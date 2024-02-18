Caractéristiques du langage mql5, subtilités et techniques - page 116
(fatigué) si c'était le problème, l'erreur "'k' - redéfinition ; différents modificateurs de type" apparaîtrait, mais elle n'est pas sur la capture d'écran. Donc le compilateur s'en moque et ce n'est pas le problème.
Un moyen rapide de calculer le logarithme binaire d'un nombre entier. 3 à 5 fois plus rapide que MathLog.
J'utilise une fonction comme celle-ci (pur chamanisme, mais ça marche) :
Les deux fonctions donnent la même réponse correcte, je n'ai trouvé aucune erreur.
Il est intéressant de comparer la vitesse de fonctionnement. Ma version comporte un peu moins d'opérations de décalage et d'addition, mais il y a une multiplication à la fin. La version d'Alexey comporte un peu plus d'opérations de décalage et d'addition, mais pas de multiplication. En quoi est-il plus rapide ?
J'ai un maximum de 6 opérations de décalage et d'addition (recherche binaire).Le décalage (ulong)1<<k ne compte pas, car c'est une constante. La seule chose est que nous vérifions également l'état. Mais il y a toujours 6 opérations, plus la multiplication, plus un décalage supplémentaire et l'accès au tableau géré (c'est-à-dire la vérification de l'index). Votre version sera donc évidemment plus lente en vitesse :).
Et votre version a bien sûr l'air mystérieuse).
p.s. Je suppose que si mon code pouvait être décomposé en une chaîne de comparaisons via if-else, en se débarrassant de toutes les opérations arithmétiques, cela accélérerait énormément les choses. Mais ce serait un gros bordel de code. Si seulement on pouvait utiliser la récursion dans les macros...
Il est intéressant de comparer la vitesse.
La variante log2 est plus rapide.
Je l'ai.
Remplacer ma fonction.