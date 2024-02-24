L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 355
Code source du paquet. Téléchargez-le, corrigez-le, compilez-le. Parfois ça marche, parfois non. Peut-être n'y a-t-il que 2 lignes à corriger, ou peut-être beaucoup).
SZZ l'option la plus simple, téléchargez la version précédente de R.
install.packages("drat", repos="https://cran.rstudio.com")
drat:::addRepo("dmlc")
install.packages("mxnet")
installe comme ceci )
Reste à savoir ce qu'il faut mettre dedans et dehors et peut s'amuser.
Si nous pouvions trouver comment travailler avec P dans Visual Studio, ce serait encore plus intéressant.
Il s'agit d'une question sur R, comment rendre les versions compatibles ?
C'était possible avant. On en trouve de nombreuses copies sur R et sur l'Internet. Quelques fichiers h et vous êtes opérationnel. Si vous le faites à l'ancienne, vous aurez besoin du paquetage Rcpp.
Si vous le faites, veuillez partager votre expérience. Je suis curieux. Je n'arrive pas à comprendre en quoi RStudio est meilleur.
Rstudio, je n'ai pas non plus compris ce qu'il faisait. Je ne l'ai pas non plus compris.
Avec le MS-R - je ne sais pas de quel genre de chose il s'agit. Les graphiques y sont-ils modulables ? Le plus gênant dans R - l'impossibilité d'étirer le graphique sans réarrangement.
PS J'ai regardé les images MS de R dans VS. Très décent. Je voulais mettre, mais VS 2017 a planté, apparemment avec une autre mise à jour. J'ai essayé de le réparer, il ne le répare pas - il s'éteint.
Désinstallé. Le paragraphe VS2017 n'est plus installé. L'installateur donne une erreur. C'est parti.))
Un article sur les LSTM est en cours de rédaction.
Je vais terminer un article sur la nouvelle version de darch_0.12 (promis) et après cela deux articles :
1. automatiser l'apprentissage automatique (en utilisant TPOT::Python)
2. LSTM - comment ça marche (R/Python)
Le temps est compté.
J'aimerais pouvoir trouver comment travailler avec P dans Visual Studio, ce serait encore plus intéressant.
La principale différence entre mxnet et les autres paquets d'apprentissage automatique dans R est qu'il a été développé pour Python et qu'une API lui a été ajoutée ultérieurement dans R. Puisque R a des données "orientées colonne" (colmagor) et que Python a des données orientées ligne (rowmagor)
la préparation des données est spécifique. La dernière version de mxnet_0.9.4 semble reconnaître cela automatiquement, mais je n'ai pas vraiment vérifié.
Il existe d'ailleurs de nombreux exemples d'application.
2) Qu'est-ce qui ne va pas avec Rstudio ? Il s'agit d'un IDE entièrement fonctionnel, en cours de développement et bénéficiant d'un bon support.
Mais si vous vous y sentez bien.
Bonne chance
1. Rstudio vous permet d'effectuer tout le cycle de travail, de l'écriture et du débogage des scripts à la préparation des documents.
2) Qu'est-ce qui ne va pas avec les graphiques ? De quel type de mise à l'échelle parlons-nous ? Clarifiez-le, on pourra peut-être vous donner un indice.
Bonne chance
Vous devez installer R, qui vient de Microsoft - MRO Microsoft R Open. Ils sont en retard sur leur temps, mais ils suivent également les versions des paquets. Ensuite, vous pouvez verrouiller et clôturer les progrès.
L'option MPO est bonne.
Pour corriger les paquets et leurs versions utilisés dans les scripts, j'utilise leur même point de contrôle/ / le paquet fonctionne bien.
Bonne chance