Indicateurs: NonLagDot
J'ai beaucoup aimé cet indicateur
Bonjour,
L'indicateur est très bien !
Cependant, il ne s'actualise pas automatiquement sur le graphique.
Il faut ouvrir l'indicateur dans MetaEditor et recompiler chaque barre.
Merci de votre compréhension,
NonLagDot:
Nonlagdot est un indicateur de l'offre et de la demande qui calcule une tendance possible compte tenu de la domination des forces du marché.
Author: Nikolay Kositsin