L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3292
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Cela ne peut pas être l'inverse, c'est-à-dire exactement ce qui est écrit, sur la base de l'expérimentation.
sur la base de quelle expérience ? - Vous pouvez répondre "personnelle", mais ce n'est pas une très bonne réponse.
sur quelle expérience ? - On pourrait dire "personnelle", mais ce n'est pas vraiment une réponse.
Vous et Alexei ne serez satisfaits d'aucune réponse à ce stade. Parce que vous ne connaissez pas les techniques.
Aucune réponse ne vous satisfera, vous et Alexei, à ce stade. Parce que vous ne connaissez pas les techniques.
Vous énoncez une hypothèse, j'énonce la mienne.
Mon hypothèse est qu'il existe un certain seuil à partir duquel la quantité passe à la qualité. Votre hypothèse est le contraire (ou mon hypothèse est le contraire, si le mot "contraire" vous choque).
Dans mon hypothèse, vous n'avez pas atteint le seuil.
Vous avez émis une hypothèse, j'ai émis la mienne.
Mon hypothèse est qu'il existe un certain seuil à partir duquel la quantité passe à la qualité. Vous avez l'hypothèse inverse (ou j'ai l'hypothèse inverse, si le mot "inverse" vous choque).
Selon mon hypothèse, vous n'avez pas atteint le seuil.
Vous avez émis une hypothèse, j'ai émis la mienne.
Mon hypothèse est qu'il existe un certain seuil à partir duquel la quantité passe à la qualité. Vous avez l'hypothèse inverse (ou j'ai l'hypothèse inverse, si le mot "inverse" vous choque).
Dans mon hypothèse, vous n'avez pas atteint le seuil.
Selon votre hypothèse, si la qualité baisse rapidement, il suffit de faire plus de conneries...
Si l'usine a des écrous tordus, il faut en produire plus quoi qu'il arrive - alors la quantité d'écrous se transformera en qualité et le communisme et la prospérité universelle s'installeront.
Votre hypothèse est que si la qualité baisse rapidement, vous devez simplement faire plus de conneries.
Si l'usine a des écrous tordus, il est nécessaire de produire plus d'écrous de ce type quoi qu'il arrive - alors la quantité d'écrous se transformera en qualité et le communisme et la prospérité universelle s'installeront.
En MO, un graphique différent est utilisé
Dans l'inférence de Kozol, il est plus facile de travailler avec le biais qu'avec la variance. D'où la conclusion non hypothétique que la complexité du modèle ou l'augmentation du nombre de caractéristiques entrave plus qu'elle n'aide.
Eh bien, c'est comme ça sur tout le forum.
"mon programme/méthode/calcul/modèle fait plus vite/plus grand/plus beau/plus profond que tous les autres !...mais à perte" et la fréquence de ces créations augmente.
il devient plus facile de faire de la merde, ils en font plus souvent et la barre d'évaluation s'abaisse...
Eh bien, c'est partout sur le forum.
"Mon programme/méthode/calcul/modèle fait plus vite/plus grand/plus beau/plus profond que tous les autres !...mais à perte" et la fréquence d'apparition de ces créations augmente.
il devient plus facile de faire de la merde, ils en font plus souvent, et la barre d'évaluation s'abaisse...
Ce n'est pas ce dont je parle, vous ne comparez pas un doigt à un autre.