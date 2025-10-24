Indicateurs: Linear Regression Line
Bien
Il s'agit d'un indicateur très utile, car il peut fournir une direction de tendance instantanée. Même la période de 4 est très utile pour la tendance à court terme et il peut fournir des informations statistiques pour vous indiquer qu'un rebond du prix à partir d'un canal est en train de se produire (ou non).
Linear Regression Line:
Ligne de régression linéaire
Author: Mladen Rakic