Indicateurs: Niveaux iGDR_Fractal_Levels
Pourquoi n'y a-t-il qu'une limite de 200 bars ?
Bon indicateur... Bon travail...
Automated-Trading:L'indicateur ne fonctionne pas
Auteur : Nikolay Kositsin
Malheureusement, oui. Cela ne fonctionne pas. 4 erreurs de compilation, et des erreurs stupides en plus. Mais l'indicateur est intéressant.
erreur lors de la compilation
comment la corriger ?
ne peut pas être compilé à cause d'erreurs
Benkele Goitsemodimo #: ne peut pas compiler à cause d'erreurs
Corrigé.
//Indicateur intéressant, code corrigé
//+------------------------------------------------------------------+ //|Niveaux iGDR_Fractal_Levels.mq5 | //| Copyright © 2008-2009, GreenDog, Russie. //|krot@inbox.ru | //+------------------------------------------------------------------+ //---- indicateur paternité #property copyright "Copyright © 2008-2009, GreenDog. //---- lien vers le site de l'auteur #property link "krot@inbox.ru" //---- numéro de version de l'indicateur #property version "1.00" //---- dessiner l'indicateur dans la fenêtre principale #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_plots 1 //+----------------------------------------------+ //|| Déclaration d'une énumération | //+----------------------------------------------+ enum FRACTAL_MODE { MODE_HIGH_LOW=0, // par extrema MODE_LOW, // par sommet MODE_HIGH // par des auges }; //+----------------------------------------------+ //|| Déclaration d'une énumération | //+----------------------------------------------+ enum FRACTAL_TYPE { TYPE1=0, // strict TYPE2 // non stricte }; //+----------------------------------------------+ //|| Paramètres d'entrée de l'indicateur //+----------------------------------------------+ input uint frNum_=2; // Nombre de barres de la fractale, 2 = fractale à 5 barres, 3 = fractale à 7 barres, etc. input FRACTAL_TYPE frType= TYPE2; // Type de définition de la fractale 0=strict, 1=non-strict input FRACTAL_MODE frMode =MODE_HIGH_LOW; // Mode input double dlt_=0.24; // Erreur par rapport à la hauteur moyenne de la barre input uint sBars_=200; // Nombre de barres (max. 200) //---- input color BG1_Color = PaleGreen; // Couleur d'arrière-plan des premiers niveaux input color TL1Color = Green; // Couleur des lignes du premier niveau input color BG2_Color = Yellow; // Couleur d'arrière-plan des deuxièmes niveaux input color TL2Color = DarkOrange; // Couleur des lignes du deuxième niveau input color BG3_Color = Pink; // Couleur d'arrière-plan des troisièmes niveaux input color TL3Color = Red; // Couleur des lignes de troisième niveau //+----------------------------------------------+ uint lastBars=0; uint frNum,sBars; datetime lastTime=0; color BGColor[3],TLColor[3]; double aData[240][2],aRes[3][2]; //+------------------------------------------------------------------+ //| Fonction d'initialisation de l'indicateur personnalisé //+------------------------------------------------------------------+ void OnInit() { //---- initialisation des constantes frNum=frNum_; if(frNum_<2) frNum=2; sBars=sBars_; if(sBars_>200) sBars=200; if(sBars_<10) sBars=10; BGColor[0]=BG1_Color; BGColor[1]=BG2_Color; BGColor[2]=BG3_Color; TLColor[0]=TL1Color; TLColor[1]=TL2Color; TLColor[2]=TL3Color; //---- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Création d'une étiquette de texte| //+------------------------------------------------------------------+ void CreateTextLabel(long chart_id, // identifiant du graphique string name, // nom de l'objet int nwin, // indice de la fenêtre datetime time1, // temps de 1 niveau de prix double price1, // 1 niveau de prix color Color, // couleur de la ligne string text, // texte string font, // police int fontsize) // taille de la police { //---- ObjectCreate(chart_id,name,OBJ_TEXT,nwin,time1,price1); ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_COLOR,Color); ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_BACK,true); ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_SELECTED,true); ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_SELECTABLE,true); ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_ZORDER,true); ObjectSetString(chart_id,name,OBJPROP_FONT,font); ObjectSetString(chart_id,name,OBJPROP_TEXT,text); ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_FONTSIZE,fontsize); //---- } //+------------------------------------------------------------------+ //|| Réinitialisation de l'étiquette de texte| //+------------------------------------------------------------------+ void SetTextLabel(long chart_id, // identifiant du graphique string name, // nom de l'objet int nwin, // indice de la fenêtre datetime time1, // temps de 1 niveau de prix double price1, // 1 niveau de prix color Color, // couleur de la ligne int style, // style de ligne int width, // épaisseur de la ligne string text, // texte string font, // police int fontsize) // taille de la police { //---- if(ObjectFind(chart_id,name)==-1) { CreateTextLabel(chart_id,name,nwin,time1,price1,Color,text,font,fontsize); } else { ObjectSetString(chart_id,name,OBJPROP_TEXT,text); ObjectMove(chart_id,name,0,time1,price1); ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_COLOR,Color); } //---- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Création d'un canal| //+------------------------------------------------------------------+ void CreateChannel(long chart_id, // identifiant du graphique string name, // nom de l'objet int nwin, // indice de la fenêtre datetime time1, // temps de 1 niveau de prix double price1, // 1 niveau de prix datetime time2, // moment du niveau de prix 2 double price2, // 2 niveau des prix datetime time3, // moment du niveau de prix 3 double price3, // 3 niveau des prix color Color, // couleur de la ligne int style, // style de ligne int width, // épaisseur de la ligne string text) // texte { //---- ObjectCreate(chart_id,name,OBJ_CHANNEL,nwin,time1,price1,time2,price2); ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_COLOR,Color); ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_STYLE,style); ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_WIDTH,width); ObjectSetString(chart_id,name,OBJPROP_TEXT,text); ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_FILL,true); ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_BACK,true); ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,true); ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_RAY,true); ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_SELECTED,true); ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_SELECTABLE,true); ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_ZORDER,true); //---- } //+------------------------------------------------------------------+ //|| Réinstallation de la chaîne| //+------------------------------------------------------------------+ void SetChannel(long chart_id, // identifiant du graphique string name, // nom de l'objet int nwin, // indice de la fenêtre datetime time1, // temps de 1 niveau de prix double price1, // 1 niveau de prix datetime time2, // moment du niveau de prix 2 double price2, // 2 niveau des prix datetime time3, // moment du niveau de prix 3 double price3, // 3 niveau des prix color Color, // couleur de la ligne int style, // style de ligne int width, // épaisseur de la ligne string text) // texte { //---- if(ObjectFind(chart_id,name)==-1) { CreateChannel(chart_id,name,nwin,time1,price1,time2,price2,time3,price3,Color,style,width,text); } else { ObjectSetString(chart_id,name,OBJPROP_TEXT,text); ObjectMove(chart_id,name,0,time1,price1); ObjectMove(chart_id,name,1,time2,price2); ObjectMove(chart_id,name,2,time3,price3); ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_COLOR,Color); } //---- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Création d'une ligne de tendance| //+------------------------------------------------------------------+ void CreateTline(long chart_id, // identifiant du graphique string name, // nom de l'objet int nwin, // indice de la fenêtre datetime time1, // temps de 1 niveau de prix double price1, // 1 niveau de prix datetime time2, // moment du niveau de prix 2 double price2, // 2 niveau des prix color Color, // couleur de la ligne int style, // style de ligne int width, // épaisseur de la ligne string text) // texte { //---- ObjectCreate(chart_id,name,OBJ_TREND,nwin,time1,price1,time2,price2); ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_COLOR,Color); ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_STYLE,style); ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_WIDTH,width); ObjectSetString(chart_id,name,OBJPROP_TEXT,text); ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_BACK,false); ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,true); ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_RAY,true); ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_SELECTED,true); ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_SELECTABLE,true); ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_ZORDER,true); //---- } //+------------------------------------------------------------------+ //|| Remise à zéro de la ligne de tendance| //+------------------------------------------------------------------+ void SetTline(long chart_id, // identifiant du graphique string name, // nom de l'objet int nwin, // indice de la fenêtre datetime time1, // temps de 1 niveau de prix double price1, // 1 niveau de prix datetime time2, // moment du niveau de prix 2 double price2, // 2 niveau des prix color Color, // couleur de la ligne int style, // style de ligne int width, // épaisseur de la ligne string text) // texte { //---- if(ObjectFind(chart_id,name)==-1) { CreateTline(chart_id,name,nwin,time1,price1,time2,price2,Color,style,width,text); } else { ObjectSetString(chart_id,name,OBJPROP_TEXT,text); ObjectMove(chart_id,name,0,time1,price1); ObjectMove(chart_id,name,1,time2,price2); ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_COLOR,Color); } //---- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Recherche de la fractale supérieure| //+------------------------------------------------------------------+ bool upFrac(int cnt,const double &High[]) { //---- for(int i=1; i<=int(frNum); i++) { if(frType==TYPE1) { //---- si condition stricte et que les barres post ou pré sont supérieures à celles du voisin - pas de fractale if(High[cnt+i]>=High[cnt+i-1] || High[cnt-i]>=High[cnt-i+1]) return(false); } else { //---- si la condition n'est pas stricte et que les post ou pré-bars sont au-dessus du centre - pas de fractale if(High[cnt+i]>High[cnt] || High[cnt-i]>High[cnt]) return(false); } } //---- return(true); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Trouver la fractale inférieure| //+------------------------------------------------------------------+ bool dwFrac(int cnt,const double &Low[]) { //---- for(int i=1; i<=int(frNum); i++) { if(frType==TYPE1) { //---- si condition stricte et que les barres post ou pré sont inférieures à celles du voisin - pas de fractale if(Low[cnt+i]<=Low[cnt+i-1] || Low[cnt-i]<=Low[cnt-i+1]) return(false); } else { //---- si la condition n'est pas stricte et que les post ou pré-bars sont en dessous du centre - pas de fractale if(Low[cnt+i]<Low[cnt] || Low[cnt-i]<Low[cnt]) return(false); } } //---- return(true); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Fonction de désinitialisation de l'indicateur personnalisée | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //---- Comment(""); for(int i=0; i<3; i++) { string name="IPGDR_Lv"+string(i); ObjectDelete(0,name); ObjectDelete(0,name+"Up"); ObjectDelete(0,name+"Dw"); ObjectDelete(0,name+"Tx"); } //---- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Fonction d'itération de l'indicateur personnalisée //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, // quantité d'historique en barres sur le tic-tac actuel const int prev_calculated,// quantité d'historique en barres sur le tic-tac précédent const datetime &time[], const double &open[], const double& high[], // tableau des prix maxima pour le calcul de l'indicateur const double& low[], // tableau des prix minima pour le calcul de l'indicateur const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { //---- vérifier que le nombre de barres est suffisant pour le calcul if(rates_total<int(sBars)) return(0); //---- indexation des éléments dans les tableaux, comme dans les séries chronologiques ArraySetAsSeries(time,true); ArraySetAsSeries(close,true); ArraySetAsSeries(open,true); ArraySetAsSeries(high,true); ArraySetAsSeries(low,true); lastBars=rates_total; //---- recherche des fractales, les place dans le tableau, sans dépasser le nombre de fractales autorisé. int sh=0; ArrayInitialize(aData,0); double lastExt=0; int total=int(sBars-2*frNum); int start=int(frNum+1); for(int i=start; i<total; i++) { // if(frMode!=MODE_LOW && upFrac(i,high)) if(frMode!=FRACTAL_MODE::MODE_LOW && upFrac(i,high)) { //---- ajouter des sommets [sauf mode auge] //---- sauter les vertices voisins dupliqués dans des conditions non strictes if(!(frType!=TYPE1 && lastExt>0 && lastExt==high[i])) { aData[sh][0]=high[i]; lastExt=high[i]; sh++; } } if(sh>=240) break; // if(frMode!=MODE_HIGH && dwFrac(i,low)) if(frMode!=FRACTAL_MODE::MODE_HIGH && dwFrac(i,low)) { //---- ajouter des dépressions [sauf mode vertex] //---- sauter les auges voisines dupliquées dans des conditions non strictes if(!frType!=TYPE1 && lastExt>0 && lastExt==low[i]) { aData[sh][0]=low[i]; lastExt=low[i]; sh++; } } if(sh>=240) break; } //---- déterminer l'écart moyen entre les bougies et la tolérance correspondante double dlt,sHL=0; for(int i=1; i<=int(sBars); i++) sHL+=(high[i]-low[i]); sHL/=sBars; dlt=sHL*dlt_; //---- définir des notes pour chaque niveau for(int i=0; i<sh; i++) for(int j=i+1; j<sh; j++) if(aData[j][0]>aData[i][0]-dlt && aData[j][0]<aData[i][0]+dlt) { aData[i][1]+=1; aData[j][1]+=1; } //---- identifier les trois niveaux les plus forts double cur[2],tmp[2]; aRes[0][0]=aData[0][0]; aRes[0][1]=aData[0][1]; for(int i=1; i<sh; i++) { cur[0]=aData[i][0]; cur[1]=aData[i][1]; if(cur[1]>aRes[0][1]) { //---- si la note est supérieure au rang 1, le rang 1 devient le rang actuel tmp[0]=aRes[0][0]; tmp[1]=aRes[0][1]; aRes[0][0]=cur[0]; aRes[0][1]=cur[1]; cur[0]=tmp[0]; cur[1]=tmp[1]; } //---- si la note est plus élevée que la 2e place mais n'appartient pas à la 1re place, remplacer la 2e place if(cur[1]>aRes[1][1] && (cur[0]<aRes[0][0]-dlt || cur[0]>aRes[0][0]+dlt)) { tmp[0]=aRes[1][0]; tmp[1]=aRes[1][1]; aRes[1][0]=cur[0]; aRes[1][1]=cur[1]; cur[0]=tmp[0]; cur[1]=tmp[1]; } //---- si la note est plus élevée que la 3e place et qu'elle n'appartient pas à la 1re et à la 2e place, substituer la 3e place. if(cur[1]>aRes[2][1] && (cur[0]<aRes[0][0]-dlt || cur[0]>aRes[0][0]+dlt) && (cur[0]<aRes[1][0]-dlt || cur[0]>aRes[1][0]+dlt)) { aRes[2][0]=cur[0]; aRes[2][1]=cur[1]; } } for(int i=0; i<3; i++) { double dwL=aRes[i][0]-dlt,upL=aRes[i][0]+dlt; string name="IPGDR_Lv"+string(i); SetChannel(0,name,0,time[24],upL,time[1],upL,time[24],dwL,BGColor[i],STYLE_SOLID,1,name); SetTline(0,name+"Up",0,time[24],upL,time[1],upL,TLColor[i],STYLE_SOLID,1,name+"Up"); SetTline(0,name+"Dw",0,time[24],dwL,time[1],dwL,TLColor[i],STYLE_SOLID,1,name+"Dw"); SetTextLabel(0,name+"Tx",0,time[32],upL+2*_Point,TLColor[i],STYLE_SOLID,1,DoubleToString(aRes[i][0],_Digits),"tahoma",14); } //---- afficher les commentaires string rem1="",rem2=""; if(frType==TYPE2) rem1=rem1+"Classique"; else rem1=rem1+"Strictly"; rem1=rem1+string(frNum*2+1)+"fractales de barres".; // if(frMode==MODE_LOW) rem1=rem1+", troughs" ; if(frMode==FRACTAL_MODE::MODE_LOW) rem1=rem1+", les fonds."; //else if(frMode==MODE_HIGH) rem1=rem1+", vertex" ; else if(frMode==FRACTAL_MODE::MODE_HIGH) rem1=rem1+", tiges."; rem1=rem1+"Trouvé".+string(sh)+"fractale(s) \n Niveaux les plus forts "; StringConcatenate(rem2,aRes[0][0],"[",aRes[0][1],"], ", aRes[1][0],"[",aRes[1][1],"], ",aRes[2][0],"[",aRes[2][1], "], erreur ±",NormalizeDouble(dlt/_Point,1),"paragraphe(s)"); Comment(rem1+rem2); //---- ChartRedraw(0); //---- return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+
Niveaux iGDR_Fractal_Levels:
L'indicateur iGDR_Fractal_Levels montre les niveaux des fractales, mais pas tous, seulement leurs valeurs moyennes pour une certaine période de temps.
Author: Nikolay Kositsin