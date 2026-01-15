Bibliothèque: MultiTester - page 55
GetPixel semble renvoyer une couleur G différente.
Le script ci-dessus ne fonctionne-t-il pas sur votre ordinateur ? J'ai vérifié sur deux ordinateurs - tout fonctionne correctement.
Si le chemin d'accès à l'examinateur est spécifié, le nom de l'examinateur ne devrait-il pas être spécifié ? Pour l'instant, c'est TesterSymbolName qui est affiché.
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading.
Bibliothèques : MultiTester
hini, 2026.01.14 13:10
Quelles sont ces couleurs ?
Lorsque le curseur de la souris survole un bouton, sa couleur de fond est légèrement assombrie.
Vous pouvez ignorer cette couleur, car il est peu probable que le curseur de la souris se trouve exactement sur le bouton lorsque MultiTester est en cours d'exécution.
TesterSymbolName - le symbole sélectionné dans Tester.
Merci, mise à jour.