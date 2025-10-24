Indicateurs: Linear Regression Line (apply to)
Fonctionne très bien ! Merci 👍🏻
ok
J'aime le concept de cet indicateur, la ligne n'est pas trop imposante et elle se marie bien avec n'importe quel indicateur. Il est intéressant de l'utiliser avec des périodes plus courtes pour donner plus de confiance dans la direction du marché à court terme.
Linear Regression Line (apply to):
Ligne de régression linéaire avec possibilité d'application à d'autres indicateurs
Author: Mladen Rakic