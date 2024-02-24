L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 358

Yuriy Asaulenko:
Je dois être plus précis. Je peux donner deux réponses opposées).


D'où viennent ces deux réponses ?

Règle générale :

  • sur des séries stationnaires la prédiction est la même que sur des données historiques
  • les séries non stationnaires ne sont pas prédites sans effort préalable
Il existe des ARMA, des ARIMA qui peuvent prédire des séries non stationnaires, mais ce type de non-stationnarité est très rare. Il y a l'ARCH, il y a un tas de GARCHs différents - qui prennent tous en compte différents types de non-stationnarité dans le but de pouvoir prédire le mouvement futur.


NS peut-il prédire des séries non stationnaires ? Si oui, quels types de non-stationnarité ?

Yuriy Asaulenko:

Un nouveau sommet (probablement un creux) est suivi d'un nouveau sommet - oui, je suis passé par là aussi, les graphiques sont tous familiers. Vous simulez - et il n'y a rien là - c'est vide. Vous aurez peut-être de la chance.


C'est le cas des séries non persistantes (antipersistantes).

Et dans le cas de la persistance (soutenue), un nouveau maximum est suivi d'un nouveau maximum

Le problème est que la MA est fortement redessinée à une période basse, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être appliquée. Et si nous le prenons pour n-bars en arrière, le signal sera déjà manqué.

 
Maxim Dmitrievsky:


Le problème est que le МА est largement dépassé à une période basse, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être appliqué. Si vous le reprenez pour des n-bars, le signal sera déjà manqué.

l'autre jour, je jouais avec des MA (pas des simples, mais des ors)) - Filtres de troisième ordre. Les 12 MAs ont un retard de groupe de 4 min. Ne parlons même pas des EMA et autres standards - le décalage est hors norme.

En général, il faut s'éloigner de la MA de la ligne de régression. Mais les délais de calcul y sont importants. Si on prend en compte les ticks pendant 1 minute, ce sera fatal.

 
SanSanych Fomenko:
Quelqu'un connaît-il la réponse à la question suivante : comment les NS traitent-ils les entrées non stationnaires ?
Le réseau neuronal ne se soucie pas de savoir s'il est stationnaire, non stationnaire ou pas du tout. Cela ne fait aucune différence pour elle. Surtout lorsqu'il s'agit de classification
 
Vladimir Perervenko:
C'est ce que je voulais dire comme l'une des réponses).
 
Vladimir Perervenko:
Il est très souhaitable que les entrées et les sorties soient limitées par la plage de valeurs.
 
Combinateur:
il est hautement souhaitable que les entrées et les sorties soient limitées à un domaine de valeurs.
Ces questions doivent être abordées avant même d'entrer dans la NS. Le SN ne consomme généralement pas de données brutes.
 
Vladimir Perervenko:
Le réseau neuronal ne se soucie pas de savoir s'il s'agit d'une série chronologique stationnaire, non stationnaire ou inexistante. Cela ne fait aucune différence. Surtout lorsqu'il s'agit de classification.

Alors la question de la reconversion dans toute sa splendeur
Je ne sais même pas si je dois faire mieux, 20 000% en 2,5 mois aux prix d'ouverture sur 5 minutes si j'ai de la chance... vous déposez 1k$ et pré-commandez une Bentley. Si vous êtes malchanceux, ce n'est pas grave).


 
Maxim Dmitrievsky:

Je ne sais même pas si je dois faire mieux, 20 000% en 2,5 mois aux prix d'ouverture sur 5 minutes si j'ai de la chance... vous déposez 1k$ et pré-commandez une Bentley. Si vous n'avez pas de chance, vous êtes une petite perte).

Écrivez-le en toutes lettres.)) Je veux, si ce n'est pas une Bentley, au moins une Peugeot avec une automatique).
