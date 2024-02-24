L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 493
wolf-forward est nécessaire, vous ne pouvez pas optimiser comme ça, forward sera toujours mauvais (ou aléatoire) dans ce cas, en fonction de la phase du marché dans laquelle vous vous trouvez, j'ai déjà un tas de versions de tels systèmes sur le backtest, qui sur forward fonctionnent comme une pièce de monnaie) cela s'appelle overfitting
J'ai une douzaine d'optimisations avec des décalages mensuels. Pour chaque mois, les meilleurs paramètres d'entrée diffèrent des paramètres des autres mois. Lequel d'entre eux dois-je choisir pour mon travail ?
Existe-t-il un algorithme pour sélectionner les paramètres du système lors de la mise en place d'une valve avant ?
Je ne me suis pas exprimé correctement, je voulais dire "quelque chose comme ça", c'est-à-dire un système auto-optimisant avec un certain critère d'optimisation, et le même SN peut être utilisé comme un optimiseur
En parlant d'optimisation et d'apprentissage. Cela me prend 23 heures, sans compter les manipulations intermédiaires. Après chaque passage (il s'agit de plusieurs époques), je change l'échantillon pour l'entraînement. Non, je ne le mélange pas, je le change, c'est-à-dire que je ne montre pas les mêmes photos. Il n'y a pas de répétition d'échantillons dans le processus d'apprentissage.
Et quel est exactement l'algorithme d'optimisation ? Cherchez-en un avec l'algorithme L-BFGS, il sera plusieurs fois plus rapide.
et votre NS apprendra, eh bien, 100 fois plus vite, par exemple, pas 23 heures mais 10 minutes (comme toutes les personnes normales) :))) si vous avez une simple descente de gradient avec un pas fixe
Voici une comparaison :
http://docplayer.ru/42578435-Issledovanie-algoritmov-obucheniya-iskusstvennoy-neyronnoy-seti-dlya-zadach-klassifikacii.html
Merci, je vais le lire.
Plutôt un apprentissage, pas une optimisation. Pas simple. J'ai déjà écrit - BP standard avec recuit simulé à la main.
Peut-être que certains algorithmes sont meilleurs, mais je n'utilise que ce qui est disponible dans l'environnement de développement. D'autres, externes, sont problématiques.
En général, la vitesse n'est pas critique, si je m'entraîne une fois tous les 3 mois - 23 heures c'est même ufu. Mais sur un test de 3 mois, aucune dégradation n'a été constatée. Il fonctionne probablement plus longtemps.
Plutôt un apprentissage, pas une optimisation. Pas simple. J'ai déjà écrit - BP standard avec recuit manuel simulé.
Peut-être que certains algorithmes sont meilleurs, mais je n'utilise que ce qui est disponible dans l'environnement de développement. D'autres, externes, sont problématiques.
quoi qu'il en soit, la formation est l'optimisation de la fonction cible
Oui, ils ont écrit sur le recuit, je ne suis pas familier avec ça, je vais le lire.
quoi qu'il en soit, la formation est l'optimisation de la fonction cible
Oui, ils ont écrit sur le recuit, je ne suis pas familier avec ça, je vais le lire.
Oui, le recuit est simulé manuellement en changeant les paramètres d'apprentissage après N époques. De plus, la séquence d'apprentissage est complètement remplacée (pas mélangée, mais remplacée).
C'est cool, où puis-je en savoir plus sur ce genre de SN ? C'est-à-dire que c'est comme si on n'avait pas de professeur, mais on alimente quand même la sortie avec quelque chose ?
Je peux lire les réseaux neuronaux de Haykin et la théorie de Bishop en anglais - il n'y a pas de traduction, mais elle semble être prête.
C'est simple. Vous entrez des transactions aléatoires, et vous produisez le résultat. La méthode de Monte Carlo est appelée, et elle n'est pas très rapide en soi. Et sa systématisation relève de l'analyse systématique.