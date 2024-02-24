L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 413

Nouveau commentaire
 
Maxim Dmitrievsky:

Oui, ils ont probablement fait en sorte que vous puissiez avoir plus de 2 classes... donc il y aura probablement plus de clustering et vous pourrez utiliser d'autres méthodes comme les k-means :)
Je ne comprends pas du tout ce qu'il faut faire avec les k-means... MS Azure l'a, mais en tant que solution prête à l'emploi, et ici ce n'est qu'un moteur et la façon d'interpréter ses résultats n'est pas du tout claire....
 

En général, je suggère d'utiliser un seul neurone avec une fonction d'activation tanh, dont l'aire de définition est (-1;+1), pour classer les achats et les ventes.
Moins de données, et plus évident.

SoftMax, oui purement pour la classification, où le nombre de classes peut être quelconque. Rappeler(trouver) la tâche de classification des fleurs d'iris.

Et les résultats par tanh (ou alternativement sin) sont très pratiques à afficher sur le graphique comme indicateur.

https://en.wikipedia.org/wiki/Activation_function

Dans la capture d'écran, le graphique du bas. Vert/rouge sont les signaux d'entraînement ; violet/bleu sont les prédictions du modèle entraîné.


[Supprimé]  
elibrarius:
Je ne comprends pas du tout ce qu'il faut faire avec les k-means... MS Azure l'a, mais en tant que solution prête à l'emploi. Ici, ce n'est qu'un moteur et la façon d'interpréter ses résultats n'est pas claire du tout...

enfin, il s'agit de regrouper des données homogènes, cela fonctionne sans professeur, c'est-à-dire que le nombre de classes (clusters dans ce cas) n'est pas connu à l'avance
[Supprimé]  
Aleksey Terentev:

En général, je suggère d'utiliser un seul neurone avec une fonction d'activation tanh, dont l'aire de définition est (-1;+1), pour classer les achats et les ventes.
Moins de données, et plus évident.

SoftMax, oui purement pour la classification, où le nombre de classes peut être quelconque. Rappeler(trouver) la tâche de classification des fleurs d'iris.

Et les résultats par tanh (ou alternativement sin) sont très pratiques à afficher sur le graphique comme indicateur.

https://en.wikipedia.org/wiki/Activation_function

Dans la capture d'écran, le graphique du bas. Vert/rouge - signaux d'entraînement, violet/bleu - prédiction basée sur le modèle entraîné.



Un neurone n'est-il pas insuffisant si l'échantillon est grand ? )
 
Maxim Dmitrievsky:

Un neurone n'est-il pas suffisamment petit si l'échantillon est important ? )

Désolé, je parlais de la couche de sortie. =)
[Supprimé]  
Aleksey Terentev:

Désolé, je parlais de la couche de sortie. =)


J'ai créé une grille dans alglib avec une sortie linéaire, mais avec une limitation de la plage de -1 à 1, et elle sort toujours occasionnellement de la plage après l'entraînement avec de nouvelles données,

donc je pense ajouter softmax maintenant

 
Maxim Dmitrievsky:


J'ai créé une grille dans alglib avec une sortie linéaire, mais avec une limite de plage de -1 à 1, et elle sort toujours occasionnellement de la plage après l'entraînement avec de nouvelles données,

je pense donc ajouter softmax maintenant

s'il sort de la fourchette, il peut être considéré comme un très bon signal = 150% ))
[Supprimé]  
elibrarius:
si elle sort des limites, peut être considérée comme un très bon signal = 150% ))

Oui, parfois au lieu de 0,1 il peut y avoir 1, peut-être parce que les valeurs sont normalisées différemment dans la formation et ensuite dans le processus de négociation, les échantillons sont différents.
 
Maxim Dmitrievsky:

Eh bien, c'est pour le regroupement de données homogènes, cela fonctionne sans professeur, c'est-à-dire que le nombre de classes (clusters dans ce cas) n'est pas connu à l'avance

Pourquoi ne le sait-on pas ? Le nombre de clusters à diviser - défini au démarrage comme valeur d'entrée : K - nombre de clusters souhaité, K>=1

Supposons que j'ai divisé les données en 4 groupes, que dois-je faire avec eux ?

 
Maxim Dmitrievsky:


J'ai créé une grille dans alglib avec une sortie linéaire, mais avec une limite de plage de -1 à 1, et elle sort toujours occasionnellement de la plage après l'entraînement avec de nouvelles données,

je pense donc ajouter softmax maintenant

Je n'ai pas traité avec alglib, les paquets ML que je connaissais me permettaient tous de changer la fonction d'activation de la couche.
1...406407408409410411412413414415416417418419420...3399
Nouveau commentaire