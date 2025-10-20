Indicateurs: BykovTrend_HTF_Signal
BykovTrend_HTF_Signal:
L'indicateur BykovTrend_HTF_Signal affiche la direction de la tendance ou un signal pour une transaction de l'indicateur BykovTrend sous la forme d'un objet graphique avec une indication colorée de la tendance ou de la direction d'une transaction et émet des alertes ou des signaux sonores.
Author: Nikolay Kositsin