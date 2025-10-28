Bibliothèque: IncTemaOnArray

IncTemaOnArray:

La classe CTemaOnArray est conçue pour calculer les valeurs de l'indicateur Triple Exponential Moving Average (TEMA) en utilisant le tampon de l'indicateur.

Author: Dmitry Fedoseev

in MaxBars = 500;
int limit=(int)MathMin(rates_total-prev_calculated,MaxBars);
  

Je souhaite que seules les 50 barres actuelles soient calculées et affichées.

Comment modifier le code ?

