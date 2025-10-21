Indicateurs: NonLagDot

Nouveau commentaire
 

NonLagDot:

Nonlagdot est un indicateur de l'offre et de la demande qui calcule une tendance possible compte tenu de la domination des forces du marché.

NonLagDot

Author: Nikolay Kositsin

 

J'ai beaucoup aimé cet indicateur

 

Bonjour,

L'indicateur est très bien !

Cependant, il ne s'actualise pas automatiquement sur le graphique.

Il faut ouvrir l'indicateur dans MetaEditor et recompiler chaque barre.


Merci de votre compréhension,

Nouveau commentaire