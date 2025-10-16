Indicateurs: La vague binaire (La vague binaire)
Merci d'avoir partagé ce concept et ce code.
Je cherchais un panneau pour compléter mon EA, mais avec la vague binaire, j'ai obtenu beaucoup plus d'informations et je peux utiliser le poids pour mieux filtrer les résultats de mon EA.
Mon code est probablement perturbé, puisque j'ai migré de l'EA à l'indicateur, et maintenant je pense que l'indicateur peut être utilisé dans un EA plus simple.
Résultats fantastiques.
Marcelo Plaza
Bonjour à tous,
Essayant d'utiliser BinaryWave avec iCustom, il renvoie une erreur hors plage.
Pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème ?
Voici mon code :
int TradeSignalBinaryWave() { SignalBinaryWave=0; if(MyBinaryWaveDef==INVALID_HANDLE) { MyBinaryWaveDef=iCustom(_Symbol,_Period,"\\ABSEA\\binarywave",1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,13,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,12,26,9,PRICE_CLOSE, 12,26,9,PRICE_CLOSE,14,PRICE_MEDIAN,14,PRICE_CLOSE,14,1,0,MODE_JJMA,5,100); return(0); } else { if(CopyBuffer(MyBinaryWaveDef,0,0,20,BinaryWaveArray)<20) return(0); if(!ArraySetAsSeries(BinaryWaveArray,true)) return(0); } //--- vérifier la condition et définir la valeur de SignalBinaryWave if(BinaryWaveArray[1]>0) SignalBinaryWave=1; else if(BinaryWaveArray[1]<0) SignalBinaryWave=-1; else SignalBinaryWave=0; //--- renvoie le signal de transaction return(SignalBinaryWave); }
Bonjour
Je suis curieux de le tester.
J'ai copié le fichier "smoothalgorithms.mqh" dans le dossier "terminal_data_folder\MQL5\Include"
J'ai le fichier "binarywave.mq5" dans mon éditeur.
Cependant, lors de la compilation dans l'éditeur, j'obtiens 42 erreurs se rapportant principalement au fichier "smoothalgorithms.mqh "
Existe-t-il une version mise à jour sans erreurs ?
Merci de votre compréhension.
La vague binaire (La vague binaire):
La vague binaire renvoie une valeur positive ou négative selon la façon dont les lectures de l'indicateur sont interprétées.
Author: Nikolay Kositsin