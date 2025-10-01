Scripts: Max trade volume checker for your trading account (Script version)
Vérificateur du volume maximum de transactions pour votre compte de trading (version Script):
Auteur : Conor Mcnamara
Bonjour,
Pouvez-vous écrire le logiciel suivant :
Si j'ai un LOT max qui correspond à la Marge Libre.
J'ai trois ordres avec :
LOT1 ;
LOT2 = LOT1 x 2 ;
LOT3 = LOT1 x 3 ;
Comment calculer le LOT1 max pour que les trois ordres soient passés ?
Merci d'avance.
LotsTotal = Lot1 + Lot2 + Lot3 = Lot1 + ( Lot1 * 2 ) + ( Lot * 3 ) = Lot1 * ( 1 + 2 + 3) = Lot1 * 6
Lot1 = LotsTotal / 6
Pour ce qui est du code, vous pouvez soit apprendre à le coder, soit étudier cet exemple ou d'autres exemples de CodeBase, soit engager quelqu'un dans la section Freelance.
Max trade volume checker for your trading account (Script version):
Un script qui, lorsqu'il est exécuté, affiche la taille de lot maximale autorisée pour l'actif.
