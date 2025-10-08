Indicateurs: TrendLineAlert
HI ;
J'AI ESSAYÉ D'UTILISER 2 TRENDLINEALERT AVEC DES NOMS DIFFÉRENTS ;
J'essaie d'utiliser 2 TrendLineAlert avec des noms différents (par exemple : TrendLineAlert_1& TrendLineAlert _2).
en haut et en bas d'une fourchette ;
mais après avoir défini le premier TrendLineAlert_1 puis ,
la seconde ne fonctionne pas ;
Est-ce que cela vient de la source de l'indicateur mql ;
Pouvez-vous me dire si je peux utiliser 2 de ces indicateurs sur un même graphique ensemble ou non ?
merci.
Bonjour, merci pour l'indicateur. Mais il y a souvent une erreur lorsque vous supprimez un indicateur. Puis après un certain temps vous le rajoutez, mais il est dans la liste des indicateurs, mais la ligne de tendance n'est pas sur le graphique. Expérimentalement, j'ai découvert que la variable level_name="Trend_Level_1" est toujours occupée. (même après avoir supprimé l'indicateur). Cela peut être constaté pendant l'expérience : j'ajoute un indicateur, je supprime l'indicateur, j'ajoute juste une ligne de tendance et j'essaie de changer le nom en "Trend_Level_1", puis il y a une erreur indiquant que ce nom est occupé.
Je me suis sorti de cette situation à ma façon. J'attribue un nouveau nom à l'indicateur, différent de Trend_Level_1 (par exemple, Trend_Level_2) et je l'ajoute au graphique. Mon ordinateur n'est pas vieux non plus :-)
Je travaille sous Win7 x86 sans droits d'administrateur.
Le problème est que lorsque l'on change de cadre temporel, la ligne de tendance est repeinte à chaque fois dans une nouvelle position.
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
TrendLineAlert:
L'indicateur affiche une ligne de tendance inclinée, qui est utilisée pour définir le niveau de déclenchement du signal.
Author: Nikolay Kositsin