Indicateurs: Lapin
Je suis d'accord, la version modifiée de l'indicateur "Rabbit" est plus jolie, mais la version précédente, lorsque l'on changeait le paramètre : mixing days, affichait les niveaux d'un autre jour sur le jour le plus nécessaire, cette version affiche les niveaux des jours précédents sur le jour actuel, ce qui rend difficile l'analyse des jours passés.
Lapin:
Version modifiée de l'indicateur "Rabbit" (l'indicateur affiche les véritables niveaux de support/résistance pour toute paire de devises).
Author: Nikolay Kositsin