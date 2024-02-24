L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 810
Déjà fatigué d'écrire. Le volume Delta et l'intérêt ouvert sont à l'origine du prix. Les conditions préalables au mouvement s'y forment d'abord, puis ce mouvement commence......
Regardez le graphique du delta cumulé...
Classiquement, si le delta est croissant (le volume des achats sur le marché est supérieur à celui des ventes), le prix est croissant. Mais il y a parfois des zones où le delta augmente et le prix baisse et vice versa. Les propriétaires de grosses sommes d'argent ne négocient pas avec des ordres de marché, mais avec des ordres en attente.
Des comportements delta aussi différents ne permettront pas de prédire, mais seulement de confondre les SN.
Malheureusement pour nous, les marionnettistes ne manipulent pas seulement le prix mais aussi le delta.
D'autant plus que les contrats à terme font partie du marché du CME et que ces volumes ne peuvent fondamentalement influencer que la déviation des prix des contrats.
Pas seulement des contrats. Les prix du forex et du CME, bien que décalés, sont synchrones. Je pense qu'il y a une redistribution mutuelle de l'argent entre eux, sur le principe de l'arbitrage entre courtiers.
il n'y a pas de distribution ici, la cotation est tirée du forfait, comme dans le courtage et est contrôlée par le teneur de marché.
les contrats à terme sont des produits dérivés, ils n'ont aucun effet sur quoi que ce soit, tout comme une option.
pourquoi ça va toujours à l'encontre du delta ? (en fait, ce n'est pas toujours le cas, les théoriciens de la conspiration l'ont inventé). Parce que le marché ne s'y intéresse pas du tout :)
ou croyons encore naïvement que les contrats à terme du bzhi de moscou influencent d'une manière ou d'une autre les cotations du forex :D
un future est un dérivé, il n'a aucun effet sur quoi que ce soit, tout comme une option
Une déclaration audacieuse. Elle a même un impact. Prenons l'exemple des commodes : le prix des commodes est lié aux contrats à terme. Les mouvements de prix des futures sont très liés aux OI des options.
Je ne sais pas comment l'appliquer aux STA, mais le lien est évident.
Les matières premières sont des produits dont le prix se forme à la bourse (bien que ce ne soit pas tout à fait vrai non plus, le marché est manipulé).
Quel pourcentage des flux de devises passe par la bourse ? 1% ? Combien de recherches je n'ai pas pu trouver d'informations adéquates, même auprès des fans de l'OM et autres conneries) ;)
Quel pourcentage des flux monétaires passe par la bourse ? 1% ? Je n'ai pas pu trouver d'informations adéquates nulle part, même chez les fans de l'OI et autres conneries)).
Je n'ai pas entendu parler du marché de gré à gré des devises autres que les espèces - le marché de gré à gré, ce sont les échangeurs.
Le marché des changes se présente comme suit :
La monnaie est la même que celle de la commode. Je ne sais pas quel pourcentage est négocié en bourse, mais les banques négocient les devises au cours du marché + commission. Notre banque centrale nationale fixe le taux de change du rouble également aux prix de change.
le fournisseur de cotation pour les futures fx pour la bourse russe Goldman Sachs, si je ne me trompe pas.
c'est écrit quelque part sur leur site web.
c'est-à-dire qu'une cotation de référence est prise et le prix est aligné par le teneur de marché (je ne sais pas comment la technologie fonctionne en détail).