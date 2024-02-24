L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 462
Et j'ai commencé à m'y intéresser, mais j'envisage de gérer une équipe d'analystes et de spécialistes du ML, je dois être au courant de ce qu'ils font.
Pourquoi vous êtes-vous arrêté ?
Il y avait un conseiller expert en tendances. Une forêt aléatoire a participé à la prédiction des tendances. Je ne crois pas qu'il y ait des tendances à venir. Je devrais échanger des déviations et c'est GARCH.
Donc la décision finale est basée sur "croire/non-croire"... Et vous croyez une merde appelée GARCH. Eh bien, pour l'instant . Mais vous pourriez ne pas l'être.
Alors, que faites-vous ?
Je ne crois rien du tout.
Par conséquent, AVANT de tester, j'essaie d'obtenir la preuve que mon modèle se comportera de la même manière en dehors de l'échantillon testé. GARCH est plein d'outils pour cela. Je ne suis pas intéressé par un TS dont le comportement futur est indéfini.
Mais l'idéologie est radicalement différente du MO.
Apprentissage automatique en trading : théorie et pratique (trading et au-delà)
Pour aider les théoriciens et les praticiens :
Je n'ai confiance en rien.
Vous avez donc déjà joué avec les échafaudages pendant plusieurs années. Vous maîtrisez maintenant le jouet GARCH. Ce jouet vous suffira pendant longtemps.
Et peu importe à quel point l'idéologie diffère radicalement du MO, vous aurez besoin d'aide dans ce domaine.
Je n'ai confiance en rien.
Nous l'avons déjà entendu 500 fois :) Il est intéressant de voir quelques images ou résultats, tout n'est pas si compliqué dans ces modèles, quelques mois suffiront pour comprendre si cela fonctionne ou non.
J'aimerais voir un fil séparé sur cette méthode ou ces articles)
Je n'ai confiance en rien.
Le plus ardent partisan de la prédiction de l'avenir se dégonfle. L'Oracle n'a pas fonctionné, mais les tentatives se poursuivent.
Toutes les méthodes des machines sont basées sur le souvenir de l'histoire et son application à l'avenir. Est-il si difficile de comprendre que l'histoire ne se répète pas.
Le plus ardent partisan de la prédiction de l'avenir se dégonfle. L'oracle a échoué, mais les tentatives continuent.
+
Les illusions sont difficiles à abandonner pour les gens.
les alchimistes à la recherche de la pierre philosophale....
Bonjour à tous les guerriers invisibles !
Personne n'a encore créé un robot forex à réseau neuronal ?
Je pense que je l'ai déjà fait. Mais sous la forme d'un robot multi-devises.
Il calcule pour acheter le dollar et vendre l'euro.