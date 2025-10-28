Indicateurs: Barres VQ

Nouveau commentaire
 

Barres VQ:

Un indicateur de tendance qui place des points de couleur sur le graphique des prix en fonction de la direction de la tendance.

Barres VQ

Author: Nikolay Kositsin

 

J'ai rencontré 20 erreurs lors de la compilation de cet indicateur. Suis-je le seul à avoir ce problème ? Si oui, qu'est-ce que je fais de travers ?

Voici ce qu'il en est,

Impossible d'ouvrir le fichier d'inclusion VQbars "C:Users\Owner\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\02E1FE87175CB18640D627D59E4CB3DF\MQL5\include\SmoothAlgorithms.mqh".mq5 35 11
'CXMA' - déclaration sans type VQbars.mq5 38 1
'CMomentum' - déclaration sans type VQbars.mq5 39 1
'Smooth_Method' - déclaration sans type VQbars.mq5 73 7
'XMAO' - identifiant non déclaré VQbars.mq5 93 21
'VQMA_Method' - identifiant non déclaré VQbars.mq5 93 39
'XMAO' - type de structure ou de classe attendu VQbars.mq5 93 21
'XMAO' - structure ou type de classe attendu VQbars.mq5 97 4
'XMAO' - structure ou type de classe attendu VQbars.mq5 98 4
'XMAO' - identificateur non déclaré VQbars.mq5 166 12

XMAC' - identificateur non déclaré VQbars.mq5 167 12
'XMAC' - structure ou type de classe attendu VQbars.mq5 167 12
'XMAH' - identificateur non déclaré VQbars.mq5 168 12
'XMAH' - structure ou type de classe attendu VQbars.mq5 168 12
'XMAL' - identificateur non déclaré VQbars.mq5 169 12

'XMAL' - identifiant non déclaré VQbars.mq5 169 12
'XMAL' - structure ou type de classe attendu VQbars.mq5 169 12
'MOM' - identifiant non déclaré VQbars.mq5 170 15
'MOM' - structure ou type de classe attendu VQbars.mq5 170 15
20 erreur(s), 0 avertissement(s) 21 1

toute réponse serait appréciée

 
J'ai corrigé le problème, inutile de répondre
 
Existe-t-il un code sur MT4 ?
 
Texte de l'article :

Cet indicateur a été mis en œuvre pour la première fois dans MQL4 et publié sur Code Base на mql4.com le 17.07.2008.
 
VQ est l'indice de qualité de la volatilité qui a été traduit à l'origine de easylanguage en mql4 puis en mql5. En général, il s'agit d'un très bon indicateur, sur lequel sont basés plusieurs bons Expert Advisors.
Nouveau commentaire