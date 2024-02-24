L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 945
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Pensez-vous que ces cycles sont également présents dans les petites TF ? Allons voir, il y a d'autres bars là-bas !
Je ne suis pas intéressé par les petits changements, je suis intéressé par le total des changements de modèle trimestriels et plus.
Il y a un article, vérifiez ce qui doit être fait.
Je ne suis pas intéressé par les petits changements, je suis intéressé par le total des changements de modèles trimestriels et plus.
Il y a un article, regardez-le.
Oui, oui, j'ai lu l'article. Comme prévu, il existe en fait des fonctions qui décrivent les tendances (mouvement directionnel), si la fonction a cessé de décrire, nous en générons une nouvelle, et ainsi de suite.
Je comprends bien que l'amplitude sur les graphiques montre la largeur atteinte par la fonction pour décrire la fenêtre sélectionnée ?
Et où se trouve, en fait, le fils Alyoshenka avec son taux d'erreur de 100% ? Au secours, épargnez-nous la souffrance - laissez le Graal ici. Car elle sera récompensée.
Qu'est-ce que j'ai à voir avec vous, avec vos 10% d'erreurs ? Quand vous serez à zéro ou moins, alors nous parlerons. Je souhaite à tout le monde de passer à moins.
Voici une autre expérience intéressante -
Vous avez un bénéfice pour chaque entrée de transaction (finRez_Buy). Vous pouvez configurer l'arbre non pas pour la classification, mais pour la régression - donnez-lui comme cible ces mêmes bénéfices. Il est peu probable que l'arbre soit capable de prédire des valeurs spécifiques, mais il divisera au moins la cible en plusieurs groupes, en fonction des ramifications autorisées. Vous pouvez ensuite dessiner l'arbre qui en résulte et, en suivant les branches, essayer de déterminer où se trouvent les plus gros bénéfices. Peut-être cela vous aidera-t-il dans votre recherche d'informations.
Une prévision positive d'un tel arbre peut être considérée comme un signal d'entrée.
Ai-je raison de supposer que l'amplitude sur les graphiques indique la largeur atteinte par la fonction pour la description de la fenêtre sélectionnée ?
je me suis cassé le cerveau en essayant de comprendre la question. je vais me reposer et pleurer des larmes amères sur le sort des pauvres commerçants
et Aleshina individuellement
Qu'est-ce que j'ai à voir avec vous, avec vos 10% d'erreurs ? Quand tu iras à zéro ou moins, alors nous parlerons, je souhaite que tout le monde aille à moins.
Aliosha, sérieusement, je suis déjà en moins, car j'ai descendu la pente glissante des streams Erlang, en les distinguant du tic-tac de la BP. Je me suis laissé emporter par le moment... Je n'ai pas tout calculé... Mais, je ne cherche pas d'excuses, je veux juste savoir - est-ce que vous convertissez les BP de la même manière ou est-ce que vous travaillez avec ce qui existe, c'est-à-dire OPEN, CLOSE sur M1, M5, etc.
Je n'ai pas besoin de vos secrets pour préparer les prédicteurs. Je demande juste une réponse - est-ce que vous convertissez BP ou pas ? Aidez un vieil homme, s'il vous plaît...
Sincèrement,
A_K2
Voici une autre expérience intéressante
Vous avez un bénéfice pour chaque entrée dans la transaction (finRez_Buy). Vous pouvez configurer l'arbre non pas pour la classification, mais pour la régression - donnez-lui comme objectif ces mêmes bénéfices. Il est peu probable que l'arbre soit capable de prédire des valeurs spécifiques, mais il pourra au moins diviser la cible en plusieurs groupes, en fonction des ramifications autorisées. Vous pouvez ensuite dessiner l'arbre qui en résulte et, en suivant les branches, essayer de déterminer où se trouvent les plus gros bénéfices. Cela peut aider à trouver l'information.
Une prévision positive d'un tel arbre peut être considérée comme un signal d'entrée.
Nous sommes dans le mauvais domaine!
Une image créée par un réseau neuronal fait la couverture d'un magazine (photo)
Le magazine Bloomberg Businessweek a publié un numéro spécial intitulé "Sooner Than You Think", consacré à l'intelligence artificielle.
Sur sa couverture, le magazine a placé plusieurs images dessinées par un réseau neuronal. Les rédacteurs ont fait appel à un programmeur américain, Robbie Barratt, qui a récemment "appris" à un réseau neuronal à dessiner des nus.En s'appuyant sur les travaux antérieurs de Barratt, son réseau neuronal a pu, cette fois, peindre plusieurs paysages que l'on pouvait à peine distinguer du pinceau d'un véritable artiste.
Le programmeur lui-même, dans une interview accordée à la publication, a exprimé l'avis que les réseaux neuronaux deviendront certainement l'un des principaux outils de l'art du XXIe siècle, et même que très bientôt, l'intelligence artificielle qu'il a développée sera capable de "ressentir" les sautes d'humeur, ce qui se reflétera également dans les travaux de
Je me suis laissé emporter par le moment... Je n'ai pas tout compris...
Vous jouez dans un casino, sur la propriété du casino, selon les règles du casino. Renat et moi vous avons prévenus. Mieux vaut lire sur le forum les échanges réels, mt5 vous permet d'y accéder.
je me suis cassé le cerveau en essayant de comprendre la question. je vais me reposer et pleurer des larmes amères sur le sort des pauvres commerçants
et Aleshina individuellement
L'article parle de la méthodeEMD, qui consiste à construire des lignes d'extrémité d'enveloppe et à les traiter ensuite pour obtenir des fonctions. Donc, je comprends que dans le graphique de cet indicateur on voit la largeur de l'amplitude qui dépend de la différence entre deux extrema dans une certaine période de temps.