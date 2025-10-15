Experts: Raymond Cloudy Day For EA
Je pense que vous devriez vous teindre après avoir créé cet EA. si de nouveaux abeilles commencent à créer un EA qui sera plus rentable et plus fiable que le vôtre. pourquoi gaspillez-vous notre temps et notre argent précieux ?
Vrajeshbhai #:Je ne comprends pas le problème que vous rencontrez. Il s'agit simplement d'un EA de démonstration pour le code source de l'indicateur Raymond Cloudy Day, intégré dans un EA pour aider les développeurs à créer leurs propres EA avec la stratégie de trading de l'indicateur Raymond Cloudy Day. Qu'attendez-vous d'un EA dont le code source est gratuit ?
The Hung Ngo #:
Je ne comprends pas le problème que vous rencontrez. Il s'agit simplement d'un EA de démonstration pour le code source de l'indicateur Raymond Cloudy Day, intégré dans un EA pour aider les développeurs à créer leurs propres EA avec la stratégie de trading de l'indicateur Raymond Cloudy Day. Qu'attendez-vous d'un EA partagé avec un code source gratuit ?
Mais le code de votre indicateur est intégré dans l'EA, il ne s'agit donc pas vraiment d'un indicateur. Pourquoi ne l'avez-vous pas publié en tant qu'indicateur et n'avez-vous pas utilisé iCustom() dans l'EA ? Cela me semble inutile.
bon
ceejay1962 #:
J'ai téléchargé la version de l'indicateur réel il y a longtemps, c'est ici
Download the 'Raymond Cloudy Day' Technical Indicator for MetaTrader 5 in MetaTrader Market
- www.mql5.com
Introducing the Raymond Cloudy Day indicator, a groundbreaking tool conceived by Raymond and brought to life on the MT5 platform by my coding
Le code était bien écrit. surtout que ce n'est qu'une démo, il y a tellement de potentiel... Merci d'avoir partagé le code !
Automated-Trading:Joli
Auteur : Le Hung Ngo
Remerciements
Il y a 3 erreurs et il n'est pas utile pour le commerce
Raymond Cloudy Day For EA:
Raymond Cloudy Day For EA, un outil de trading révolutionnaire créé par Raymond et développé avec expertise pour la plateforme MT5. Cet indicateur innovant intègre une méthode de calcul de pointe avec des algorithmes avancés, surpassant les points pivots traditionnels pour améliorer les stratégies de trading avec une précision inégalée.
Author: The Hung Ngo