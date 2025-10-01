Scripts: Max trade volume checker for your trading account (Script version)

Max trade volume checker for your trading account (Script version):

Un script qui, lorsqu'il est exécuté, affiche la taille de lot maximale autorisée pour l'actif.

Max trade volume checker for your trading account (Script version)

Author: Conor Mcnamara

 
C'est très bien. Je vous remercie.
 
Comment obtenir le script.
 
Existe-t-il un lien

Bonjour, la version finale est disponible gratuitement sur ma page vendeur.

 

Bonjour,

Pouvez-vous écrire le logiciel suivant :

Si j'ai un LOT max qui correspond à la Marge Libre.

J'ai trois ordres avec :

LOT1 ;
LOT2 = LOT1 x 2 ;
LOT3 = LOT1 x 3 ;

Comment calculer le LOT1 max pour que les trois ordres soient passés ?

Merci d'avance.

 

Vous n'avez pas besoin d'écrire un nouveau programme pour cela. Placez d'abord votre position avec la taille de lot x3, puis placez votre position avec la taille de lot x2, et lorsque vous exécuterez à nouveau le script, il calculera automatiquement les lots maximums restants qui sont disponibles pour être utilisés.
 
Mais si vous voulez exécuter ces positions en commençant par LOT1, suivez le conseil de Fernando ci-dessus.
