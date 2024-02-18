Caractéristiques du langage mql5, subtilités et techniques - page 199

Vitaly Muzichenko:

La bible WinAPI mql possède cette fonction

Vos types sont différents, ils doivent être de C#

Ma question est donc la suivante : où se situe le droit ?

Vos questions sont intéressantes ))))

En cas de doute, il faut vérifier la sourceà l'adresse https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/fileapi/nf-fileapi-getvolumeinformationw.

Sharp n'a rien à voir avec ça.

Avant de poser une question, j'ai cherché une réponse en utilisant également votre lien.

Je suis confus par la différence des types, par exemple, mql : ushort volume_name_buffer , maisLPWSTRvolume_name_buffer dans la documentation officielle.

C'est pourquoi cette question n'est pas"où est correct ?", mais plutôt la question exacte : "qu'est-ce qui est correct à utiliser dans un programme mql ?".

 
Vitaly Muzichenko:

Ainsi, une telle question est "où est le droit ?", mais la question exacte est plutôt "qu'est-ce qui est bon à utiliser dans un programme mql ?".

les deux exemples seront les mêmes après le travail du préprocesseur du compilateur, regardez l'aide, que fait la substitution de macro.

lequel utiliser ? - c'est une question de goût, j'utiliserais la première - il est clair pour moi immédiatement que ce code implique l'appel à WinApi -.

 
Traditionnellement, ce code est copié à partir de la documentation de l'API de MS.
Il y a quelqu'un ?
 

Je n'ai vu personne écrire cela auparavant, il s'avère que pour changer l'icône MT5 par une icône de marque, il suffit de remplacer Terminal.ico dans le dossier,

Jeez... J'ai des icônes différentes depuis longtemps. Et j'ai ça.

Il est facile à contrôler.

#property description "Original Filename: " + __FILE__
#property description "Compile Time: " + (string)__DATETIME__
#property description "Compiler Version: " + (string)__MQLBUILD__

Les fonctions d'objet* sont très lentes si vous faites glisser le graphique avec la souris.
