fxsaber #:
GetPixel semble renvoyer une couleur G différente.
Ce n'est donc pas le cas. Je pensais que 0xD0, en tant que composant alpha, ajoutait (mélangeait) le vert à la couleur d'arrière-plan.
 
Vladislav Boyko #:
fxsaber #:
Le script ci-dessus ne fonctionne-t-il pas sur votre ordinateur ? J'ai vérifié sur deux ordinateurs - tout fonctionne correctement.


 

Si le chemin d'accès à l'examinateur est spécifié, le nom de l'examinateur ne devrait-il pas être spécifié ? Pour l'instant, c'est TesterSymbolName qui est affiché.


 
hini #:

Quelles sont ces couleurs ?

Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading.

Bibliothèques : MultiTester

hini, 2026.01.14 13:10

  // Recherche : thème vert clair (156, 204, 101) hover:140, 188, 85
  bool isLightGreen = IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'156, 204, 101') || 
                      IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'140, 188, 85');
  
  // Check for : Dark theme green (96, 96, 0) hover:80, 80, 0
  bool isDarkGreen = IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'96, 96, 0') || 
                     IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'80, 80, 0');
  
  // Vérifie : thème clair rouge (239, 154, 154) hover:223, 138, 138
  bool isLightRed = IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'239, 154, 154') || 
                    IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'223, 138, 138');
  
  // Check for : Dark theme red (112, 14, 19) hover:128, 30, 35
  bool isDarkRed = IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'112, 14, 19') || 
                   IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'128, 30, 35');
 
hini #:

TesterSymbolName est le symbole sélectionné dans Tester.
 
fxsaber #:
Lorsque le curseur de la souris survole un bouton, sa couleur de fond est légèrement assombrie.

Vous pouvez ignorer cette couleur, car il est peu probable que le curseur de la souris se trouve exactement sur le bouton lorsque MultiTester est en cours d'exécution.

 
fxsaber #:
Ah, c'est une erreur. J'ai regardé le code et, dans ma confusion, je l'ai confondu avec TesterExpertName.
 
hini #:

Vous pouvez ignorer cette couleur, car il est peu probable que le curseur de la souris se trouve sur le bouton au moment de l'exécution du MultiTester.

Merci, mise à jour.
 
fxsaber #:
👍
