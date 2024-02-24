L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 763
Est-il même possible de faire ce que j'ai décrit ci-dessus ? Je sais qu'il existe des comités de réseaux mais je n'ai jamais travaillé avec eux. Et je suppose que la formation doit être effectuée en parallèle... Ou est-il possible de les faire séparément ? Qu'en pensez-vous ?
Oui une telle chose a une place, c'est un comité, mais assez d'ogibike dans la formation avec une grille et le résultat final n'est pas obligé d'attendre (empirer). Plus il y a d'éléments dans le système, plus il n'est pas fiable. le système devrait être plus simple.... Mais en général, cette approche peut très bien être. Il n'enfreint aucune loi sérieuse en matière de réseau, il augmente simplement la probabilité d'erreur en raison d'un grand nombre d'éléments.
5 filets doivent être formés pour que les 5 soient formés correctement. Si l'un des 5 réseaux se dérègle, cela peut affecter l'ensemble du résultat. Vous pouvez le faire, mais j'essaierais de réduire le nombre d'entrées...
Si les données d'entrée sont plusieurs milliers pour une réponse et pas assez de 1000 exemples de ce type, alors il est très probable que la signification des variables dans l'exemple est très faible et bruyante. Personnellement, j'utilise à partir de 10 000 exemples, et l'algorithme Random Forest est assez bon pour gérer un tel nombre. Et pour répondre à votre question sur l'envoi des résultats de 5 grilles à la 6ème grille, oui, vous pouvez vous entraîner de cette façon. Mais même ici, nous pouvons adopter une approche différente, en mettant simplement l'importance de ces 5 grilles sur le bulletin de vote. c'est-à-dire une sorte de prédiction cumulative à utiliser. et une fois encore, réfléchissez bien aux données d'entrée.
merci pour l'explication... Je vais réfléchir...
Michael, ne détruis pas l'âme des orthodoxes... Faites le Graal rapidement. Je n'en peux plus...
Travail sur les séries temporelles à partir d'un ensemble de données financières.
Cela peut être utile à quelqu'un. Pour ceux qui ont un compte Kaggle
Numerai offre un million de dollars en Numeraire aux utilisateurs de Kaggle.
Visitez numer.ai/airdrops pour réclamer 30 NMR (~500$) en liant votre compte Kaggle.
J'ai aussi reçu ce message. La nuance est que ces jetons NMR seront payés par tranches pendant des mois, et que le prix de NMR est en baisse.
Et le compte Kaggle doit être supérieur à celui d'un débutant.
p.s. Il y a beaucoup de confusion au niveau du numéraire. Ou bien les résultats envoyés quelques heures avant la fin du concours ont refusé d'être acceptés et sont restés non traités. Sinon, un modèle basé sur un ensemble de prédicteurs choisis au hasard deviendrait soudainement "non original", même si le risque de non-originalité était presque nul. Les cotes ne sont pas non plus très claires, parfois tout le monde perd tout de suite.
On a l'impression que deux fois par an, ils organisent une mise à jour de la vitrine, tout le monde court acheter ses jetons et les perd en paris. Et c'est ainsi que ça tourne en rond.
En fait, le Graal est différent pour chacun, j'ai trouvé le mien. Maintenant, je cherche des investisseurs, car je ne veux pas dépenser de l'argent ici et là. Je vais créer un compte PAMM, donc vous êtes le bienvenu. Je n'ai rien à faire. Nous devons avoir l'argent :-)
Regarde, hier j'ai fait un compte jusqu'à ma gorge. Donc vous coupez et coupez et coupez au détriment des métiers, et ensuite bam !!!!. Et la deuxième équipe. Deux transactions ont mis mon compte à découvert juste parce qu'un enfoiré que je vois dans le miroir le matin a décidé de dépasser les stops et n'a pas entraîné l'IA sur le nouveau futur..... C'est toujours le même modèle formé par qui sait quand
Semyon Semyonych.....
En fait, leGraal est différent pour chacun, j'ai trouvé le mien.
Je suis d'accord. Un grand dicton.
Je propose de prier un peu et de rafistoler les sacs d'argent pendant que mon graal est testé (très lentement sans le GPU).
:))
Aux tests.... Entrons dans la mêlée.... voir ce qui se passe....