La bible WinAPI mql possède cette fonction
Vos types sont différents, ils doivent être de C#
Ma question est donc la suivante : où se situe le droit ?
Vos questions sont intéressantes ))))
En cas de doute, il faut vérifier la sourceà l'adresse https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/fileapi/nf-fileapi-getvolumeinformationw.
Sharp n'a rien à voir avec ça.
lisez "preprocessor" dans Wiki et "macro substitution" dans l'aide MQL - peut-être que quelque chose deviendra clair
questions intéressantes ))))
Lisez "preprocessor" dans Wiki et "macro substitution" dans l'aide MQL - peut-être que quelque chose deviendra clair.
Avant de poser une question, j'ai cherché une réponse en utilisant également votre lien.
Je suis confus par la différence des types, par exemple, mql : ushort volume_name_buffer , maisLPWSTRvolume_name_buffer dans la documentation officielle.
C'est pourquoi cette question n'est pas"où est correct ?", mais plutôt la question exacte : "qu'est-ce qui est correct à utiliser dans un programme mql ?".
Ainsi, une telle question est "où est le droit ?", mais la question exacte est plutôt "qu'est-ce qui est bon à utiliser dans un programme mql ?".
les deux exemples seront les mêmes après le travail du préprocesseur du compilateur, regardez l'aide, que fait la substitution de macro.
lequel utiliser ? - c'est une question de goût, j'utiliserais la première - il est clair pour moi immédiatement que ce code implique l'appel à WinApi -.
Je n'ai vu personne écrire cela auparavant, il s'avère que pour changer l'icône MT5 par une icône de marque, il suffit de remplacer Terminal.ico dans le dossier,
tant d'années à se battre avec un tas de terminaux identiques
Jeez... J'ai des icônes différentes depuis longtemps. Et j'ai ça.
Je peux partager...
Je crée des icônes personnalisées et je les substitue, de sorte que dans la barre des tâches, il est immédiatement visible ce qui fonctionne et où il fonctionne.
Il est facile à contrôler.