Création d'une ligne de tendance|
//+------------------------------------------------------------------+
void CreateTline(long     chart_id,    // identifiant du graphique
                 string   name,        // nom de l'objet
                 int      nwin,        // indice de la fenêtre
                 datetime time1,       // temps de 1 niveau de prix
                 double   price1,      // 1 niveau de prix
                 datetime time2,       // moment du niveau de prix 2
                 double   price2,      // 2 niveau des prix
                 color    Color,       // couleur de la ligne
                 int      style,       // style de ligne
                 int      width,       // épaisseur de la ligne
                 string   text)        // texte
  {
//----
   ObjectCreate(chart_id,name,OBJ_TREND,nwin,time1,price1,time2,price2);
   ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_COLOR,Color);
   ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_STYLE,style);
   ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_WIDTH,width);
   ObjectSetString(chart_id,name,OBJPROP_TEXT,text);
   ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_BACK,false);
   ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,true);
   ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_RAY,true);
   ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_SELECTED,true);
   ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_SELECTABLE,true);
   ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_ZORDER,true);
//----
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|| Remise à zéro de la ligne de tendance|
//+------------------------------------------------------------------+
void SetTline(long     chart_id,    // identifiant du graphique
              string   name,        // nom de l'objet
              int      nwin,        // indice de la fenêtre
              datetime time1,       // temps de 1 niveau de prix
              double   price1,      // 1 niveau de prix
              datetime time2,       // moment du niveau de prix 2
              double   price2,      // 2 niveau des prix
              color    Color,       // couleur de la ligne
              int      style,       // style de ligne
              int      width,       // épaisseur de la ligne
              string   text)        // texte
  {
//----
   if(ObjectFind(chart_id,name)==-1)
     {
      CreateTline(chart_id,name,nwin,time1,price1,time2,price2,Color,style,width,text);
     }
   else
     {
      ObjectSetString(chart_id,name,OBJPROP_TEXT,text);
      ObjectMove(chart_id,name,0,time1,price1);
      ObjectMove(chart_id,name,1,time2,price2);
      ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_COLOR,Color);
     }
//----
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Recherche de la fractale supérieure|
//+------------------------------------------------------------------+ 
bool upFrac(int cnt,const double &High[])
  {
//----
   for(int i=1; i<=int(frNum); i++)
     {
      if(frType==TYPE1)
        {
        //---- si condition stricte et que les barres post ou pré sont supérieures à celles du voisin - pas de fractale
         if(High[cnt+i]>=High[cnt+i-1] || High[cnt-i]>=High[cnt-i+1]) return(false);
        }
      else
        { 
        //---- si la condition n'est pas stricte et que les post ou pré-bars sont au-dessus du centre - pas de fractale
         if(High[cnt+i]>High[cnt] || High[cnt-i]>High[cnt]) return(false);
        }
     }
//----
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Trouver la fractale inférieure|
//+------------------------------------------------------------------+ 
bool dwFrac(int cnt,const double &Low[])
  {
//----
   for(int i=1; i<=int(frNum); i++)
     {
      if(frType==TYPE1)
        { 
         //---- si condition stricte et que les barres post ou pré sont inférieures à celles du voisin - pas de fractale
         if(Low[cnt+i]<=Low[cnt+i-1] || Low[cnt-i]<=Low[cnt-i+1]) return(false);
        }
      else
        { 
         //---- si la condition n'est pas stricte et que les post ou pré-bars sont en dessous du centre - pas de fractale
         if(Low[cnt+i]<Low[cnt] || Low[cnt-i]<Low[cnt]) return(false);
        }
     }
//----
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Fonction de désinitialisation de l'indicateur personnalisée |
//+------------------------------------------------------------------+ 
void OnDeinit(const int reason)
  {
//----
   Comment("");
   for(int i=0; i<3; i++)
     {
      string name="IPGDR_Lv"+string(i);
      ObjectDelete(0,name);
      ObjectDelete(0,name+"Up");
      ObjectDelete(0,name+"Dw");
      ObjectDelete(0,name+"Tx");
     }
//----
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Fonction d'itération de l'indicateur personnalisée
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,    // quantité d'historique en barres sur le tic-tac actuel
                const int prev_calculated,// quantité d'historique en barres sur le tic-tac précédent
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double& high[],     // tableau des prix maxima pour le calcul de l'indicateur
                const double& low[],      // tableau des prix minima pour le calcul de l'indicateur
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//---- vérifier que le nombre de barres est suffisant pour le calcul
   if(rates_total<int(sBars)) return(0);

//---- indexation des éléments dans les tableaux, comme dans les séries chronologiques 
   ArraySetAsSeries(time,true);
   ArraySetAsSeries(close,true);
   ArraySetAsSeries(open,true);
   ArraySetAsSeries(high,true);
   ArraySetAsSeries(low,true);

   lastBars=rates_total;

//---- recherche des fractales, les place dans le tableau, sans dépasser le nombre de fractales autorisé.
   int sh=0;
   ArrayInitialize(aData,0);
   double lastExt=0;
   int total=int(sBars-2*frNum);
   int start=int(frNum+1);

   for(int i=start; i<total; i++)
     {
    // if(frMode!=MODE_LOW && upFrac(i,high))
    if(frMode!=FRACTAL_MODE::MODE_LOW && upFrac(i,high))
        { 
         //---- ajouter des sommets [sauf mode auge]
         //---- sauter les vertices voisins dupliqués dans des conditions non strictes
         if(!(frType!=TYPE1 && lastExt>0 && lastExt==high[i]))
           {
            aData[sh][0]=high[i];
            lastExt=high[i];
            sh++;
           }
        }

      if(sh>=240) break;

     // if(frMode!=MODE_HIGH && dwFrac(i,low))
     if(frMode!=FRACTAL_MODE::MODE_HIGH && dwFrac(i,low))
        { 
         //---- ajouter des dépressions [sauf mode vertex]
         //---- sauter les auges voisines dupliquées dans des conditions non strictes
         if(!frType!=TYPE1 && lastExt>0 && lastExt==low[i])
           {
            aData[sh][0]=low[i];
            lastExt=low[i];
            sh++;
           }
        }
      if(sh>=240) break;
     }

//---- déterminer l'écart moyen entre les bougies et la tolérance correspondante
   double dlt,sHL=0;
   for(int i=1; i<=int(sBars); i++) sHL+=(high[i]-low[i]);
   sHL/=sBars;
   dlt=sHL*dlt_;

//---- définir des notes pour chaque niveau
   for(int i=0; i<sh; i++)
      for(int j=i+1; j<sh; j++)
         if(aData[j][0]>aData[i][0]-dlt && aData[j][0]<aData[i][0]+dlt)
           {
            aData[i][1]+=1;
            aData[j][1]+=1;
           }

//---- identifier les trois niveaux les plus forts
   double cur[2],tmp[2];
   aRes[0][0]=aData[0][0];
   aRes[0][1]=aData[0][1];

   for(int i=1; i<sh; i++)
     {
      cur[0]=aData[i][0];
      cur[1]=aData[i][1];

      if(cur[1]>aRes[0][1])
        { 
         //---- si la note est supérieure au rang 1, le rang 1 devient le rang actuel
         tmp[0]=aRes[0][0];
         tmp[1]=aRes[0][1];
         aRes[0][0]=cur[0];
         aRes[0][1]=cur[1];
         cur[0]=tmp[0];
         cur[1]=tmp[1];
        }

      //---- si la note est plus élevée que la 2e place mais n'appartient pas à la 1re place, remplacer la 2e place
      if(cur[1]>aRes[1][1] && (cur[0]<aRes[0][0]-dlt || cur[0]>aRes[0][0]+dlt))
        {
         tmp[0]=aRes[1][0]; tmp[1]=aRes[1][1]; aRes[1][0]=cur[0]; aRes[1][1]=cur[1]; cur[0]=tmp[0]; cur[1]=tmp[1];
        }
      //---- si la note est plus élevée que la 3e place et qu'elle n'appartient pas à la 1re et à la 2e place, substituer la 3e place.
      if(cur[1]>aRes[2][1] && (cur[0]<aRes[0][0]-dlt || cur[0]>aRes[0][0]+dlt) && (cur[0]<aRes[1][0]-dlt || cur[0]>aRes[1][0]+dlt))
        {
         aRes[2][0]=cur[0];
         aRes[2][1]=cur[1];
        }
     }

   for(int i=0; i<3; i++)
     {
      double dwL=aRes[i][0]-dlt,upL=aRes[i][0]+dlt;
      string name="IPGDR_Lv"+string(i);

      SetChannel(0,name,0,time[24],upL,time[1],upL,time[24],dwL,BGColor[i],STYLE_SOLID,1,name);
      SetTline(0,name+"Up",0,time[24],upL,time[1],upL,TLColor[i],STYLE_SOLID,1,name+"Up");
      SetTline(0,name+"Dw",0,time[24],dwL,time[1],dwL,TLColor[i],STYLE_SOLID,1,name+"Dw");
      SetTextLabel(0,name+"Tx",0,time[32],upL+2*_Point,TLColor[i],STYLE_SOLID,1,DoubleToString(aRes[i][0],_Digits),"tahoma",14);
     }

//---- afficher les commentaires
   string rem1="",rem2="";
   if(frType==TYPE2) rem1=rem1+"Classique";
   else rem1=rem1+"Strictly";

   rem1=rem1+string(frNum*2+1)+"fractales de barres".;
  // if(frMode==MODE_LOW) rem1=rem1+", troughs" ;
 if(frMode==FRACTAL_MODE::MODE_LOW) rem1=rem1+", les fonds.";
   //else if(frMode==MODE_HIGH) rem1=rem1+", vertex" ;
else if(frMode==FRACTAL_MODE::MODE_HIGH) rem1=rem1+", tiges.";
   rem1=rem1+"Trouvé".+string(sh)+"fractale(s) \n Niveaux les plus forts ";

   StringConcatenate(rem2,aRes[0][0],"[",aRes[0][1],"], ",
                     aRes[1][0],"[",aRes[1][1],"], ",aRes[2][0],"[",aRes[2][1],
                     "], erreur ±",NormalizeDouble(dlt/_Point,1),"paragraphe(s)");
   Comment(rem1+rem2);

//----
   ChartRedraw(0);
//---- 
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
