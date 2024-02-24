L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 687
Et le temps? Je suis fatigué de dire ce mot.
Cela ne dépend pas du temps.
La dépendance, non pertinente bien sûr, est là et bien présente :
Les gens négocient de la manière standard - contre la tendance - avec un filet et contre la tendance - avec un ordre (quand vous êtes dans le plus, bien sûr).
Je l'ai découvert en observant les volumes d'échanges sur le marché des changes à la Bourse de Chicago.
Le prix va strictement de pair avec le volume, d'où la vague.
Le Forex a migré vers la bourse de Chicago ? Cool !
Réveillez-vous
Avez-vous entendu parler de la FMC ?
Il existe une cyclicité, mais elle ne peut être prédite dans le temps. Le prix peut être fixé pour une heure, un jour ou un mois. Il est possible de prévoir le mouvement des prix, mais pas le moment.
J'ai même posté une fois un graphique qui confirme vos propos : j'ai pris les distances en barres entre les renversements intraday et j'ai obtenu une distribution approximativement égale pour les renversements de 15 à 50 barres.
Il existe une autre cyclicité - c'est l'activité commerciale à certaines heures de la journée et certains jours de la semaine. Les prix commencent à évoluer plus fortement dans un sens ou dans l'autre.
Plus d'agressivité, messieurs, et plus de mécontentement envers vous-mêmes...
Il vous reste 2 semaines pour confirmer votre statut de créature frémissante ou d'avoir...
Londres-New York-Sydney-Tokyo avec pauses déjeuner
J'ai même posté un graphique une fois pour prouver votre point de vue : j'ai pris les distances en barres entre les revirements ZZ et j'ai obtenu une distribution à peu près égale pour les revirements de 15 à 50 barres.
Il existe uneautre cyclicité - c'est l'activité commerciale à certaines heures de la journée et certains jours de la semaine. Les prix commencent à évoluer plus fortement dans un sens ou dans l'autre.
+
Oh, professeur ! Bonjour))) Tu te trompes encore une fois ? Vous êtes le magicien, et vous êtes le plus important !))))
En deuxième place - Yusuf, troisième - Renat Akhtyamov, quatrième - Fa.........
Allez - comment ça se passe avec R ? Avez-vous fait des "Grails" ?))).
Au fait, c'est bien de demander. J'ai beaucoup de questions, ça vaut le coup :-(
J'ai installé Rstudio et j'ai pu importer le fichier du tableau, mais ce qu'il faut faire ensuite n'est pas clair.
1. Comment créer un vecteur à partir d'une colonne d'un tableau avec un nom par colonne ? En d'autres termes, je dois créer des vecteurs pour toutes les colonnes.
Je ne sais pas quoi faire. ..... Je veux vérifier une théorie.
En général, le sens est que la dernière colonne du tableau est une cible. J'ai besoin de comparer chaque colonne à la cible pour la multinformation. Je veux voir dans quelle mesure mes entrées ont des informations de sortie.
En fait, je pense écrire un script pour qu'il calcule le tableau entier et enregistre les données dans celui-ci, afin que je puisse ensuite faire tourner les données dans Excel.
Donnez-moi un exemple de comment faire un vecteur à partir d'une colonne et comment faire des vecteurs pour la table entière. Merci !!!!
Voici un exemple de tableau
La colonne est prise comme suit
LearnY<-MatrixLearnY[,i]
où i est le numéro de la colonne. C'est-à-dire toutes les lignes et la i-ème colonne. Et si MatrixLearnY[j,] - il prend la j-ième ligne et toutes les colonnes dans celle-ci
Merci !!!! Je vais essayer maintenant, je me suis déjà creusé les méninges :-)