Indicateurs: Barres VQ
J'ai rencontré 20 erreurs lors de la compilation de cet indicateur. Suis-je le seul à avoir ce problème ? Si oui, qu'est-ce que je fais de travers ?
Voici ce qu'il en est,
Impossible d'ouvrir le fichier d'inclusion VQbars "C:Users\Owner\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\02E1FE87175CB18640D627D59E4CB3DF\MQL5\include\SmoothAlgorithms.mqh".mq5 35 11
'CXMA' - déclaration sans type VQbars.mq5 38 1
'CMomentum' - déclaration sans type VQbars.mq5 39 1
'Smooth_Method' - déclaration sans type VQbars.mq5 73 7
'XMAO' - identifiant non déclaré VQbars.mq5 93 21
'VQMA_Method' - identifiant non déclaré VQbars.mq5 93 39
'XMAO' - type de structure ou de classe attendu VQbars.mq5 93 21
'XMAO' - structure ou type de classe attendu VQbars.mq5 97 4
'XMAO' - structure ou type de classe attendu VQbars.mq5 98 4
'XMAO' - identificateur non déclaré VQbars.mq5 166 12
XMAC' - identificateur non déclaré VQbars.mq5 167 12
'XMAC' - structure ou type de classe attendu VQbars.mq5 167 12
'XMAH' - identificateur non déclaré VQbars.mq5 168 12
'XMAH' - structure ou type de classe attendu VQbars.mq5 168 12
'XMAL' - identificateur non déclaré VQbars.mq5 169 12
'XMAL' - identifiant non déclaré VQbars.mq5 169 12
'XMAL' - structure ou type de classe attendu VQbars.mq5 169 12
'MOM' - identifiant non déclaré VQbars.mq5 170 15
'MOM' - structure ou type de classe attendu VQbars.mq5 170 15
20 erreur(s), 0 avertissement(s) 21 1
toute réponse serait appréciée
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Barres VQ:
Un indicateur de tendance qui place des points de couleur sur le graphique des prix en fonction de la direction de la tendance.
Author: Nikolay Kositsin